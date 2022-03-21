"Проїхало 0.0": Українці продовжують блокувати рух білоруських та російських фур на польському кордоні. ФОТО

Українці продовжують блокувати рух білоруських та російських фур в пункті пропуску Кукурикі-Козловичі, на польсько-білоруському кордоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко.

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"0,0 фур проїхало сьогодні з ЄС до Росії на пункті пропуску Кукурикі. Тримаємо блокаду далі", - зазначила вона.

Попередньо анонсували, що акція "Ні для торгівлі з росією" триватиме упродовж двох днів і матиме на меті привернути увагу до неприпустимості будь-якої торгівлі між ЄС і РФ у той час, коли росія бомбардує українські міста і вбиває тисячі українців.

Раніше у соцмережах депутат польського Сейму Міхал Щерба інформував, що від початку агресії рф проти України, 24 лютого, понад 22,5 тис. вантажівок в’їхало з Польщі до білорусі. На його переконання, не можна допускати на торгівлю з агресором, тим більше, що цей вантаж може мати подвійне призначення і використовуватися агресором для бойових дій в Україні.