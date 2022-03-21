Колектив КБ "Луч" просить Зеленського і Шмигаля передати бюро в управління Кабміну для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств. ДОКУМЕНТ

Працівники КБ "Луч" обурені діями керівництва "Укроборонпрому", яке вдалися до незаконного затримання, обшуку, тиску та погроз в.о. директора "Спецоборонмаша" Денису Сердюку.

Про це йдеться у заяві колективу ДП "ДержККБ "ЛУЧ" на ім'я Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова, передає Цензор.НЕТ

"Колектив ДП "ДержККБ "ЛУЧ", який, ризикуючи власним життям, з перших днів війни забезпечує Збройні Сили України, Національну гвардію України, Службу безпеки України та інші сили оборони необхідним озброєнням, обурений діями керівництва ДК "Укроборонпром", які вдалися до незаконного затримання, обшуку, тиску та погроз виконуючому обов’язки директора ДП "Спецоборонмаш" Д. О. Сердюку. Вважаємо, що в. о. директора ДП "Спецоборонмаш" Денис Олександрович Сердюк за особисту мужність та відвагу, виявлені у захисті державних інтересів України, за заслуги у зміцненні обороноздатності і безпеки України повинен бути нагороджений", - йдеться у заяві.

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"Керівництво ДК "Укроборонпром", які організували затримання, обшук, тиск та погрожували Д. О. Сердюку повинні бути невідкладно усунуті із займаних посад та притягнені до відповідальності", - зазначається у заяві.

"Такі "сміливі" дії окремого керівництва ДК "Укроборонпром" яскраво контрастують на фоні їхнього фактичного самоусунення від координації підприємств-учасників Концерну у перші два тижні війни. У найважчі дні, які вимагали прийняття оперативних, вольових, ризикованих рішень під ракетнобомбовими ударами ворога, керівництво ДК "Укроборонпром" було паралізоване. Такі рішення приймалися самостійно керівниками оборонних підприємств, які, на відміну від ДК "Укороборонпром", несуть відповідальність за життя власних працівників, збереження матеріально-технічної бази та готової продукції. Лише після слів Президента України про досягнення стратегічного перелому у війні, керівництво ДК "Укроборонпром" 11 березня 2022 року відвідало наше підприємство. Проте, не для надання допомоги чи взяття на себе відповідальності, а для проведення чергових інспекцій та висунення звинувачень. Враховуючи вищезазначене, вважаємо, що задля збереження ДП "ДержККБ "ЛУЧ", подальшого забезпечення Збройних Сил України нашою продукцією, необхідно невідкладно передати ДП "ДержККБ "ЛУЧ" до управління Кабінету Міністрів України для подальшого формування холдингу ракетобудівних підприємств на чолі з ДП "ДержККБ "ЛУЧ", - закликав трудовий колектив.





Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДБР намагається заарештувати Пашинського за передачу "Стугн" на фронт.

19 березня КБ "Луч" заявило, що керівництво "Укроборонпрому" викрало й катувало в.о. директора "Спецоборонмаш" ДП Сердюка.