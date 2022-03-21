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армія РФ (13463) війна (56332) НАТО (5129) Польща (5153) літак (1984)

Сьогодні російський винищувач пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. РФ провокує зіткнення із збройними силами НАТО, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,літак

Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну.

Про це на своїй сторінці в фейсбуку повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 13.15 російський винищувач-бомбардувальник пролетів над українською Волинню і зайшов у повітряний простір Республіки Польща. Інформацію підтверджено даними радарів, наші союзники також зафіксували проліт. Інцидент стався одразу після заяви керівництва Польщі про можливе направлення польських миротворців в Україну для забезпечення безпеки мирних жителів. Росія провокує зіткнення із збройними силами НАТО", - заявив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі
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Топ коментарі
+99
Над Туреччиною нехай пролетить...
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21.03.2022 14:57
+73
мда, у Султана рашкованський лєтун рєзвілся всього 40 секунд

Байден, це той дюйм, який під захистом НАТИ, чи ще ні ?
чи той дюйм знаходиться на півночі Шотландії і до нього треба форсувати Ла-Манш ?
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21.03.2022 15:01
+46
какого *** его не сбили...НАТО сраное, учитесь у Турции....
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21.03.2022 14:59
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Озабоченці хренові. В НАТО є Угорщина та багато інших посіпак путлера, яка там нафіг оборона може бути з такими союзниками?
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21.03.2022 15:10 Відповісти
Піздець, і чого не збили?
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21.03.2022 15:11 Відповісти
Сцикуни тому що
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21.03.2022 15:11 Відповісти
Да збивайте деб воно не летіло
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21.03.2022 15:11 Відповісти
Тому що ссуться((( На жаль, історія нічому не вчить. Сильно вони рафіновані- ця Європа. Давно не бачили смаленого вовка
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21.03.2022 15:13 Відповісти
Між позором і війною обирайте війну, бо при виборі позору отримаєте війну і позор одночасно (с) Ч

Сита і заможна Європа ніяк не збагне , що треба вже розчехляти усю зброю і готуватися до повномаштабної війни ...
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21.03.2022 15:20 Відповісти
Давай, через неделю не будет отсосии если будет столкновение с нато.
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21.03.2022 15:13 Відповісти
Шкода, що не збили... Дуже кортить мені сотню відсвяткувати...
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21.03.2022 15:14 Відповісти
Скоро ублюдки перестануть літати. Памперси на параші закінчуються, а без них ніяк.
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21.03.2022 15:16 Відповісти
вроде как - из ваты и скотча умельцы делают
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21.03.2022 15:20 Відповісти
На раїсі все з гімна і палок, свинособаки срані
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22.03.2022 08:42 Відповісти
Максим Мирович


@MirovichMedia

·
15 ч



Мир, вооружённый до зубов ядерным оружием и тратящий ТРИЛЛИОНЫ долларов на оборону, боится войска нищебродов, которые за почти месяц войны в Украине захватили три села, напали на телевышку и украли банку с нутеллой.
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21.03.2022 15:16 Відповісти
На пол шишки не считается
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21.03.2022 15:18 Відповісти
***... Та чого НАТО так боїться? Україна вже половину років зробила не дієздатною... Є відчуття що ще Україна навколо себе зробить свій альянс!!! Ще будуть проситися!
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21.03.2022 15:18 Відповісти
Про це вже натякав і Зеленський...
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21.03.2022 16:09 Відповісти
Скоро російські літаки будуть літати над будинком Байдена в Америці.
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21.03.2022 15:18 Відповісти
Московські літаки, нічого россійського на Москві нема і бути не може.
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21.03.2022 15:24 Відповісти
не отмазывай кацапов они россияне русские орки и так далее - все они ублюдки
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21.03.2022 15:27 Відповісти
Просьби, мольби і безглузді вигуки суржиком розгляду не підлягають.
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21.03.2022 16:35 Відповісти
так тогда тебе прийдется самозабаниться на цензоре - тут большинство так пишет - а остальные (косящие под украинцев) только через гугл-перекладач
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21.03.2022 18:47 Відповісти
Все буде добре, вудмурте. Всі кацапи помруть, а покацаплені вимруть.
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21.03.2022 19:29 Відповісти
вудмурте у тебя в голове вместо мозга - хотя бы без гугла печатай троль
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21.03.2022 19:32 Відповісти
Просьби, мольби і незмістовні заяви суржиком розгляду не підлягають, про що мордвинові було вже повідомлено раніше.
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21.03.2022 21:39 Відповісти
почему
не
сбили ??????????
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21.03.2022 15:19 Відповісти
Георгий Албуров


