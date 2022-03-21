УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15431 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
49 507 26
допомога (5042) переселенці (515) Денис Шмигаль (2697)

Кожен переселенець отримуватиме щомісяця 2000 грн допомоги, а також 3000 грн на дитину, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

гривня,гроші

Держава виплачуватиме кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн, а також 3 тис. на кожну переміщену дитину.

Про це прем’єр-міністр сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ці кошти буде виплачено через "Дію" на банківську картку.

Крім того, виплачуватимуть 3 тис. грн на кожну дитину, яка через війну була змушена переїхати в безпечніше місце.

Також читайте: Завдяки фінансовій допомозі іноземних партнерів зараз резерви Нацбанку вищі, аніж до війни

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Тобто тим хто лишається під обстрілами допомога не потрібна? Десь ви логіку загубили, пане.
показати весь коментар
21.03.2022 15:36
+10
Як завжди тим хто лишився болт. Я ще розумію хто вирвався з під завалів , алеті хто здрисну одними з перших та ше і з тих районів де майже не було обстрілів.Знову блін дешеві піари як уже задрали.
показати весь коментар
21.03.2022 16:11
+6
А если ДИИ нет то как получить?
показати весь коментар
21.03.2022 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если ДИИ нет то как получить?
показати весь коментар
21.03.2022 15:34 Відповісти
судячи з усього уряд вказує за напрямком *******.... Але сподіваюсь що вони це узгодять і напрямка русського корабля не буде.
показати весь коментар
21.03.2022 16:39 Відповісти
Тобто тим хто лишається під обстрілами допомога не потрібна? Десь ви логіку загубили, пане.
показати весь коментар
21.03.2022 15:36 Відповісти
в жизни вообще нет справедливости
показати весь коментар
21.03.2022 15:49 Відповісти
Тим кто під обстрілами оказують гуманітарну допомогу, і намагаються звідти вивезти, потім коли виберуться получать і вони цю допомогу. Як вони будуть користуватись картками, якщо вони навіть позвонити не можуть.
показати весь коментар
22.03.2022 15:25 Відповісти
Предлагаешь с армии деньги распределить на переселенцев? И что это за жилье такое? Знакомых много с Харьковской и Сумской областей сьехало на западную, снимают квартиры за вполне адекватные деньги которые большинству по карману. Ну а тех кто ломит десятки тысяч, тех рекомендую здавать властям, пусть ишаки без хат останутся.
показати весь коментар
21.03.2022 15:42 Відповісти
Знаєте що зробив Спортлайф коли держава дала 1 тис. і дозволила витрачати на спорт? Спортлайф підняв вартість абонементів на 1 тис.грн.
показати весь коментар
21.03.2022 15:54 Відповісти
Да это изначально была пиар- акция для своих)
показати весь коментар
22.03.2022 07:28 Відповісти
Як завжди тим хто лишився болт. Я ще розумію хто вирвався з під завалів , алеті хто здрисну одними з перших та ше і з тих районів де майже не було обстрілів.Знову блін дешеві піари як уже задрали.
показати весь коментар
21.03.2022 16:11 Відповісти
По вашому ті кто здриснув повинні були сидіти ждати обстрелів, щоб таким як ви не ображались. Здриснули , тому що виявились розумніше і змогли спасти свої життя, та життя дітей
показати весь коментар
22.03.2022 15:30 Відповісти
на эти деньги даже квартиру не снять по ходу. что-то маловато денег. как им на них выжить??? может пора уже олигархов посадить и все забрать у них все и направлять деньги на помощь пострадавшим. Те более олигархи грабили весь народ и с чего у них должно в такое время быть все хорошо??? их пристрелить по хорошему надо в такое время и никто и не пискнет в их защиту.
показати весь коментар
21.03.2022 16:45 Відповісти
и коллаборантов типа Шуфрича, который тоже миллиарды долларов наворовал и все ОПЗЖ и им подобных!
показати весь коментар
21.03.2022 16:46 Відповісти
Допомога нормальна. На неї можна прогодуватись з дітьми.

Тим хто залишився в зоні бойових дій теж треба допомогти. У них справи гірші ніж у переселенців.
показати весь коментар
21.03.2022 18:16 Відповісти
в смысле прокормиться с семьей??? а жить где??? на улице???
показати весь коментар
21.03.2022 18:30 Відповісти
а что в смысле? я в подвале с ребенком сижу и мне пока ничего не платят. Не нравится? возвращайтесь в свой дом
показати весь коментар
21.03.2022 19:02 Відповісти
держава без сумніву має допомагати людям, але одразу питання а де гроші візьмуть?
Чи це не корисні ідіоти та ще не виявлені шпигуни продумали і за кілька місяців піару скажуть що потрібно здаватись, тому що немає чим заправити техніку чи купити зброю?
показати весь коментар
21.03.2022 16:55 Відповісти
На протязі одного тижня на таможні два випадки
1. В бусі з дипломатами виявили купу золота і валюти.
2. Здається дружина Котвіцького (лінь уточнювати екс, чи дружина) на угорській митниці задекларувала декілька чумайданів валюти. Наші не помітили

Як ти думаєш, скільки в державі необлікованих багатств? А у них руки трусяться дати засоби до існування людям, безпеку яких не забезпечили
показати весь коментар
21.03.2022 17:09 Відповісти
Гроші по-суті кацапські. Їх реквізували в ЕС і США та потроху повертають нам у вигляді допомоги.
показати весь коментар
21.03.2022 18:13 Відповісти
Ви не зрозуміли, ці гроші везли ІЗ України. А якщо згадати гроші що надходять як допомога, то тим більше цим бідним людям треба платити достатньо для більш менш пристойного життя
показати весь коментар
21.03.2022 18:30 Відповісти
Якщо в дії не підтягується свідоцтво про народження дитини?
показати весь коментар
21.03.2022 17:49 Відповісти
А как они определят кто переселенец? ну хорошо например человек из Киева, сейчас он во Львове получается он переселенец, наверное эму же нужно где то зарегистрироваться что бы знали что он переселенец. Человек может все так же оставаться в Киеве и тогда он не переселенец
показати весь коментар
21.03.2022 18:05 Відповісти
И мне интересно , получается сначало надо зарегистрироваться как переселенцу. А потом ту справку подтягивать в дию
показати весь коментар
25.03.2022 13:06 Відповісти
1. Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов - источники

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7333111/

2. УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/21/7333366/

Закон один для всех??? "За Родину, за мафию!" - так что ли???
показати весь коментар
21.03.2022 20:06 Відповісти
 
 