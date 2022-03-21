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війна (56332) радіація (164) Франція (1969) ЧАЕС (326) ядерна безпека (348) Макрон Емманюель (1052) Понсен (59) Запорізька АЕС (886) ЗАЕС (43) атака на ЗАЕС (109)

Макрон шукає спосіб убезпечити населення від наслідків захоплення Росією ЧАЕС і ЗАЕС, - посол Франції де Понсен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

макрон

Питання ядерної безпеки, особливо після втрати Україною контролю над Чорнобильською і Запорізькою АЕС, є предметом особливого занепокоєння президента Франції Емманюеля Макрона.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звісно, питання ядерної безпеки нас усіх дуже турбує, особливо протягом останнього часу, зокрема, відтоді, як Чорнобильська та Запорізька АЕС не перебувають під контролем української влади. До речі, президент Макрон робив пропозицію через МАГАТЕ про те, щоб убезпечити населення від можливих наслідків", - сказав де Понсен.

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Він додав, що французький лідер останнім часом мав дуже багато перемовин і контактів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Було вирішено зберігати канал комунікації з президентом Путіним, щоб запобігти драматичним гуманітарним ситуаціям", - повідомив дипломат.

За його словами, Макрон контактує з Президентом України Володимиром Зеленським двічі на тиждень.
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Топ коментарі
+18
Треба було раніш думати, коли продавали оркам зброю. А тепер жріть що зварили..
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21.03.2022 15:54
+17
видимість бурхливої діяльності на благо людцтва перед виборами.
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21.03.2022 15:56
+15
Яке ж воно жалюгідне чмо
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21.03.2022 15:57
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Треба було раніш думати, коли продавали оркам зброю. А тепер жріть що зварили..
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21.03.2022 15:54 Відповісти
таки да, тепловізори та інша авіоніка-електроніка ТАЛЕС на рашкованських танках-самольотах працює відмінно !
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Звідки данні про відмінно, від кураторів?
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21.03.2022 18:47 Відповісти
путе подзвони
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21.03.2022 15:55 Відповісти
Другу владимиру.
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21.03.2022 15:56 Відповісти
на Вована ще не перейшов ?
стіл задовгий?
не може чокнутись...
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21.03.2022 15:58 Відповісти
Адвокати путлера радіації злякались?
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21.03.2022 15:55 Відповісти
Зараз у Макрона передвиборча компанія. Так що це не більше ніж піар, розрахований на французського виборця.
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21.03.2022 16:02 Відповісти
мікроша, у Франції є чудові літаки та пілоти у відпустці

перестань нарешті ходити в сортир по асхвальтованій доріжці!
пройди навпростець бурьянами, якщо обсираєшся !
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21.03.2022 15:56 Відповісти
видимість бурхливої діяльності на благо людцтва перед виборами.
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21.03.2022 15:56 Відповісти
еге ж !

де той Чорнобиль, а де Хфранція - можна і єрундой поболтать перед хфранцузами

Боже, які ж суки ссученні !!!!
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21.03.2022 16:00 Відповісти
у нього вибори скоро то він і зображує піклування
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21.03.2022 16:01 Відповісти
Идиот!!! ***** официально об него ноги вытирал не один раз... Макроша сглатнул... и дальше чушь несет.
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне чмо
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Його конкуренти на президентських виборах ще гірші чмошники!
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21.03.2022 16:00 Відповісти
Мені здається в Європу треба трохи випустити наших чоловіків, тих хто хоче їхати п"здити Макрона і Шольца. Бо ці два неадеквати схоже рубають оленів
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21.03.2022 15:57 Відповісти
і виєб..ть жіноче населення матіньки-європи -
замістити зайву хромосому здоровим козацьким геном !
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21.03.2022 16:02 Відповісти
вони ж і в Парижі були - козак а ля рюс.

