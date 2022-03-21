Власники житла, які прихистили переселенців, отримуватимуть по 450 грн за кожного на компенсацію комунальних послуг, - Шмигаль. ВIДЕО
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Власники житла, які безкоштовно прихистили у своїх домівках переселенців, отримуватимуть по 450 грн за кожного на компенсацію комунальних послуг.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Всі ті, хто відгукнувся на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 грн в місяць за кожного, кому допомогли, на компенсацію комунальних послуг", - сказав Шмигаль.
Він також нагадав, що тиждень тому уряд уже ухвалив рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, дитсадках, будинках культури та комунальних установах. Тепер програму доповнили, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім’ї, які приймають переселенців у себе вдома.
За словами Шмигаля, реалізація програми починається вже сьогодні, 21 березня, з реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. Із 30 березня запрацює реєстрація через Дію.
Крім того, глава уряду наголосив, що після завершення війни в Україні все відбудують - кожний будинок, кожну квартиру, кожну споруду. Відтак всі зможуть повернутись додому, але кожен з тих, хто знайшов прихисток, роботу і все необхідне для життя в цей непростий час, назавжди залишить у своєму серці пам’ять та вдячність гостинним громадам і людям.
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