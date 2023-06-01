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У Києві внаслідок обстрілів пошкоджено понад 70 житлових будинків, - Київська міська військова адміністрація

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київ

У Києві внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад 70 житлових будинків. У разі незначних пошкоджень відновлюють комунікації та проводять ремонт, щоб кияни могли повернутись до своїх квартир у будинках, придатних для проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це йдеться у повідомленні КМВА, розміщеному у телеграм-каналі у понеділок, 21 березня.

"У Києві понад 70 житлових будинків пошкоджено внаслідок обстрілів. Комунальні служби отримують матеріали для ремонту та відновлення", - повідомляють у міськадміністрації. 

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У КМВА зазначають, що внаслідок обстрілів будівлі мають різний ступінь ушкоджень. "З тих, де критичні руйнування, мешканців відселили, там, де незначні, комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КМВА, комунальні служби столиці оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди поверталися до своїх квартир у тих будинках, які придатні для проживання.

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❗️Допомога киянам, у кого розбиті вікна в житлових будинках з причини обстрілу/бомбардування.
Як не стати "помічником" для коригувальників вогню окупантів

Команда Народовладдя (https://www.facebook.com/narodovladdia.ua), в рамках роботи Волонтерського (https://m.facebook.com/CenterUAHELP/) координаційного центру ua.help допомагає постраждалим киянам отримати міцну, якісну плівку для заклейки вікон.

Якщо ви зараз не маєте вікон, телефонуйте сюди: (044) 2094056, (067) 4738660, (093) 5408703. Це верифікована, перевірена інформація.

❗️Звертаємо увагу кожного українця! Якщо ви бачити в соціальних мережах допис про якогось Ігоря чи Івана, котрого особисто не знаєте, але він пропонує свою допомогу при цьому запитує багато інформації (о котрій вибило вікна, чи є поблизу блок-пости тощо) - перевіряйте інформацію! Це може бути коригувальник ворога! Не допомагайте їм нищити українські міста!
https://t.me/UkraineNow/6395
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21.03.2022 15:13 Відповісти
Шана та дяка! В Києві наразі вибито тисячі вікон.
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21.03.2022 15:15 Відповісти
Київ вам не взяти, рашисти!
Ви навіть Ірпінь не здатні взяти.
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21.03.2022 15:14 Відповісти
Надо отгонять кацапов за 100 км от города , а лучше за границу Беларуси
а с белорусскими партизанами договориться , чтобы те достойно приняли остатки кацапов
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21.03.2022 15:27 Відповісти
"Російські окупанти придумали новий спосіб для коригування вогню. Вони пропонують постраждалим жителям міст безплатно замінити вибите скло.
"Якщо ви бачите в соціальних мережах допис про Ігоря чи Івана, якого особисто не знаєте, але він пропонує безплатно допомогти із заміною вибитих шибок, то будьте уважні та перевіряйте інформацію. Під час розмови вони ставлять безліч питань про ваш будинок і все, що розташоване поруч, зокрема й блокпости", - повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Ці люди можуть бути коригувальниками ворога. Варто бути обережними, щоб не допомагати окупантам знищувати українські міста." ©
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21.03.2022 15:30 Відповісти
+4 будинки пошкоджено (в т.ч. одна незаселена новобудова), вибиті шибки, зірвано обивку балконів, місцями листи даху.
Вибухова хвиля
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21.03.2022 17:58 Відповісти
 
 