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В Росії заборонили Facebook та Instagram

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

facebook,instagram

Тверський суд Москви визнав компанію Цукерберга Meta, що володіє Facebook, Instagram та WhatsApp, екстремістською. При цьому до роботи WhatsApp суд поки не має претензій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську службу BBC News.

Суд задовольнив вимогу Генеральної прокуратури РФ щодо заборони діяльності компанії Meta, що належить Марку Цукербергу. Рішення про заборону роботи соцмереж має бути виконано негайно.

Під час суду представник Генпрокуратури уточнив, що користувачів Facebook та Instagram не каратимуть за обхід блокувань.

Заборона не стосується WhatsApp - генпрокуратура РФ вважає, що у месенджера відсутня "функція з публічного розповсюдження інформації".

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Генпрокуратура РФ вимагала визнати Meta Platforms Inc. екстремістською організацією після того, як стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволили користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських військових, а також бажати смерті президентам Росії та Білорусі. Вже наступного дня після цього, 12 березня, у Meta уточнили, що модерацію послаблять лише для постів, написаних в Україні.

"Діяльність організації Meta спрямована проти Росії та її збройних сил. Просимо заборонити діяльність Meta та зобов'язати виконати це рішення негайно", - сказав у Тверському суді представник ФСБ Ігор Ковалевський. Роскомнагляд вимогу підтримав.

"Русофобія не просто є, вона ще й форсується", - заявила прокурорка Наталія Гашуліна.

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Коли Гашуліна пояснювала, чому саме використання Facebook та Instagram не буде вважатися екстремістською діяльністю, суддя уточнила: "Поясніть мені як обивателю. Ми прокинемося завтра-післязавтра, у нас не буде "Фейсбука" в країні?"

"Його і зараз нема", - коротко відповіла прокурор.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Ешкин кот, инстасучки повесятся.
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21.03.2022 16:14
+34
ботокса нет, силикона нет, инстаграма нет - сосите чеченский хер
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21.03.2022 16:17
+18
Цукерберг мов цуцик, виляє хвостом перед кацапами: блокує аккаунти за фото підбитої кацапської техніки та їх смердючих трупаків, видаляє коментарі де люди закликають знищувати загарбників!
Миротворець сраний.
І тут така вдячність!
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21.03.2022 16:19
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Ешкин кот, инстасучки повесятся.
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21.03.2022 16:14 Відповісти
ботокса нет, силикона нет, инстаграма нет - сосите чеченский хер
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21.03.2022 16:17 Відповісти
впн ещё массово блокируют чтоб блокировки не обходили
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21.03.2022 16:31 Відповісти
Чеченские херы тоже заканчиваются...
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21.03.2022 16:40 Відповісти
ну хоть порнохаб не запретили
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21.03.2022 16:15 Відповісти
Порнхаб сам ввів санкції проти *******
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21.03.2022 16:16 Відповісти
Медведев не дал.
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Дрочут по ВПН...в 10-ть раз медленнее и везде опаздывают
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21.03.2022 16:18 Відповісти
Він сам заборонився одним з перших на расеї
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21.03.2022 17:41 Відповісти
Все текущие санкции в России исключительно на вату. Те кто обходили запреты раньше обойдут и сейчас. Так что это всё имитация для Путина.
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21.03.2022 16:15 Відповісти
Все как в совке будет: такими привилегиями как выезд заграницу, импортные товары, люкс и бренды, соцсети, валюта и обход прочих запретов, будет прльзоваться только верхушка власти и силовиков, их семьи и любовницы с ближайшей обслугой. Это может будет 0.01% от населения...
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21.03.2022 16:23 Відповісти
Я про интернет в данном случае. Эти санкции легко обойти. Они символические.
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21.03.2022 16:24 Відповісти
Ну не скажіть. Далеко не кожний захоче гратися з VPN.
Отже, інстаблохерам стане не так вигідно вести свої акаунти. Бо трафік впаде. Підписота ж жалко не вся встановить VPN
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21.03.2022 16:37 Відповісти
Инстаблогерам конец, так как им отключили рекламу. Это сделал сам фейсбук. Ютуб тоже отключил России рекламу. Но вот "санкции" России по закрытию это иммитация. Они уже твиттер закрыли, а там до сих пор куча русских. Ботов или нет.
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21.03.2022 16:39 Відповісти
Я думаю они будут постепенно блокировать западные сервисы, а потом физически отключат весь остальной интернет. Насколько помню, у них в стране все внешние каналы контролируются одной гос.компанией, ТрансТелеком или шо-то такое.

При СССР, специальные КГБ-шники глушили радио «голос Америки». В современном мире, вместо западного радио у нас youtube, facebook и прочий spotify. Мне кажется в Кремле тоже хорошо помнят советский союз, а основная причина почему ещё не отключили - пока не смогли сделать, чтобы при этом не отваливались яндекс, вконтакте, одноклассники, и остальной ватный интернет.
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21.03.2022 16:48 Відповісти
Это было "ГосТелеРадио СССР".
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21.03.2022 20:49 Відповісти
Шо такое "россия" и "путин"?
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21.03.2022 16:28 Відповісти
Це ще не СРСР для рашистів?
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21.03.2022 16:15 Відповісти
Свято продовжується...
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21.03.2022 16:15 Відповісти
Наступна подія: РОСІЮ ЗАБОРОНИЛИ!
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21.03.2022 16:16 Відповісти
зачем вам фейсбук если у вас нет мозгов
скоро чайнахук у вас будет учите иероглиф
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21.03.2022 16:16 Відповісти
Кацапи вже починають вивчати китайську писемність

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21.03.2022 17:43 Відповісти
*****...будут бульдозерами теперь давить. Катерпилерами
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Наконец-то. Жгите дальше. Пора взяться за ютуб. Нахера он вам. у вас есть замечательный яндекс-дзен.
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Сколько нацистской вони убавится от кацапских портянок
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21.03.2022 16:28 Відповісти
А как насчёт Windows запретить,- слабО?
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21.03.2022 16:17 Відповісти
МС уже сама приостановили общение с мордовскими.
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21.03.2022 17:48 Відповісти
Я читал где-то недели три назад, что Россия может ограничить сеть и мне это показалось надуманным. Теперь я еще больше уверен, что у них нет для этого технических возможностей.
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Ніка, не будь така ВПЕВНЕНИЙ
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21.03.2022 16:28 Відповісти
краще напишіть, що Макарів знову наш.
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21.03.2022 16:17 Відповісти
Экстремист Цукерберг. Звучит, как в 1908-м
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21.03.2022 16:18 Відповісти
Цукерберг мов цуцик, виляє хвостом перед кацапами: блокує аккаунти за фото підбитої кацапської техніки та їх смердючих трупаків, видаляє коментарі де люди закликають знищувати загарбників!
Миротворець сраний.
І тут така вдячність!
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21.03.2022 16:19 Відповісти
welcome to north korea
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21.03.2022 16:21 Відповісти
чекаю, коли ЄС, США і Китай визнають ерефію країною-терористом....
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21.03.2022 16:21 Відповісти
В Ютубе много кацапского мусора. Почему не запрещают? Не будет где провокации устраивать?
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21.03.2022 16:22 Відповісти
Супер.
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21.03.2022 16:22 Відповісти
Правильно! Кацапи йдуть ***** на Бидлокласнікі
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21.03.2022 16:23 Відповісти
А для України це хороша новина. Тепер з мацковського офісу не будуть блокувати пости українських блогерів. Та й судячи з усього у мацкві і офісу вже не буде.
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21.03.2022 16:24 Відповісти
Плани рашистів: лютий- взяти Київ за 3 дні; березень- взяти 3кг цукру на місяць
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21.03.2022 16:26 Відповісти
Кацапы могите you tube/ Рубине интернет. Обезьянам он и на х.. не нужон
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21.03.2022 16:27 Відповісти
значит всё наоборот . Такое мы уже проходили . Тем более что давно замечено что ФБ сотрудничает с ФСБ .
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21.03.2022 16:28 Відповісти
т.к смысл в том, что офис ФБ и ютюба западной Европы, к которой относится Украина и какого то лешего лаптиногая *********, находится в мацкве... поэтому они и банили всех и вся, на ФБ за комменты, на ютюбе за правду о раше и т.д...
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21.03.2022 16:50 Відповісти
всё очень просто .Раха подкупила руководство ФБ и об этом было ясно ( да и говорили ) ещё перед войной 2014-го года .
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21.03.2022 16:53 Відповісти
))) Там багато керівників підрозділів в штатах рашистів і те що вони там живуть не означає що вони війну не підтримують, багато кончен... ще тих...

В Ютубі взагалі було засилля росіян і вєтнамців особливо підрозділах що відповідали за політику фільтрації контенту.... тому їхні накрутчики так просунули рашен блогерів на амер ринки.... ботофермами які ніхто не банив...
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21.03.2022 17:21 Відповісти
Що тепер москалі не будуть засир.. інтернет.
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21.03.2022 16:30 Відповісти
та це зробили ще 3 неділі назад ,спецом щоб відоси не бачити з жареними бурятами
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21.03.2022 16:30 Відповісти
Следующий этап - отмена электронной почты. Рассылки с фото жареных бурятов могут расстроить нервных ватанов. Теперь только почтовые голуби, выдрессированные на Лубянке.
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21.03.2022 16:38 Відповісти
этому биомусору скоро дышать запретят и они в гроб живыми лягут и перестанут!
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Ну теперь им только в бутылку играть 🤣
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21.03.2022 16:46 Відповісти
На бутылку
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21.03.2022 17:19 Відповісти
Так вже закрили? с 16 числа чи знову? але заходив,кацапи хвалилися що не проблема и через впн все працює
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21.03.2022 17:16 Відповісти
c 16 го это инстаграм
он через vpn пашет, но с рекламы то наверное ничего получать не будут
т.к. предполагается что он не работает
поэтому им теперь не знаю где монетизировать
patreon с 1 апреля вроде тоже перестанет работать у них

а теперь и facebook
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21.03.2022 17:22 Відповісти
то что whatsapp работать не запрещают странно
видимо для шантажа оставили
(хотя он денег не приносит

только business версия, но она мало у кого есть)
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21.03.2022 17:23 Відповісти
запретили то чего никогда не было...
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21.03.2022 17:28 Відповісти

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21.03.2022 17:34 Відповісти
Судья - старая швабра, не имеющая понятия о соцсетях? Whatsapp точно также позволяет вести каналы. Эй, чучело, найди меня там и заплачь, глядя на подборку видео из новостей. )))
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21.03.2022 17:47 Відповісти
Ещё не всё сделано, не все. Нужно забить окна деревянными щитами, как в кино "Убить дракона". Это точно поможет
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21.03.2022 23:49 Відповісти
 
 