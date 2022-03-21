За добу "азовці" знищили 2 ворожі танки, потопили катер РФ та ліквідували 17 окупантів
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За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор".
Про це захисники Маріуполя повідомляють у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ
Окрім 2 танків, потопленого катера та ліквідованих окупантів "Азовці" захопили ще й трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".
"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!" - кажуть у "Азові".
Топ коментарі
+46 Слава Свид
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+38 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+35 atv1204 atv
показати весь коментар21.03.2022 16:34
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Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
А голови, руки, ноги докупи їм складати ніколи - то й рахують по цілим одиницям.
будете живими свідками геноциду і тисячного застережете від того, щоб коли-небудь
піднімати руку на святеє-святих - волю і життя людини.
А поки -
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Катер - ето хорошо. Тюркские друзья нам помогли, перекрыв Босфор - у оркостана не так много полезного плавучего материала в Черном море.