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Моравецький закликав Швейцарію заморозити та конфіскувати активи російських олігархів: "До цього питання потрібно підійти дуже рішуче"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

моравецький

Польща закликає владу Швейцарії заморозити активи російський олігархів у цій країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час спільної пресконференції з президентом Швейцарської конфедерації Ігнаціо Кассісом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Швейцарія є місцем, де багато російських олігархів розмістили свої статки. До цього теж треба поставитися належним чином. Тобто йдеться про замороження, конфіскацію майна російських олігархів у Швейцарії", - наголосив Моравецький.

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Він додав, що переконував президента Швейцарії "підійти до цього питання дуже рішуче".

Як підкреслив Моравецький, росія здійснює збройну агресію проти України, руйнує міста і нормальне життя українців, вчинюючи воєнні злочини.

Польський прем’єр наголосив, що через декілька днів у Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради, де розглядатиметься питання подальших санкцій проти Росії. За його словами, попередні санкції вже боляче вдарили по Росії, але цього все ще недостатньо.
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Мало того заморозить, нужно как можно быстрее действовать и все конфисковать в пользу Украины. Часть перенаправить на обеспечение жизнедеятельности гражданского населения, а часть на закупку высокоточного стрелкового оружия, касок и бронежилетов и лёгких гранатомётов с дронами камикадзе. Нужна не просто видимая мобилизация, а массовая мобилизация ! Такая наступательная операция, чтобы противник был отброшен до самых границ целостности Украины до 2014 года ! Да, мы все осознаём, что будут потери ! Но, если не действовать, у нас только при одной обороне, может совсем не остаться ни метра Родной Земли !
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21.03.2022 15:01 Відповісти
Як там Шмигаль, вже перерахував свою зарплатню Моравецькому?
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21.03.2022 16:13 Відповісти
 
 