@alburov

·
2 ч



Дед знает толк в ядах В феврале Путин сменил 1000 личных сотрудников (охрана, повара, секретари и прислуга) из-за опасений, что они его отравят

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21.03.2022 15:20 Відповісти
Подушкою задусити можуть, але не бачать зиску. От якби запропонували гарні гроші і який-такий захист, то його власна охорона би вже до пекла відправила. Як то кажуть : не продажних немає, просто у всіх різна ціна
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21.03.2022 16:44 Відповісти
Хочуть програти НАТО, бо програти Україні це означає сором і революція в Парашостані.
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21.03.2022 15:21 Відповісти
З язика зняв!
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21.03.2022 15:27 Відповісти
От і в мене таке відчуття. Скажуть, що Україну перемогли, але напало НАТО, а вони безсилі проти НАТО
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21.03.2022 16:25 Відповісти
Немного не понятно или наши врут что всё так хорошо и кацы не знают что у них всё так плохо. Если они не могут Харьков взять у себя на границе, то на что они рассчитывают провоцирую НАТО? Логика где? Не вброс ли это?
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21.03.2022 15:23 Відповісти
путин хочет вступить в нато - обьявить войну и сразу сдаться
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21.03.2022 15:29 Відповісти
Можеть решил продать литак за миллион как обещали
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21.03.2022 15:26 Відповісти
І що ж НАТО? Зробило вигляд що нічого не трапилось?
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21.03.2022 15:26 Відповісти
Стурбованість виказало
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Интересно, деду Сэму доложат или замнут, мол померещилось!🤔
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21.03.2022 15:26 Відповісти
Кто-то может объяснить, зачем москалям спровоцировать НАТО. Допустим, собьют поляки рашистский самолет и что дальше?
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21.03.2022 15:28 Відповісти
Им повод надо обьявить тотальную мобилизацию, а тут НАТО НАПАЛО, как классно !!
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21.03.2022 15:55 Відповісти
Зачем сбивать, перехватять и отдадуть украине, но если честно похоже на фейк
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21.03.2022 15:28 Відповісти
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21.03.2022 15:28 Відповісти
На москве резко упал спрос на аренду квартир.

Интерес к съёму снизился на 17% с 24 февраля.
В российской столице стоимость аренды однушки в среднем уменьшилась на 4,5%, двушки - на 5%, трёшки - на 5,5%. В питере - такая же ситуация.

Как пишут «Известия», часть арендаторов переезжает в более бюджетные квартиры из-за снижения доходов. Также на рынок повлияли граждане, которые решили переехать в другие страны или регионы из-за неопределённой ситуации.
https://t.me/charter97_org/67294
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21.03.2022 15:34 Відповісти
если правда, и боевой бомбардировщик, и после недавних бомбардировок украинских городов, то наверное нужно не провоцировать, пока Хйло не ***** штаты напоследок, а то вяличия не видно.
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21.03.2022 15:29 Відповісти
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21.03.2022 15:30 Відповісти
Почему не сбили как Турция в своё время???
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21.03.2022 15:31 Відповісти
боятся провоцировать
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21.03.2022 15:47 Відповісти
ЧОМУ НЕ ЗБИЛИ?
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21.03.2022 15:31 Відповісти
Провокують перед нападом, шукають вціліле ППО.
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21.03.2022 15:32 Відповісти
По периметру рашки сейчас в сумасшедшем идет подготовка к отражению ЯО. От Румынии и до Балтии. Операция Бросок крысы.
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21.03.2022 15:33 Відповісти
его почти невозможно отразить
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21.03.2022 15:47 Відповісти
Все- нет конечно, после пуска.... а вот если самим начать на 20 мин. раньше-вполне. Погибнет меньше, чем во 2-й МВ.
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21.03.2022 15:52 Відповісти
послушайте что говорит о их ЯО агиль рустамзадов. Он неплохо описал ситуацию. Если что - погибнут все
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Послушаю...
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21.03.2022 15:58 Відповісти
Ну сначала могли бы не сбывать, а бросить на кабину пилота ведро с чёрной краской. Или что-то в этом роде.
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21.03.2022 15:35 Відповісти
Залетів щоб почути глибоке занепокоєння і стурбованність. А насправді - так починалася Друга Світова.
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21.03.2022 15:37 Відповісти
Так починається Третя Світова. Хоча вона вже почалася.
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21.03.2022 15:47 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
26 мин



