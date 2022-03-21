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Супер'яхта Путіна Graceful покинула німецький порт до санкційного удару, - The Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

яхта,путіна

82-метрова супер'яхта Graceful президента Росії Володимира Путіна покинула порт у Німеччині та направилася до Балтійського моря. Це сталося до введення санкцій за російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише британське видання The Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

"У неділю 82-метрову приватну яхту сфотографували пришвартованою поряд із корветом ВМС Німеччини Emden. З того часу вона пішла до Балтійського моря", - зазначає ЗСМІ.

В Німеччині яхта Graceful перебувала з вересня. Вона проходала модернізацію на знаменитій верфі Blohm+Voss: на судно було встановлено два нові великі балкони, проведено очищення корпусу і капітальний ремонт двигунів.

Читайте: Зеленський закликав німців бойкотувати російські товари: Тисніть, щоб РФ пішла з України, щоб настав мир

Як пишуть низка ЗМІ, 82-метрове комфортабельне прогулянкове судно океанського типу, яке повязують з російським президентом Путіним, починали будувати на північно-двинському "Севмаші", а закінчували в Німеччині.

На воду яхта була спущена в 2014 році і була названа Graceful - тобто "Витончена", або "Граціозна", англійською. На ній є басейн, вертолітний майданчик, два поверхи апартаментів, гостьових кают та віталень. Можлива вартість оцінювалась у 100 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що іспанська влада затримала яхту "Півмісяць" яка, ймовірно, належить гендиректору "Роснефти" Ігореві Сечіну. Її довжина складає 135 метрів.

Також читайте: Путін сам собі створив інформаційну бульбашку, - британська розвідка

Також стало відомо про затримання яхти Lady Anastasia, російського олігарха Олександра Міхеєва.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+13
Все сразу должны в это поверить .
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21.03.2022 16:23
+8
А може "санкційний удар" чекав поки яхта піде?
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21.03.2022 16:24
+8
Цікаво, а на біса купувати яхту за півмільярда, якщо декілька років поспіль, сидиш у підземному бункері, а якщо й вилазиш на поверхню, то на день-два: зустрівся з якимось блюдолизом і знову в свою вигрібну яму?
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21.03.2022 16:27
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Все сразу должны в это поверить .
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21.03.2022 16:23 Відповісти
Шо, торпед уже нема?
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21.03.2022 16:23 Відповісти
А може "санкційний удар" чекав поки яхта піде?
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21.03.2022 16:24 Відповісти
про санкційний удар протів "капутіна" - повідомили самі фріци
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21.03.2022 16:24 Відповісти
у ***** яхта 82 м., а у аликперова и усманова больше 150 м ?
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21.03.2022 16:25 Відповісти
ну так она и должна быть маленькой - где там в бункере особо развернёшься
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21.03.2022 16:40 Відповісти
Найопывают холопы *********** своего.
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21.03.2022 17:02 Відповісти
Оце сцикуни
як де вони всі бояться це немислимо
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21.03.2022 16:26 Відповісти
Цікаво, а на біса купувати яхту за півмільярда, якщо декілька років поспіль, сидиш у підземному бункері, а якщо й вилазиш на поверхню, то на день-два: зустрівся з якимось блюдолизом і знову в свою вигрібну яму?
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21.03.2022 16:27 Відповісти
Бо яхта це статусний предмет, як накачані силіконом губи і груди у твоєї жінки, або брильянтовий айфончик. Якщо в тебе такого нема, інші подібні довбойоби не стануть з тобою спілкуватися і заключать договорняки.
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21.03.2022 16:29 Відповісти
Шось у цьому є…
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21.03.2022 16:34 Відповісти
щоб катати політ євро шльондр на яхті самого ху і роздавати на ній сумки з баксами
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21.03.2022 17:46 Відповісти
А что ее там потопить нельзя?
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21.03.2022 16:28 Відповісти
ищите кабаеву, этой путане и ее ********* сломать жизнь, заклеймить и травить всю их недолгую и никчемную жизнь..
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21.03.2022 16:30 Відповісти
Эх, чьорт, успели. Вопрос к студии - там капитан Быстрых Эдди,***???
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21.03.2022 16:30 Відповісти
ответ - там продажные немцы
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21.03.2022 16:41 Відповісти
Т-с-с. Никому не говори
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21.03.2022 16:43 Відповісти
Один хрен, больше она никуда не поплывет при жизни лилипутина
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21.03.2022 16:32 Відповісти
Разведывательное судно пошло искать порт "Нах..й". Коли все туда посылают, значит, там рай, решили обнулёныши...
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21.03.2022 16:33 Відповісти
И где он плавать на ней собрался, по бункеру???
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21.03.2022 16:36 Відповісти
Тепер ***** залишилося канал до бункера прокопати, а там підземне озеро для ціэї яхти зробити і радіти там як він увесь світ обманув...
Хоча, власне, все це воно могло і вез війни зробити...
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21.03.2022 16:50 Відповісти
Це вони самостійно шукають курс військового корабля?
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21.03.2022 16:57 Відповісти
Будет по Волге плавать, смотреть на челядь дохнущую от голода
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21.03.2022 17:01 Відповісти
Вот яхта ***********..

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21.03.2022 17:07 Відповісти
И кто ж так оперативно предупредил ***** ???….
Германия одной рукой даёт , другой забирает .
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21.03.2022 17:13 Відповісти
фрау рібентрон або шредер
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21.03.2022 18:56 Відповісти
Шлендер?
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21.03.2022 19:04 Відповісти
сраний Сцарьок

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21.03.2022 18:54 Відповісти
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21.03.2022 18:55 Відповісти
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21.03.2022 18:56 Відповісти
 
 