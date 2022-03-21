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Кожен переселенець отримуватиме щомісяця 2000 грн допомоги, а також 3000 грн на дитину, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Держава виплачуватиме кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн, а також 3 тис. на кожну переміщену дитину.
Про це прем’єр-міністр сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що ці кошти буде виплачено через "Дію" на банківську картку.
Крім того, виплачуватимуть 3 тис. грн на кожну дитину, яка через війну була змушена переїхати в безпечніше місце.
Топ коментарі
+15 Sam Smidt
показати весь коментар21.03.2022 15:36
+10 zuks
показати весь коментар21.03.2022 16:11
+6 Максим Соловьев 26e1c0d1
показати весь коментар21.03.2022 15:34
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Будь ласка, зачекайте...
Тим хто залишився в зоні бойових дій теж треба допомогти. У них справи гірші ніж у переселенців.
Чи це не корисні ідіоти та ще не виявлені шпигуни продумали і за кілька місяців піару скажуть що потрібно здаватись, тому що немає чим заправити техніку чи купити зброю?
1. В бусі з дипломатами виявили купу золота і валюти.
2. Здається дружина Котвіцького (лінь уточнювати екс, чи дружина) на угорській митниці задекларувала декілька чумайданів валюти. Наші не помітили
Як ти думаєш, скільки в державі необлікованих багатств? А у них руки трусяться дати засоби до існування людям, безпеку яких не забезпечили
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/20/7333111/
2. УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн долларов
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/21/7333366/
Закон один для всех??? "За Родину, за мафию!" - так что ли???