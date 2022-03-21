УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15431 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Оборона
25 023 112
Данілов (1191) Зеленський (17420) Сердюк (38) Укроборонпром (959) Денис Шмигаль (2697) КБ Луч (19)

Колектив КБ "Луч" просить Зеленського і Шмигаля передати бюро в управління Кабміну для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Працівники КБ "Луч" обурені діями керівництва "Укроборонпрому", яке вдалися до незаконного затримання, обшуку, тиску та погроз в.о. директора "Спецоборонмаша" Денису Сердюку.

Про це йдеться у заяві колективу ДП "ДержККБ "ЛУЧ" на ім'я Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова, передає Цензор.НЕТ

"Колектив ДП "ДержККБ "ЛУЧ", який, ризикуючи власним життям, з перших днів війни забезпечує Збройні Сили України, Національну гвардію України, Службу безпеки України та інші сили оборони необхідним озброєнням, обурений діями керівництва ДК "Укроборонпром", які вдалися до незаконного затримання, обшуку, тиску та погроз виконуючому обов’язки директора ДП "Спецоборонмаш" Д. О. Сердюку. Вважаємо, що в. о. директора ДП "Спецоборонмаш" Денис Олександрович Сердюк за особисту мужність та відвагу, виявлені у захисті державних інтересів України, за заслуги у зміцненні обороноздатності і безпеки України повинен бути нагороджений", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КБ "Луч": Керівництво "Укроборонпрому" викрало й катувало в.о. директора "Спецоборонмаш" ДП Сердюка

"Керівництво ДК "Укроборонпром", які організували затримання, обшук, тиск та погрожували Д. О. Сердюку повинні бути невідкладно усунуті із займаних посад та притягнені до відповідальності", - зазначається у заяві.

"Такі "сміливі" дії окремого керівництва ДК "Укроборонпром" яскраво контрастують на фоні їхнього фактичного самоусунення від координації підприємств-учасників Концерну у перші два тижні війни. У найважчі дні, які вимагали прийняття оперативних, вольових, ризикованих рішень під ракетнобомбовими ударами ворога, керівництво ДК "Укроборонпром" було паралізоване. Такі рішення приймалися самостійно керівниками оборонних підприємств, які, на відміну від ДК "Укороборонпром", несуть відповідальність за життя власних працівників, збереження матеріально-технічної бази та готової продукції. Лише після слів Президента України про досягнення стратегічного перелому у війні, керівництво ДК "Укроборонпром" 11 березня 2022 року відвідало наше підприємство. Проте, не для надання допомоги чи взяття на себе відповідальності, а для проведення чергових інспекцій та висунення звинувачень. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що задля збереження ДП "ДержККБ "ЛУЧ", подальшого забезпечення Збройних Сил України нашою продукцією, необхідно невідкладно передати ДП "ДержККБ "ЛУЧ" до управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержККБ "ЛУЧ", - закликав трудовий колектив.

Колектив КБ Луч просить Зеленського і Шмигаля передати бюро в управління Кабміну для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств 01
Колектив КБ Луч просить Зеленського і Шмигаля передати бюро в управління Кабміну для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств 02

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт.

19 березня КБ "Луч" заявило, що керівництво "Укроборонпрому" викрало й катувало в.о. директора "Спецоборонмаш" ДП Сердюка
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+54
Когла наконец-то уберут нахрен эту паразитическую прокладку Укроборонпром?? Эти трутни ведь ничего полезного не делают - они только грабят предприятия оборонки! Тем более, что там, оказывается, куча кацапских агентов!
показати весь коментар
21.03.2022 15:19
+38
Не мешайте записывать видосики
показати весь коментар
21.03.2022 15:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так, тут їм дуже підфартило. Але всі імена відомі. На чомусь іншому проколються. Відплата знайде героїв дерибанів.
показати весь коментар
21.03.2022 20:15 Відповісти
І що ж там таке портнови про зелю знають, що воно навіть в умовах війни сцить проти них навіть пікнути?
показати весь коментар
21.03.2022 16:22 Відповісти
Володя!" Ты же Президент! Убери увсю эту шушваль и дай людям работать. Нам нужно отбомбиться по Москау!
показати весь коментар
21.03.2022 16:55 Відповісти
Георг Козак,где Вы у нас видете ***********?
показати весь коментар
21.03.2022 17:29 Відповісти
В руководстве ДК "Укроборонпром" сейчас находятся предатели и вражеские (русские) агенты. Именно они виновны в уничтожении Ан-225 Мрия. Когда за неделю до начала войны, руководство ДП Антонов сбежало в Лейпциг, некому было отдать приказ о перебазировании самолета из Гостомеля в безопасное место. Но поскольку ДП Антонов входит в ДК Укроборонпром, то руководство Концерна в условиях войны могло и должно было в экстренном порядке, в ручном режиме сделать все возможное, чтобы Ан-225 перебазировали. Но приказа не было!
ДП ДККБ Луч - жемчужина нашего ОПК, уникальное предприятие с уникальными технологиями, специалистами и изделиями (ТРК, ОТРК, ПТРК, ракеты и т.д.) - цель №1 для врага (россии). Высокоточное оружие, которое выпускает наше предприятие представляет реальную, огромную угрозу для врага, который сделает все, чтобы лишить нас возможности защищаться.
Враг (русские твари) задействовал свою агентуру в концерне, где реакция СБУ?
Нашим спецслужбам: обеспечьте круглосуточную охрану Гендиректору ДП ДККБ "Луч" - Олегу Петровичу Коростелеву.
показати весь коментар
21.03.2022 17:25 Відповісти
Де СБУ, питаєте?
Напевне молиться.
https://novynarnia.com/2020/05/10/vvedensky/
показати весь коментар
21.03.2022 18:33 Відповісти
АХХХХРИНЕТЬ. Расстрел ****************, на месте, что тут непнятно?
показати весь коментар
21.03.2022 17:46 Відповісти
Із публікації нічого не зрозуміти. Чому мова йде про "В.О."? Чому листа підписує профдіяч (нині це вже екзотика)??? Якийсь жах, що обертається величезною кров'ю українців. Сьогоднішній приклад: 1-ий прямий обстріл Одеси, з кораблів. Відповідь - гарматами, чисто відлякуюча. А де ж ракети? Завтра чи після ці ж кораблі обстріляють так, що тисячами не обрахуємось... І не наплачемось!
показати весь коментар
21.03.2022 17:55 Відповісти
Ганебно для говнокомандувача, що подібні питання виникають під час війни
показати весь коментар
21.03.2022 18:02 Відповісти
Кацапи вороги-це зрозуміло всім. Смерть ворогам. Нашим захисникам нашим ангелам-охоронцям слава. Зрадники, хабарники, саботажники на державних посадах під час війни - це гірше ніж ворог - кацап. Не буде вам щастя, запроданці.
показати весь коментар
21.03.2022 18:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 