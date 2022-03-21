УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14108 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
18 456 22
Росія (47179) підтримка (389) Anonymous (25)

Вийдіть з Росії! У вас є 48 годин або ви станете нашою ціллю, - Anonymous звернулись до компаній, що продовжують працювати у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Група активістів та хакерів Anonymous звернулася до компаній, які продовжують працювати на території країни-агресора. Дали їм 48 годин на те, щоб піти з РФ.

Про це Anonymous повідомили у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ

Читайте: Хакери Anonymous зламали вебкамери в різних регіонах Росії та виклали дані у загальний доступ

" Закликаємо всі компанії, які продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки до бюджету злочинного режиму Кремля: Вийдіть з Росії! Ми даємо вам 48 годин на роздуми та вихід з Росії, інакше ви потрапите під нашу ціль!" - заявили хакери.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+74
Дякую
Anonymous
показати весь коментар
21.03.2022 16:01
+59
Мочіть цю сволоту наглухо!
показати весь коментар
21.03.2022 16:01
+54
Анонімусам-респект...
показати весь коментар
21.03.2022 16:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мочіть цю сволоту наглухо!
показати весь коментар
21.03.2022 16:01 Відповісти
Дякую
Anonymous
показати весь коментар
21.03.2022 16:01 Відповісти
Анонімусам-респект...
показати весь коментар
21.03.2022 16:01 Відповісти
Вы крутые )
показати весь коментар
21.03.2022 16:02 Відповісти
Суппер !!!!!
показати весь коментар
21.03.2022 16:02 Відповісти
Прошли слухи что Рено решил работать в **********. А Рено это госкомпания
показати весь коментар
21.03.2022 16:05 Відповісти
Нажаль, це так.... Производство автомобилей Renault на заводе в Москве вновь запущено. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на официального представителя завода. Конвейер французского завода в столице был остановлен с 28 февраля из-за проблем с логистикой и отсутствием комплектующих, ранее сообщали в компании.
Представитель Renault подчеркнул, что сейчас работа ведется в «обычном режиме». На заводе производятся модели Renault Arkana, Duster, Kaptur, а также бейджинжиниринговая копия Duster - Nissan Terrano. Об этом сообщает "Рамблер".
показати весь коментар
21.03.2022 16:07 Відповісти
А смаил. сру об єтом еще не писало? Посмотрите на сайте ГЕО головного офиса, кто где работает.
показати весь коментар
21.03.2022 16:21 Відповісти
А ці можуть...
показати весь коментар
21.03.2022 16:05 Відповісти
Красавчики!
показати весь коментар
21.03.2022 16:06 Відповісти
Дают наводку: В Закарпатье в гумпомощи обнаружили маячки-трекеры

В Закарпатье среди волонтерской помощи правоохранители нашли передатчик-трекер. Под видом гаджетов передают данные о месте дислоцирования наших ребят.
Об этом сообщает телеграмм-канал Информационное сопротивление Закарпатья. Отследить на каком этапе он мог оказаться в посылке невозможно. Авторы текста просят максимально распространить информацию среди волонтеров.
показати весь коментар
21.03.2022 16:06 Відповісти
більше ніж впевнений, що у військовій допомозі жодних трекерів НЕ буде, таке можуть підсунути тільки в цивільну гуманітарку, де контроль практично відсутній
показати весь коментар
21.03.2022 16:29 Відповісти
На днях тут на цензоре ругался с ником Navigator, который клял на чем свет стоит молдавских таможенников, которые просвечивают, прослушивают и простукивают все гуманитарные грузы, идущие в Украину. Кричал, что хрен ещё повезут через Молдову, что Польша со свистом пропускает без проверки, а молдоване козлы поганые)
показати весь коментар
21.03.2022 16:42 Відповісти
Дякую Anonymous!💛💙💛💙💛💙💛💙💛💪💪💪👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍💛💙💛💙
показати весь коментар
21.03.2022 16:15 Відповісти
Якщо покладуть сайти та викладуть в інет інформацію з них, цих компанії втратять більше, ніж зароблять кривавих грошей в оркостані.
показати весь коментар
21.03.2022 16:16 Відповісти
От у кого є яйця.
показати весь коментар
21.03.2022 16:20 Відповісти
Anonymous! Вы , абалденные!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
21.03.2022 16:29 Відповісти
Anonymous - справжня світова еліта . Лідери думок . А прогнивші , фальшиві , зкорумповані і ні на що не здатні політики - повне гамно.
показати весь коментар
21.03.2022 16:38 Відповісти
Единственная организация в мире, которая не ссыт и не жует сопли. В отличие от цивилизантов.
показати весь коментар
21.03.2022 16:57 Відповісти
Досить дивний список у хакерів. Американська Herbalife, ще два тижні тому повідомила, що виходить з ринку московії, однак вона є в чорному списку. В той же час французькі: рено, ашан, декатлон, лерой марлен, офіційно оголосили, що залишаються на ринку парашії - немає в списках...
показати весь коментар
21.03.2022 17:41 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
21.03.2022 18:02 Відповісти
 
 