Один народ, один рейх, один фюрер, одна пачка прокладок в один руки.
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21.03.2022 15:39 Відповісти
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21.03.2022 15:46 Відповісти
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21.03.2022 15:39 Відповісти
КАСПАРОВ: Украине не дают наступать, кому невыгоден разгром Путина и России.
https://youtu.be/CwCUhH_N3yU
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21.03.2022 15:40 Відповісти
У Каспарова був найоб"єктівніший огляд перед войною,і це інтерв"ю також .
Розумна,грамотна людина.
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21.03.2022 16:14 Відповісти
Тільки вчора подивилась це відео... сумно...
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21.03.2022 16:52 Відповісти
Где там Столтенберг со своими колыбельными?
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21.03.2022 15:40 Відповісти
Столтенберг еще тот кадр. Бывший коммунист, бывший премьер-министр, ставленник Меркель на НАТО (судя по всему по договоренности с ******), рашнферштейн. До сентября будет морочить голову и Европе и нам. Он не может идти в разрез с политикой НАТО, но иногда говорит то, что не стоило бы говорить. И мы не знаем что он делает закулисой...
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21.03.2022 17:00 Відповісти
Чекаю офіційних заяв. Вони вирішальні.
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21.03.2022 15:45 Відповісти
почему не сбили?или они ждут прямого вторжения *********?!
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21.03.2022 15:46 Відповісти
Почему не сбили? Что ждём?
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21.03.2022 15:46 Відповісти
НАТО висловить глибоку стурбованість.
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21.03.2022 15:47 Відповісти
Російський бомбардувальник зайшов на густонаселену територію країни НАТО ,але його не збили я правильно зрозумів?Це що виходить,полякам потрібно дзвонити до Вашингтону і питати дозволу чи як...
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21.03.2022 15:53 Відповісти
І шо?
Велике занепокоєння?
Чи просто боягузлива заява, що такі речі неприпустимі?
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21.03.2022 15:56 Відповісти
Вы ни панимаити, каждый дюйм НАТО бидон имел ввиду на карте, а сушка пролетела меньше дюйма, на пол шишки
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21.03.2022 15:58 Відповісти
Суд РФ признал Instagram и Facebook экстремистами и официально запретил их в России
Блохерша и певица ртом бузова с ее 17 000 000 подписчикофф
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21.03.2022 16:01 Відповісти
У неї ніби 23 млн було. Вже 17?
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21.03.2022 16:43 Відповісти
«Ой ***** ліл». (с)
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21.03.2022 16:53 Відповісти
Прекратите срач.
То, что это была провокация - очевидно.
То, что НАТО и конкретно полякам не следовало на неё вестить - тоже однозначно, потому что русские могли сослаться на "случайный заход в воздушное пространство НАТО", "ошибку пилота", "неверные данные радаров", "уход от обстрела со стороны Украины при ведении боевых действий".
С точки зрения международного права было бы правильным поднять самолёты на перехват и предупредить самолёт-нарушитель о необходимости покинуть воздушное пространство Польши. Если сразу сбивать - это casus belli, которого, возможно, и добивается путяра.
Так что проявленное поляками хладнокровие - правильная (для них) позиция. Ошибка с их стороны приведёт к воздержанию НАТО от помощи (какая-нибудь условная Венгрия или Кипр скажут, что достаточных оснований для применения силы не было и заблокирует активацию ст. 5 соглашения / устава НАТО, и тогда Польша останется сам-на-сам с долбанутой бензоколонкой).

