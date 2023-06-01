У Києві внаслідок обстрілів пошкоджено понад 70 житлових будинків, - Київська міська військова адміністрація

У Києві внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 70 житлових будинків. У разі незначних пошкоджень відновлюють комунікації та проводять ремонт, щоб кияни могли повернутись до своїх квартир у будинках, придатних для проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні КМВА, розміщеному у телеграм-каналі у понеділок, 21 березня.

"У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджено внаслідок обстрілів. Комунальні служби отримують матеріали для ремонту та відновлення", - повідомляють у міськадміністрації.

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У КМВА зазначають, що внаслідок обстрілів будівлі мають різний ступінь ушкоджень. "З тих, де критичні руйнування, мешканців відселили, там, де незначні, комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, комунальні служби столиці оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди поверталися до своїх квартир у тих будинках, які придатні для проживання.

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