Кожен переселенець отримуватиме щомісяця 2000 грн допомоги, а також 3000 грн на дитину, - Шмигаль

Держава виплачуватиме кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн, а також 3 тис. на кожну переміщену дитину.

Про це прем’єр-міністр сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну щомісячну грошову допомогу у сумі 2 тис. грн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що ці кошти буде виплачено через "Дію" на банківську картку.

Крім того, виплачуватимуть 3 тис. грн на кожну дитину, яка через війну була змушена переїхати в безпечніше місце.

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