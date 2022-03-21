"Проїхало 0.0": Українці продовжують блокувати рух білоруських та російських фур на польському кордоні. ФОТО
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Українці продовжують блокувати рух білоруських та російських фур в пункті пропуску Кукурикі-Козловичі, на польсько-білоруському кордоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко.
"0,0 фур проїхало сьогодні з ЄС до Росії на пункті пропуску Кукурикі. Тримаємо блокаду далі", - зазначила вона.
Попередньо анонсували, що акція "Ні для торгівлі з росією" триватиме упродовж двох днів і матиме на меті привернути увагу до неприпустимості будь-якої торгівлі між ЄС і РФ у той час, коли росія бомбардує українські міста і вбиває тисячі українців.
Раніше у соцмережах депутат польського Сейму Міхал Щерба інформував, що від початку агресії рф проти України, 24 лютого, понад 22,5 тис. вантажівок в’їхало з Польщі до білорусі. На його переконання, не можна допускати на торгівлю з агресором, тим більше, що цей вантаж може мати подвійне призначення і використовуватися агресором для бойових дій в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Бо це і є самі реальні санкції!
По данным сайта "Мотолько Хелп", которое занимается мониторингом передвижения белорусских войск, БТР движутся по Бресту - из-за этого в городе частично перекрыто движение.
Вогонь затятих не пече!
чому не заборонити транзит.
путин как закріл нам уголь с азии?
не пущу и пошли на.......
ним можуть помити дитину
і ним можуть митися орки.
що, один хрен.
бо з орської дитини виросте такий самий орк.
Вы делаете ОЧЕНЬ много! Слава Украине!
І поляки і наші МОЛОДЦІ !!!!!!!!!!!!!!!!!
БЛОКАДА починається з кордонів.
Ще б порти закрили для усіх кораблів що прямують у фашистську РФію.
Хабаровська Народна Демократична Республіка повинна також долучитись до байкоту і блокади час настав!
Слава Україні ! Смерть ворогам.
Я обычный программер, фрилансер. 50% всех моих денег отдаю ВСУ. Жена конечно бухтит, но блеск гордости за меня, явно виден в её глазах. Ну давайте каждый чем может, а не просто на форумах языками чесать...
ерез польско- бiларуський кордон. дон.
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