ви шо думаєте "бістро" пішло від кафе ?
чи "бістро, бістро, сама, сама...."
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21.03.2022 16:04 Відповісти
Як думаєте, знайде з під здохлих коней копита?! 👀😁
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Микрон переживает за свою бабулю. А вдруг радиация и у бабушки темперамент упадёт
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21.03.2022 15:57 Відповісти
Голови в сраку засуньте!
Це допомагає макрону та шольцу, допоможе і пересічним французам.
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21.03.2022 15:58 Відповісти
Макарон, угомонись, а то фанаты Луи ДеФюнеса тебя наібашать
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21.03.2022 15:58 Відповісти
Можете голову сховати у підлогу, страуси безмізкі. Підлога бетонна.
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21.03.2022 15:59 Відповісти
...... яке кончане
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21.03.2022 15:59 Відповісти
Ага. Вентиляторы поставь чтобы ветел дули в другую сторону. Придурок, ПВО и авиацию нам давай пока не поздно. Радиация не имеет границ
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21.03.2022 15:59 Відповісти
блин страусы, головы попрятали и ждут чем закончится. Международный десант нужен. хйло просто зассыт, он же трус.
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21.03.2022 15:59 Відповісти
На мокшанских болотах завыли вирусологи, говорят, что еще месяц санкций и начнется мор курей и скота без вакцин. Как оказалось, всё сырье было импортным и им отказались поставлять его дальше.
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21.03.2022 15:59 Відповісти
канал коммуникаций, о чем ты мальчик?
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21.03.2022 16:00 Відповісти
Вот...пейте йод. До следующих твоих выборов редкий избират доживет.
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21.03.2022 16:00 Відповісти
Пусть чрезвычайную озабоенность предъявит. У него это луше всего получается
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21.03.2022 16:00 Відповісти
Уті- путі.. н

Вибори, панімаєшь..
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21.03.2022 16:00 Відповісти
а Макрон не хочет обсудить с НАТО возможность провести спецоперацию по освобождениям АЭС,захваченных российскими военными? Ведь это лучше,чем ждать,когда РФ сделает очередное нападение на корабль страны-члена НАТО (что уже есть) или когда военные убьют ещё граждан стран-членов НАТО (что тоже уже имеется) и куда как лучше.потому как угроза противорадиационной защиты от российских военных РЕАЛЬНО угрожает всем странам НАТО (дазже США в какой-то степени).Пора уже говорить с путиным языком ВОЕННОЙ дипломатии,начав с отдельных СПАСАТЕЛЬНЫХ военных операций как то освобождение ЧАЭС
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21.03.2022 16:01 Відповісти
Було вирішено зберігати канал комунікації з президентом Путіним, щоб запобігти драматичним гуманітарним ситуаціям", - повідомив дипломат

Вот с ****** вы и будете отвечать за ядерную войну до которой вы договорились
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21.03.2022 16:02 Відповісти
Макроша меньше в дёсны целуйся с ****** людоедом, а то проглотит.
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21.03.2022 16:02 Відповісти
нехай шапочку з фольги надіне. сраний сцикун.
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21.03.2022 16:03 Відповісти
Дебільний імпотент.
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21.03.2022 16:04 Відповісти
Яке населення)) він свою стареньку дівчину убезпечити хоче...
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21.03.2022 16:06 Відповісти
Введите туда комиссию спецов по соблюдению безопасности Европы
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21.03.2022 16:06 Відповісти
Тьфу на нього, мля!
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21.03.2022 16:08 Відповісти
Макрон з фрау Меркель озброювали рашистів всім що їм було необхідно а зараз дбає про безпеку
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21.03.2022 16:09 Відповісти
Макрон! На цю тему треба нову фотосесію замутити на фоні саркофагу та пожеж у зоні відчуження.
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21.03.2022 16:11 Відповісти
Можно эмигрировать в Бразилию
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21.03.2022 16:14 Відповісти
У Франции как лидера, кроме Наполеона, и вспомнить то некого. Одни трусливые ничтожества руководят.
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21.03.2022 16:21 Відповісти
ну хз... як варіант можна попробувати вдесяте зазирнути в очко тупіну.... хай спробує
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21.03.2022 16:26 Відповісти
ЩО цей дебіл може убеспечити ?
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21.03.2022 16:40 Відповісти
Вітаміни, протигази і таблетки йоду.
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21.03.2022 16:58 Відповісти
Опять беспокойство, лягушатники обосранные. Ещё недавно кудахтали, что с русскими фашистами нужно не воевать, а ублажать их. Подонки.
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21.03.2022 17:19 Відповісти
Дмухайте в іншу стороно і здвиньте бровки в занепокоєності
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21.03.2022 17:21 Відповісти
По степени идиотизма микрон лидер европы, на пол шишечки опережает шольца.
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21.03.2022 17:28 Відповісти
А-а-а... Да? То ли ещё будет!
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21.03.2022 17:29 Відповісти
не понял, про чье население он переживает?
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22.03.2022 00:01 Відповісти
 
 