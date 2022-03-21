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Українські прикордонники готові відбивати можливий наступ із боку Білорусі, – речник Держприкордонслужби

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Ризик нападу на Рівненську область та Волинь із боку Білорусі залишається високим, проте бійці Державної прикордонної служби України готові відбивати наступ ворога

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові.

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За словами Демченка, і українська влада, і прикордонна служба сподіваються, що білоруський народ розуміє, в яку ситуацію їх намагається втягнути самопроголошений президент Лукашенко. Тому білоруси не допустять нового етапу ескалації із території Білорусі.

Наразі бійці Держприкордонслужби ведуть активні бої та стримують противника на лініях кордону у Київському, Чернігівському, Сумському, Харківському та в зоні проведення ООС.

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21.03.2022 16:13 Відповісти
хай не смішать. без зсу нічого не зупинять. вже зупинили під чорнобилем і в чонгарі
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21.03.2022 16:16 Відповісти
гоните демченко за крраблем !!!!
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21.03.2022 16:46 Відповісти
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21.03.2022 16:50 Відповісти
Якщо бульбафюрер введе війська в Україну - країни члени НАТО можуть на свій розсуд прийняти рішення про введення військового контингенту для організації оборони української території......
Це стосується і залучення московськими фашистами іноземних військ у війні в Україні.
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21.03.2022 16:56 Відповісти
Пусть лучше отходят и маневрируют,главное что бы не погибли как при вторжении наши пацаны.
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21.03.2022 17:03 Відповісти
Не верю продажным пограничникам. Еще ни одного случая что они что то защитили. Только случаи взяток. Эту структуру надо давно уничтожить
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21.03.2022 17:29 Відповісти
ну или не называйте пограничниками ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
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21.03.2022 17:34 Відповісти
 
 