Я думаю, что столкновение россии с НАТО состоится. Но для этого надо ещё пройти некоторые этапы этого внешнеполитического "пути"
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21.03.2022 16:08 Відповісти
"и заблокирует активацию ст. 5 соглашения / устава НАТО, и тогда Польша останется сам-на-сам с долбанутой бензоколонкой)"

Кто вам этот бред в голову вбивает?
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Я вам скажу що повинно статися щоб задіяли 5 ст. ***** повинен скинути 500 кг бомбу на будинок Столтенберга чи Шольца. Інакше НАТО не прокинеться.
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21.03.2022 16:42 Відповісти
Ну хоть кто-то попытался трезво оценить ситуацию
Респект!
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21.03.2022 16:44 Відповісти
похоже,НАТО отсидеться в кустах уже не дадут...теперь НАТО нужно или показать.что они не трУсы и готовы как Украина отстаивать себя или до конца показать,что НАТО-чисто бутафорная дорогая игрушка,неспособная реально военно защитить участников
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21.03.2022 16:10 Відповісти
В керіництві НАТО- фігура обосцата.І путін це знає
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Предполагаю,что не столько обосцатый Столтенберг.сколько как меркель и Шредер куплен
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21.03.2022 16:19 Відповісти
Дуже добре - рано чи пізно кацапи дограються
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21.03.2022 16:15 Відповісти
Почему НАТО не сбило летак *****? Ердоган сбил и ни один турецкий помидор не пострадал. Вспомните когда свет выключился в зале где ***** присутствовало так оно чуть не захлебнулось в своих испражнениях. НАТО слабое звено, хакеры выключите свет в бункере у ***** и лебединое озеро вам в награду.
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Могли бы сбить и сказать мы ни при чем, сбила Украина. Настамнебыло. Эрдоган в открытую сбил и ***** обосралось и заткнулось. А Нато продолжает ссаться.
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21.03.2022 16:28 Відповісти
Хоч би у НАТО була лопатка,шоб гівно зі своїх штанів вишкребсти.
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21.03.2022 16:22 Відповісти
Булоб в нас ППО
то нікуди цій літак не долетів..
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21.03.2022 16:23 Відповісти
А наши почему его не сбили?
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21.03.2022 16:30 Відповісти
Чекали доки ти підкажеш.
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21.03.2022 17:20 Відповісти
Я теж підсказую - так чому не збили?
Може наші навпаки стріляли, щоб ця скотиняка летіла так, щоб стольтельберги вже ніяк не відкрутились. Бутусов не даремно про заліт одразу оголосив. Як і бульбаші скажуть що цього не було?
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21.03.2022 17:55 Відповісти
От вам і вся сила "потужнього НАТО" Тепр і я бачу, що вони нам на буй не потрібні. Помічники сцяні.
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Та скіш би вже "спровокували".
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21.03.2022 16:50 Відповісти
В Польщі ніби то стоять на озброєнні комплекси Патріот. Так чому не збили? Чи потікали за новими підгузниками хоробрі НАТівці?
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21.03.2022 16:52 Відповісти
До НАТО питань нема. Не хотіли вестись на провокацію. Є питання до України. Через Волинську область безперешкодно пролетів винищувач, який потенційно міг вдарити ракетами по містах. Чи були бо дай спроби знищити цей літак?
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21.03.2022 17:15 Відповісти
Якби НАТО поставило нам нормальні ПВО, може би і вдарили. Але вони навіть Польщі не хочуть дати "Петріоти".
НАТО кине Польщу і Прибалтику так само як і Україну, бо вони сикуни.
Зараз у світі є лише одна людина з яйцями, це Ердоган.
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21.03.2022 17:29 Відповісти
Сумніваюсь, що кине. Якби було так просто, Прибалтика була би вже захоплена. Складається враження, що США вичікує поки кацапія достатньо ослабне.
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21.03.2022 17:56 Відповісти
Ех не бьІло на него Ердогана. А НАТО ето трусливьІе импотентьІ.
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21.03.2022 17:27 Відповісти
Все говорит от том что Европе проще нас слить, пусть тут себе воюем и все, они боятся кнопки, вот и вся их сущность
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21.03.2022 17:47 Відповісти
Варто було би збити цей літак над Україною.
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22.03.2022 02:30 Відповісти
Если б правда... Пляки би такой шанс ге прозеяали....
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22.03.2022 07:51 Відповісти
БЕЙ ********* !!!
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22.03.2022 09:10 Відповісти
Еще в энный раз говорю - НАТО это сброд зажравшихся трясущихся сусликов, которые не защитят даже себя без США и Британии.
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22.03.2022 13:59 Відповісти
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