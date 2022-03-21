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За добу в Україну з-за кордону повернулися 17 тисяч українців, переважна більшість - чоловіки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чоловіки

Лише за одну добу, 20 березня, з-за кордону в Україну повернулися 20 тисяч осіб, із них 17 тисяч – українці, серед яких переважно чоловіки, які мають намір воювати. Загалом від початку війни на батьківщину повернулося понад 350 тис. українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.

"До України за минулу добу прибули майже 20 тисяч осіб. Майже 17 тисяч із них – українці, переважна більшість із яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини. Загалом від початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 351 тисяча наших земляків", - йдеться у повідомленні від ДПСУ.

Натомість за цей же час з України вибули майже 47 тисяч осіб, здебільшого це жінки та діти. Прикордонники нагадують, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ПП "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.

Читайте також: На кордоні з Румунією та Молдовою черг немає, - Держприкордонслужба
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Топ коментарі
+6
Додам- страшенно люті чоловіки.
Смерть москалям!
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21.03.2022 14:37
+6
Дякую вам, хлопці.
Бережіть себе.
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21.03.2022 14:40
+5
Та й металобрухт не завадить...)))
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21.03.2022 14:43
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Суки! С кацапских сайтов.... Десантный корабль Черноморского флота «Орск» доставил боевую технику в порт Бердянска

Российский большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» зашел в порт на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что первый боевой российский корабль, зашедший в порт Бердянска, доставил специальную военную технику.

На опубликованной видеозаписи видно, как разгружают БДК: портовые краны достают бронетранспортеры (БТР), которые выстраиваются в колонну и выдвигаются к пунктам дислокации российских сил. Бронированные транспортно-боевые машины предназначены для усиления российской «группировки, действующей в направлении, указанном вышестоящим командованием». По информации телеканала, в общем счете в операции участвуют десять БДК.
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21.03.2022 14:34 Відповісти
це ж треба і називається навіть оркс.
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21.03.2022 14:37 Відповісти
Це залякування, вони це могли робити і раніше через Кримський міст.
Так що це лише чергові добрива для нашої землі.
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21.03.2022 14:41 Відповісти
Та й металобрухт не завадить...)))
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21.03.2022 14:43 Відповісти
А машиністи портових кранів, що їх вивантажують - громадяни України чи кацапи своїх привезли???
Могли б не вийти не роботу, дізнавшись , що рашський військовий корабель в порт прибув???

P.S. А чимось важким та дальнобійним по стоячому кораблю вдарити можна???
По аеропорту Бердянська вдалося тиждень тому...
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21.03.2022 14:47 Відповісти
То для того, щоб вони не знали дороги куди тікати.
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21.03.2022 19:13 Відповісти
способом определения реальной численности населения является анализ потребления зерна на душу населения. В 2017 году в России было собрано 134 миллиона тонн зерна. Из них на воспроизводство урожая, корм скоту и на естественную убыль при хранении ушло 25 % зерна, что составляет 33 миллиона тонн. В 2016/17 сельскохозяйственном году отправлено на экспорт 35 миллионов тонн зерна. Следовательно, на внутреннее потребление остается 66 миллионов тонн зерна. Для нормальной жизни человека требуется 173 кг хлеба и хлебобулочных изделий в год (из них только хлеба - 110 кг), что составляет 1004 кг (одна тонна) зерна. Таким образом, потребителями хлеба в России являются 66 миллионов человек, при условии, если они нормально питаются. Согласно аналогичному подсчету потребителями хлеба в России в 2010 году были 84 миллиона человек».
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21.03.2022 14:36 Відповісти
прошу вибачення за росію з великої літери
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21.03.2022 14:38 Відповісти
Це дійсно цікаво...
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21.03.2022 14:38 Відповісти
Из 1 тонны зерна 5/6 идут в отходы?
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21.03.2022 15:40 Відповісти
Цитата: Для нормальной жизни человека требуется 173 кг хлеба
Це не люди, це орки, там інша норма.
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21.03.2022 19:14 Відповісти
Додам- страшенно люті чоловіки.
Смерть москалям!
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21.03.2022 14:37 Відповісти
Дякую вам, хлопці.
Бережіть себе.
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21.03.2022 14:40 Відповісти
Затятих вогонь не пече!
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21.03.2022 14:42 Відповісти
Дякую, рідненькі!!
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21.03.2022 14:46 Відповісти
Ога, только в армию вообще не берут а в ТРо так перебирают, шо я та тещу не выбирал
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21.03.2022 15:09 Відповісти
 
 