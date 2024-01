Вийдіть з Росії! У вас є 48 годин або ви станете нашою ціллю, - Anonymous звернулись до компаній, що продовжують працювати у РФ

Група активістів та хакерів Anonymous звернулася до компаній, які продовжують працювати на території країни-агресора. Дали їм 48 годин на те, щоб піти з РФ.

Про це Anonymous повідомили у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin's criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc