УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13958 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 374 64
Басков (5) Бортко (4) Кіркоров (34) культура (355) Лобода (13) Лорак (32) Повалій (29) Кравчук Євгенія (361)

Депутати хочуть позбавити Кіркорова, Баскова, Повалій, Лорак звання "народних артистів України"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

басков

Комітет Верховної Ради з питань інформполітики звернувся до Президента щодо позбавлення почесних звань "народний артист України" і "заслужений артист України" Миколи Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи, Таїсії Повалій.

Як передає інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат, голова підкомітету з питань інформаційної політики цього комітету Євгенія Кравчук повідомила у Фейсбуці.

Читайте також: Україна заборонила ввезення книг з Росії

За її словами, "у час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України".

Як наголосила Кравчук, "ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно".

Читайте також: Знищення військами РФ історичних, культурних та релігійних пам'яток в Україні - теж злочин, - посольство США
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Це потрібно було зробити ще у 2014 році
показати весь коментар
21.03.2022 15:46
+43
надо не хотеть а делать
показати весь коментар
21.03.2022 15:45
+35
Лорак вообще продажная тварь.
показати весь коментар
21.03.2022 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надо не хотеть а делать
показати весь коментар
21.03.2022 15:45 Відповісти
давно пора, как уже 8 лет
показати весь коментар
21.03.2022 15:59 Відповісти
спочатку запросіть до Київа на останній в житті коцерт...
це ********** на 25 день спромоглись...
показати весь коментар
21.03.2022 16:18 Відповісти
А чому тільки зараз? Питання до Зе - гівнюків.
показати весь коментар
21.03.2022 16:46 Відповісти
а при пеці вони не співали?
показати весь коментар
21.03.2022 19:04 Відповісти
пеця - це гірша курва як і "не лох", кліптоман і брехун, і йому місце однозначно на нарах.
показати весь коментар
21.03.2022 19:07 Відповісти
Це потрібно було зробити ще у 2014 році
показати весь коментар
21.03.2022 15:46 Відповісти
не завадить ще добре дати по яйцях тим гандонам, хто ці звання ********* присвоїв
показати весь коментар
21.03.2022 15:54 Відповісти
спочатку тре "добре дати по яйцях тим гандонам", хто платив їм гроші на концертах та слухав на повну потужність в маршрутках. Але тоді половина яєць в країні піде на омлет.
показати весь коментар
21.03.2022 16:38 Відповісти
Давно пора это сделать и забыть про этот биомусор!!!
показати весь коментар
21.03.2022 15:46 Відповісти
О,норм.8 років війна йде вже,а чому саме зараз вирішили?
показати весь коментар
21.03.2022 15:46 Відповісти
Лорак вообще продажная тварь.
показати весь коментар
21.03.2022 15:47 Відповісти
Каролина Куёк плотно присела на кацапский *****
показати весь коментар
21.03.2022 15:53 Відповісти
Пусть кочует по юбилеям сибирских коровников за кило гречки и сахара.
показати весь коментар
21.03.2022 16:09 Відповісти
А героіню савченко ніхто не думає?
показати весь коментар
21.03.2022 15:47 Відповісти
Грешно смеяться над больными людьми. Гадю нужно в специализированную больничку устроить, с рубашками специальными.
показати весь коментар
21.03.2022 15:51 Відповісти
ці
поганці
не матимуть жодних почестей в Україні і на людському рівні !!!
показати весь коментар
21.03.2022 15:47 Відповісти
Хох...чомусь я їх ніколи не слухав Як так сталося? З тих кого слухав або читав-ледь 10% покидьків опинились. Думайте.
показати весь коментар
21.03.2022 15:48 Відповісти
пізно, але хоч так...
показати весь коментар
21.03.2022 15:48 Відповісти
Давно пора.
показати весь коментар
21.03.2022 15:49 Відповісти
Це треба було зробити ще в 2014. О - оперативність!
показати весь коментар
21.03.2022 15:49 Відповісти
І я б не йшов так далеко, щоб називати ото збіговисько "музикантами".
показати весь коментар
21.03.2022 15:50 Відповісти
Не надо позбавлять. Надо просто переписать в "некрасивый" артист Украины
показати весь коментар
21.03.2022 15:49 Відповісти
Ну якщо вони народні, то нехай будуть з народом, десь у Маріуполі.
показати весь коментар
21.03.2022 15:51 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 15:51 Відповісти
страшна підорва.
показати весь коментар
21.03.2022 15:54 Відповісти
Шльондра!!!
показати весь коментар
21.03.2022 16:04 Відповісти
Ну те ладно, на каждом сабантуе орут, но откуда у лорак "народная"?
показати весь коментар
21.03.2022 15:51 Відповісти
Про Ротару не забудьте!
показати весь коментар
21.03.2022 15:52 Відповісти
Илья Резник. Спиваков. А про Ларису Долину не знаю.
показати весь коментар
21.03.2022 16:05 Відповісти
перечитала перелік помордно.
плюсую
не треба було давати, але хоч так.

