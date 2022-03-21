Макрон шукає спосіб убезпечити населення від наслідків захоплення Росією ЧАЕС і ЗАЕС, - посол Франції де Понсен
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Питання ядерної безпеки, особливо після втрати Україною контролю над Чорнобильською і Запорізькою АЕС, є предметом особливого занепокоєння президента Франції Емманюеля Макрона.
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Звісно, питання ядерної безпеки нас усіх дуже турбує, особливо протягом останнього часу, зокрема, відтоді, як Чорнобильська та Запорізька АЕС не перебувають під контролем української влади. До речі, президент Макрон робив пропозицію через МАГАТЕ про те, щоб убезпечити населення від можливих наслідків", - сказав де Понсен.
Він додав, що французький лідер останнім часом мав дуже багато перемовин і контактів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Було вирішено зберігати канал комунікації з президентом Путіним, щоб запобігти драматичним гуманітарним ситуаціям", - повідомив дипломат.
За його словами, Макрон контактує з Президентом України Володимиром Зеленським двічі на тиждень.
Будь ласка, зачекайте...
стіл задовгий?
не може чокнутись...
перестань нарешті ходити в сортир по асхвальтованій доріжці!
пройди навпростець бурьянами, якщо обсираєшся !
де той Чорнобиль, а де Хфранція - можна і єрундой поболтать перед хфранцузами
Боже, які ж суки ссученні !!!!
замістити зайву хромосому здоровим козацьким геном !
ви шо думаєте "бістро" пішло від кафе ?
чи "бістро, бістро, сама, сама...."
Це допомагає макрону та шольцу, допоможе і пересічним французам.
Вибори, панімаєшь..
Вот с ****** вы и будете отвечать за ядерную войну до которой вы договорились