Франція фіксує всі факти скоєних Росією воєнних злочинів в Україні, - посол де Понсен

Франція ретельно відстежує і фіксує всі факти скоєння Росією воєнних злочинів в Україні.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на брифінгу в понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Звичайно, ми дуже ретельно відстежуємо це питання (щодо скоєння Росією воєнних злочинів в Україні. – Ред.) і фіксуємо все, що може розглядатися як воєнний злочин. Ми отримуємо інформацію щодо цього як безпосередньо від джерел, так і від української влади, з якою перебуваємо на постійному контакті щодо цього аспекту", - сказав де Понсен.

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Коментуючи той факт, що події в Україні висвітлюють понад 100 акредитованих французьких журналістів, дипломат зауважив, що має дещо змішані почуття з цього приводу.

"З одного боку, ми наполегливо рекомендуємо журналістам не відвідувати регіони з високим рівнем небезпеки, і передаємо це прохання через керівників їхніх агенцій, а коли я з ними зустрічаюся, то розумію, що вони не дотрималися наших рекомендацій", - зазначив посол Франції.

"Сьогодні 26-й день від початку відкритої агресії росії проти України… Народ Франції просто вражений вашою стійкістю і вашою мужністю. Вчора я відвідав Дрогобич і Трускавець і бачив, як український народ об’єднується заради спільної боротьби, щоб подолати російську агресію. Це дуже зворушливо для мене як посла Франції в Україні. Ми щиро цінуємо цю солідарність з вами, вашу хоробрість і єдність усього народу", - сказав де Понсен.

Він зазначив, що невелика команда посольства Франції з близько десяти осіб продовжує працювати у Львові.

"Наша присутність – це доволі потужний сигнал підтримки Францією уряду і народу України… Сподіваюсь, що незабаром ми зможемо продемонструвати вам нашу солідарність. Ми очікуємо нову партію гуманітарної допомоги, яка прямує через Польщу до України і має прибути впродовж наступних кількох днів", - зазначив посол.

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За його словами, фізична присутність французьких дипломатів в Україні дає змогу з’ясувати потреби українців і, відповідно, скоординувати її комплектацію.

Посол зазначив, що, окрім гуманітарної допомоги, Франція надає Україні пожежні машини та карети швидкої допомоги, оснащені всім необхідним медичним обладнанням.