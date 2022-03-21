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Білорусь (5966) блокада (620) кордон (3102) Росія (47179)

"Проїхало 0.0": Українці продовжують блокувати рух білоруських та російських фур на польському кордоні. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці продовжують блокувати рух білоруських та російських фур в пункті пропуску Кукурикі-Козловичі, на польсько-білоруському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко.

Читайте також: Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"0,0 фур проїхало сьогодні з ЄС до Росії на пункті пропуску Кукурикі. Тримаємо блокаду далі", - зазначила вона.

Проїхало 0.0: Українці продовжують блокувати рух білоруських та російських фур на польському кордоні 01

Попередньо анонсували, що акція "Ні для торгівлі з росією" триватиме упродовж двох днів і матиме на меті привернути увагу до неприпустимості будь-якої торгівлі між ЄС і РФ у той час, коли росія бомбардує українські міста і вбиває тисячі українців.

Раніше у соцмережах депутат польського Сейму Міхал Щерба інформував, що від початку агресії рф проти України, 24 лютого, понад 22,5 тис. вантажівок в’їхало з Польщі до білорусі. На його переконання, не можна допускати на торгівлю з агресором, тим більше, що цей вантаж може мати подвійне призначення і використовуватися агресором для бойових дій в Україні.
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Топ коментарі
+31
вот наши люди в Польше как раз и ввели настоящие санкции против рашки
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21.03.2022 15:12
+24
Так тримати, смерть рашистським окупантам.
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21.03.2022 15:03
+13
Шана вам та дяка.
Бо це і є самі реальні санкції!
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21.03.2022 15:08
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2 дні? А потім заїдуть і все нормально, *****.
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21.03.2022 15:02 Відповісти
Не факт. Там дуже пожежонебезпечна ситуація- страшна посуха.
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21.03.2022 15:09 Відповісти
вот наши люди в Польше как раз и ввели настоящие санкции против рашки
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21.03.2022 15:12 Відповісти
Так тримати, смерть рашистським окупантам.
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21.03.2022 15:03 Відповісти
Кукурикам-респект.Нехай лапатьнікі кукурікають й надалі...
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21.03.2022 15:03 Відповісти
На державному рівні вже потрібно запровадити заборону перевезення російських товарів через Польщу в Європу.
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21.03.2022 15:07 Відповісти
Было-бы не плохо. Через Польшу идет основной поток автотранспорта на кацапию и бульбостан. Если-бы еще и ЕС объявило транспортную блокаду автомобилям и морским судам, то это вообще поставило-бы лапотную орду раком.
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21.03.2022 15:19 Відповісти
Вообще-то была инфа, что польские власти хотят перекрыть эту лавочку на европейском уровне.
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21.03.2022 15:51 Відповісти
Шана вам та дяка.
Бо це і є самі реальні санкції!
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21.03.2022 15:08 Відповісти
Вот ето санкции действующие
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21.03.2022 15:08 Відповісти
Как результат.......... Десантники 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вернулись от украинской границы в пункт постоянной дислокации, сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
По данным сайта "Мотолько Хелп", которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, БТР движутся по Бресту - из-за этого в городе частично перекрыто движение.
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21.03.2022 15:18 Відповісти
Бульбоебы осознали масштаб *******, с которым им предстоит столкнуться.
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21.03.2022 15:21 Відповісти
їХ ПОТІМ ВСЕ ОДНО ПРОПУСТЯТЬ.
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21.03.2022 15:09 Відповісти
Поживемо- побачимо. Та з таким настроєм ти слона не продаси/ рашку не переможеш.
Вогонь затятих не пече!
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21.03.2022 15:11 Відповісти
Молодці! Та хоч світ дізнається, як діють їх простітутські "санкції" на ділі.
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21.03.2022 15:52 Відповісти
Повітрям? Ню-ню!...
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21.03.2022 15:12 Відповісти
вокруг света за 80 дней на дирижаблях ну будет не хлеб а уже сухарики тоже ничего ..
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21.03.2022 15:14 Відповісти
Держіться,друзі!
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21.03.2022 15:11 Відповісти
немає підтримки польської влади.
чому не заборонити транзит.
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21.03.2022 15:12 Відповісти
я за транзит через государство и польско-белорусскую таможню
путин как закріл нам уголь с азии?
не пущу и пошли на.......
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21.03.2022 15:20 Відповісти
надо напоить кацапо- водил водкой и взывать полицию за вождения в пьяном виде
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21.03.2022 15:15 Відповісти
А еще неплохо было-бы проверить, кацапские фуры горят так-же хорошо, как ихние танки или лучше.
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21.03.2022 15:22 Відповісти
Может машины не заводятся, не знаю, я не специалист
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21.03.2022 15:14 Відповісти
Хто б став на нашому кордоні вивезли з країни 30 міпьонів долларів готівкою, а таможня не помітила. Чи вивозили 40 мільонів?
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21.03.2022 15:16 Відповісти
навіть мило має подвійну дію
ним можуть помити дитину
і ним можуть митися орки.
що, один хрен.
бо з орської дитини виросте такий самий орк.
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21.03.2022 15:17 Відповісти
Народные санкции. Настгящие
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21.03.2022 15:19 Відповісти
Коктейлями " бандера смузі " довбанути і буде спокій !!!
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21.03.2022 15:22 Відповісти
З ранку шукав новини про вас. Тримайтесь, це другий фронт. Дай Вам бог сил та удачі.
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21.03.2022 15:24 Відповісти
матиоса на них животворящего нет! сейчас бы военпрокуроры всех арестовали чтобы порядок не нарушали! где же наш прокуроро - адвокат? неужели за кордоном?
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21.03.2022 15:27 Відповісти
Прямо как пан Шамов
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21.03.2022 15:33 Відповісти
Спасибо!

Вы делаете ОЧЕНЬ много! Слава Украине!
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21.03.2022 15:32 Відповісти
Це другий фронт!!!!!!!!
І поляки і наші МОЛОДЦІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
БЛОКАДА починається з кордонів.
Ще б порти закрили для усіх кораблів що прямують у фашистську РФію.
Хабаровська Народна Демократична Республіка повинна також долучитись до байкоту і блокади час настав!
Слава Україні ! Смерть ворогам.
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21.03.2022 15:35 Відповісти
Подяка, здоров'я та успіхів вам, патріоти України !!!
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21.03.2022 15:42 Відповісти
Зараз Эвропа почне кричати, що це незаконно і накаже полякам пропускати, тут потрібно рішення Європи, а вона не поспішає, це ж путлер воює з нами, а не рашинський народ.
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21.03.2022 15:50 Відповісти
Молодці кожен робить свою справу .
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21.03.2022 15:51 Відповісти
Как помочь? Чтобы оно там стояло веками нахер, как памятник, всем проезжающим?

Я обычный программер, фрилансер. 50% всех моих денег отдаю ВСУ. Жена конечно бухтит, но блеск гордости за меня, явно виден в её глазах. Ну давайте каждый чем может, а не просто на форумах языками чесать...
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21.03.2022 15:53 Відповісти
Интересно, что они везут..
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21.03.2022 15:55 Відповісти
думаю що тi хто непроiхав польско-укр. кордон, дон, поiде чк
ерез польско- бiларуський кордон. дон.
,
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21.03.2022 16:03 Відповісти
 
 