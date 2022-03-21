Депутати хочуть позбавити Кіркорова, Баскова, Повалій, Лорак звання "народних артистів України"
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Комітет Верховної Ради з питань інформполітики звернувся до Президента щодо позбавлення почесних звань "народний артист України" і "заслужений артист України" Миколи Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи, Таїсії Повалій.
Як передає інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат, голова підкомітету з питань інформаційної політики цього комітету Євгенія Кравчук повідомила у Фейсбуці.
За її словами, "у час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України".
Як наголосила Кравчук, "ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно".
Будь ласка, зачекайте...
це ********** на 25 день спромоглись...
поганці
не матимуть жодних почестей в Україні і на людському рівні !!!
плюсую
не треба було давати, але хоч так.
доставила ані лорак. вона до того ще й КУЁК.
Вони відзначені державною нагородою "Іменна вогнепальна зброя".
І не тільки вони, а ще ряд російських чиновників, військових та бізнесменів.
Я подавав петицію на сайті Президента - підтримало аж 36 чоловік !!!
https://petition.president.gov.ua/petition/129782
Напевно, мало хто бачив. Доведіть це якось до відома влади, депутатів - це ненормально виглядає в умовах війни і масових вбивств громадян України російсько-фашистськими військами за наказами цих упирів з нашими нагородами.
А ти в курсі, що за ці почесні звання та нагороди платять гроші з бюджету?! Так почитай, чи теж, як вата забанений в гуглі?
По друге, у ньому дуже мало типу наших українських підстилок, колаборантів
По третє, а чому взялись тільки за " народних" є ще купа "заслужених" які ніфіга не заслужили?
І останнє четверте, а чому тільки "пєвічок" а скільки почесних нагород та звань подарувало наша недолуга влада теперішня та минула?
Наприклад портнов і татаров -заслужений юрист України
коломойша - за заслуги
і таких виродків сотні, як не тисячі