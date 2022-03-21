В Росії заборонили Facebook та Instagram
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Тверський суд Москви визнав компанію Цукерберга Meta, що володіє Facebook, Instagram та WhatsApp, екстремістською. При цьому до роботи WhatsApp суд поки не має претензій.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську службу BBC News.
Суд задовольнив вимогу Генеральної прокуратури РФ щодо заборони діяльності компанії Meta, що належить Марку Цукербергу. Рішення про заборону роботи соцмереж має бути виконано негайно.
Під час суду представник Генпрокуратури уточнив, що користувачів Facebook та Instagram не каратимуть за обхід блокувань.
Заборона не стосується WhatsApp - генпрокуратура РФ вважає, що у месенджера відсутня "функція з публічного розповсюдження інформації".
Генпрокуратура РФ вимагала визнати Meta Platforms Inc. екстремістською організацією після того, як стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволили користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських військових, а також бажати смерті президентам Росії та Білорусі. Вже наступного дня після цього, 12 березня, у Meta уточнили, що модерацію послаблять лише для постів, написаних в Україні.
"Діяльність організації Meta спрямована проти Росії та її збройних сил. Просимо заборонити діяльність Meta та зобов'язати виконати це рішення негайно", - сказав у Тверському суді представник ФСБ Ігор Ковалевський. Роскомнагляд вимогу підтримав.
"Русофобія не просто є, вона ще й форсується", - заявила прокурорка Наталія Гашуліна.
Коли Гашуліна пояснювала, чому саме використання Facebook та Instagram не буде вважатися екстремістською діяльністю, суддя уточнила: "Поясніть мені як обивателю. Ми прокинемося завтра-післязавтра, у нас не буде "Фейсбука" в країні?"
"Його і зараз нема", - коротко відповіла прокурор.
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Отже, інстаблохерам стане не так вигідно вести свої акаунти. Бо трафік впаде. Підписота ж жалко не вся встановить VPN
При СССР, специальные КГБ-шники глушили радио «голос Америки». В современном мире, вместо западного радио у нас youtube, facebook и прочий spotify. Мне кажется в Кремле тоже хорошо помнят советский союз, а основная причина почему ещё не отключили - пока не смогли сделать, чтобы при этом не отваливались яндекс, вконтакте, одноклассники, и остальной ватный интернет.
скоро чайнахук у вас будет учите иероглиф
Миротворець сраний.
І тут така вдячність!
В Ютубі взагалі було засилля росіян і вєтнамців особливо підрозділах що відповідали за політику фільтрації контенту.... тому їхні накрутчики так просунули рашен блогерів на амер ринки.... ботофермами які ніхто не банив...
он через vpn пашет, но с рекламы то наверное ничего получать не будут
т.к. предполагается что он не работает
поэтому им теперь не знаю где монетизировать
patreon с 1 апреля вроде тоже перестанет работать у них
а теперь и facebook
видимо для шантажа оставили
(хотя он денег не приносит
только business версия, но она мало у кого есть)