доставила ані лорак. вона до того ще й КУЁК.
показати весь коментар
21.03.2022 15:52 Відповісти
А що у них досі звання "народних артистів України"?
показати весь коментар
21.03.2022 15:54 Відповісти
та вони не артисти зовсім, не представники культури. Культура є щитом і зброєю проти зла, це її основне завдання, а якщо вона того завдання не виконує а служить тільки розвазі багатих гості, то це не культура, це проституція.
показати весь коментар
21.03.2022 15:55 Відповісти
это нужно было сделать ещё в 2014-м ..
показати весь коментар
21.03.2022 15:55 Відповісти
Позбавити не тільки звань, а ще й лишити громадянства України, щоб не шастали, де їм вигідно.
показати весь коментар
21.03.2022 15:56 Відповісти
Путіна і Медведєва позбавте державних нагород України !!!
Вони відзначені державною нагородою "Іменна вогнепальна зброя".
І не тільки вони, а ще ряд російських чиновників, військових та бізнесменів.
Я подавав петицію на сайті Президента - підтримало аж 36 чоловік !!!

https://petition.president.gov.ua/petition/129782

Напевно, мало хто бачив. Доведіть це якось до відома влади, депутатів - це ненормально виглядає в умовах війни і масових вбивств громадян України російсько-фашистськими військами за наказами цих упирів з нашими нагородами.
показати весь коментар
21.03.2022 15:59 Відповісти
Ещё раз подайте. Декабрь прошлого года и сейчас - большая разница. Должна пройти
показати весь коментар
21.03.2022 21:27 Відповісти
Чого лем типирь захотєлі?))) можна ж ещё падаждать...)))
показати весь коментар
21.03.2022 15:59 Відповісти
А позбавити мандатів за колаборантську діяльність,як мінімум,ОПЗЖ не хочуть? Голосів мабуть не вистачить.
показати весь коментар
21.03.2022 16:00 Відповісти
Конче потрібен Закон про депортацію ****** - посадили в клітку, вивезли на кордон і дали копняка.
показати весь коментар
21.03.2022 16:10 Відповісти
Толерантний світ,який дає притулок расєянам на тих же умовах,що і українцям - не зрозуміє
показати весь коментар
21.03.2022 17:52 Відповісти
Яким це боком шоу-бізнес став культурою ?!
показати весь коментар
21.03.2022 16:02 Відповісти
А ці пєвци ротом хіба ще не були позбавлені усіх нагород?
показати весь коментар
21.03.2022 16:07 Відповісти
Та вы шо? А шо случилось?
показати весь коментар
21.03.2022 16:07 Відповісти
а може розпрощатися, раз і назавжди, як в Європі - з наслєдієм совка - заслужений, народний артіст, юріст, кондітєр і т.д.
показати весь коментар
21.03.2022 16:08 Відповісти
Викреслити всю ******* російську наволоч з української історії.
показати весь коментар
21.03.2022 16:13 Відповісти
Как-то неожидано быстро..
показати весь коментар
21.03.2022 16:14 Відповісти
Це треба зробити вчора, а не хотіти зробити. Шмарклі як були так і залишилися.
показати весь коментар
21.03.2022 16:18 Відповісти
Є народні депутати яких вибирає народ, а є народні артисти їх зазвичай вибирають за дружбу з владою, ще мають бути народні комунальники охоронці водії прибиральники секретарі і багато багато інших які тоже хочуть мати привілеї.
показати весь коментар
21.03.2022 16:19 Відповісти
Боже Боже, війна майже місяць триває, а вони нічого не роблять. Весь світ більше робить, ніж наші найвеличніші.
показати весь коментар
21.03.2022 16:19 Відповісти
Як там звання Хероя, коли почистять?
показати весь коментар
21.03.2022 16:24 Відповісти
Украинцы вроде как музыкальная нация... Как вы умудрились этим горлодерам эстрадным звания то дать? Баскову то за какие заслуги? А Киркорову за что? за песни скоммунизденные у Таркана и других?))) У нас уж на что Дадон гандоном был и Киркорова в винном подвале угощал, но заслуженного дать не решился))
показати весь коментар
21.03.2022 16:28 Відповісти
Отобрать и дать (каждому) звание "Заслуженной КРЫСЫ"
показати весь коментар
21.03.2022 16:32 Відповісти
А взагали выкинуть эту отрыжку совка, все эти звания для артистов, неможна? Как вам звучит "народный артист Великобритании Джон Леннон"? Не похоже на клинический дебилизм?
показати весь коментар
21.03.2022 16:37 Відповісти
воно все біжутерія вірнопідданих клінічного "совка", то й пора це припинити, нарешті
показати весь коментар
21.03.2022 16:52 Відповісти
Абсолютно підтримую!!! У нас ще маса совкових пережитків.
показати весь коментар
21.03.2022 17:27 Відповісти
Давно пора!
показати весь коментар
21.03.2022 16:43 Відповісти
Других забот у ВР в военное время нет!
показати весь коментар
21.03.2022 16:53 Відповісти
Ще один, теж, після війни, як і з колаборантами? Шпигунів ловити теж після війни?
А ти в курсі, що за ці почесні звання та нагороди платять гроші з бюджету?! Так почитай, чи теж, як вата забанений в гуглі?
показати весь коментар
21.03.2022 17:25 Відповісти
Баскову и Киркорову платят сейчас? Им что, на наркоту не хватает?
показати весь коментар
21.03.2022 18:21 Відповісти
По перше, це дуже малий список
По друге, у ньому дуже мало типу наших українських підстилок, колаборантів
По третє, а чому взялись тільки за " народних" є ще купа "заслужених" які ніфіга не заслужили?
І останнє четверте, а чому тільки "пєвічок" а скільки почесних нагород та звань подарувало наша недолуга влада теперішня та минула?
Наприклад портнов і татаров -заслужений юрист України
коломойша - за заслуги
і таких виродків сотні, як не тисячі
показати весь коментар
21.03.2022 17:21 Відповісти
 
 