Депутати хочуть позбавити Кіркорова, Баскова, Повалій, Лорак звання "народних артистів України"

Комітет Верховної Ради з питань інформполітики звернувся до Президента щодо позбавлення почесних звань "народний артист України" і "заслужений артист України" Миколи Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліни Куєк (Ані Лорак), Світлани Лободи, Таїсії Повалій.

Як передає інформує Цензор.НЕТ, про це народний депутат, голова підкомітету з питань інформаційної політики цього комітету Євгенія Кравчук повідомила у Фейсбуці.

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За її словами, "у час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України".

Як наголосила Кравчук, "ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно".

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