За добу в Україну з-за кордону повернулися 17 тисяч українців, переважна більшість - чоловіки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лише за одну добу, 20 березня, з-за кордону в Україну повернулися 20 тисяч осіб, із них 17 тисяч – українці, серед яких переважно чоловіки, які мають намір воювати. Загалом від початку війни на батьківщину повернулося понад 350 тис. українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.
"До України за минулу добу прибули майже 20 тисяч осіб. Майже 17 тисяч із них – українці, переважна більшість із яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини. Загалом від початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 351 тисяча наших земляків", - йдеться у повідомленні від ДПСУ.
Натомість за цей же час з України вибули майже 47 тисяч осіб, здебільшого це жінки та діти. Прикордонники нагадують, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ПП "Дзвінкове") працюють у цілодобовому режимі.
Будь ласка, зачекайте...
Российский большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск» зашел в порт на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что первый боевой российский корабль, зашедший в порт Бердянска, доставил специальную военную технику.
На опубликованной видеозаписи видно, как разгружают БДК: портовые краны достают бронетранспортеры (БТР), которые выстраиваются в колонну и выдвигаются к пунктам дислокации российских сил. Бронированные транспортно-боевые машины предназначены для усиления российской «группировки, действующей в направлении, указанном вышестоящим командованием». По информации телеканала, в общем счете в операции участвуют десять БДК.
Так що це лише чергові добрива для нашої землі.
Могли б не вийти не роботу, дізнавшись , що рашський військовий корабель в порт прибув???
P.S. А чимось важким та дальнобійним по стоячому кораблю вдарити можна???
По аеропорту Бердянська вдалося тиждень тому...
Це не люди, це орки, там інша норма.
Смерть москалям!
Бережіть себе.