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Маріуполь (2820) Азов (678) трофеї (171)

За добу "азовці" знищили 2 ворожі танки, потопили катер РФ та ліквідували 17 окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор".

Про це захисники Маріуполя повідомляють у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

Окрім 2 танків, потопленого катера та ліквідованих окупантів "Азовці" захопили ще й трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!" - кажуть у "Азові".

Також читайте: Бомби падають на місто кожні 10 хвилин, - "Азов" про облогу Маріуполя
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Топ коментарі
+46
Слава Героям!!!!!
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21.03.2022 16:32
+38
АЗОВЦІ-ви вже легенда...
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21.03.2022 16:35
+35
Спасибо Доблестным Воинам, Патриотам Украины, возвращайтесь живыми и невредимыми..
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21.03.2022 16:34
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Слава Героям!!!!!
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21.03.2022 16:32 Відповісти
В мене таке враження, що вони вже мінімум днів 10 воюють трофейною зброєю.... десь відсотків на 70 мабуть.
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21.03.2022 16:46 Відповісти
а иначе нечем бы но и так норм много захватили а то уже они в вк 5 раз уничтодили
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21.03.2022 17:02 Відповісти
Азов
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21.03.2022 17:02 Відповісти
Нормальный ход ...
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21.03.2022 16:32 Відповісти
Спасибо Доблестным Воинам, Патриотам Украины, возвращайтесь живыми и невредимыми..
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21.03.2022 16:34 Відповісти
АЗОВЦІ-ви вже легенда...
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21.03.2022 16:35 Відповісти
І їх бажано виводити з міста, це еліта армії,не варто їм гинути ось так.
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21.03.2022 16:37 Відповісти
деблокада Маріуполя, а вже потім все інше !
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21.03.2022 16:57 Відповісти
потоплено ворожий катер....nifiga sebe psc kak oni eto smogli ?
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21.03.2022 16:35 Відповісти
С помощью птур?
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21.03.2022 16:37 Відповісти
ja cho ta somnevajus shto eto vozmozhna....no ja nerazberajus v ******* dele...
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21.03.2022 16:40 Відповісти
Если они кацапские танки 30 мм ОФ снарядами жгут (есть видео), то какой-то сраный катер.. Азов - наши герои, дай Бог им здоровья. После победы над кацапами пойдут первыми на параде по Хрещатику
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22.03.2022 00:47 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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21.03.2022 16:39 Відповісти
Невже не можна чимось допомогти чи хоча б вивести звідти Азов? Не можна кидати напризволяще один з найкращих та боездатних полків. Це один з наших символів. Від самої назви кацапи обсераються. Але вони без підтримки всі загинуть. а в полон їм потрапляти категорично не можна. Тиждень Генштаб спостерігав як орки сунуть на Маріуполь з Криму і тупо нічого не робив. Можна було вивезти звідти мирне населення та Азов якщо вони планували так безславно здати місто в котел. Тепер людей вивозять в рабство в північні регіони росії. Мені все це нагадує ДАП коли Порошенко не мав мужності вивести звідти вчасно війська чи почасти наступ наступ на Донецьк. В результаті більшість військових загинула та потрапила в полон.
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21.03.2022 16:39 Відповісти
Арестович, це ти, аналітик фейсбушний?
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22.03.2022 00:02 Відповісти
А Вам не здається, що влада абсолютно обдумано там намагається тримати цих незламних патріотів? Після війни буде багато питань до людей в кабінетах, що сиділи там і до війни. І в одного командира Азову буде більше авторитета ніж у кодла міністрів . Обличчя у владі дуже зміняться після перших же післявоєнних виборів. Зелена команда критично зацікавлена, щоб герої були у пам'яті людей а не у парламенті. Сталін спокійно дивився на облогу ленінграду, щоб знищити інтелігенцію, зелені теж мають свій план.
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21.03.2022 17:19 Відповісти
ні. зовсім так не здається. Вириватися їм зараз з Марика - це однозначно безглузда погибель. і деблокувати Марик зараз теж мабуть не в змозі. ще набагато більше жертв буде. Дуже складна ситуація зараз в районі Маріуполя.
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21.03.2022 17:49 Відповісти
Зараз немає зелених і інших кольорів є Украінці . Якшо вам шось неподобається то краще промовчіть.
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21.03.2022 20:12 Відповісти
Зелені є і вони при владі. І насрати можуть дуже багато. Здача півдня це лише початок.
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21.03.2022 23:59 Відповісти
Згоден. Цій серливій владі такі як азовці не потрібні, бо заважатимуть дивитися в сраку ***** на перемовинах.
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22.03.2022 00:01 Відповісти
полностью окружённый Мосул иракцы совместно с кучей союзников брали почти год. В составе атакующих были, на секундочку, две воздушно-десантных дивизии США, 82-я и 101-я
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22.03.2022 01:06 Відповісти
Я надеюсь, они харчи и медикаменты захватывают... Пусть держатся хлопцы
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21.03.2022 16:41 Відповісти
хтось писав що з сьогодн1шнього дня 1жи там не мае...
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21.03.2022 17:10 Відповісти
17 единиц живой силы .Это что то новое в военной терминологии .Обычно это технику ,когда считают единицами называют
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Ти не зрозумів. Це вони цілих знищених нарахували 17 одиниць.
А голови, руки, ноги докупи їм складати ніколи - то й рахують по цілим одиницям.
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21.03.2022 16:49 Відповісти
а хіба то люди? то одиниці гуано
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21.03.2022 16:58 Відповісти
Ми живемо в часи, коли народжуються легенди на сотні років, а "Азов" - одна з них!!! Згадую як, один з перших полонених орків жалівся, думаючи що їх в полон взяв "Азов"....
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21.03.2022 16:49 Відповісти
Доблестному "Азову" надо уже сейчас памятник достойный соорудить - дабы потомки наши их знали-помнили да пример с героев брали!
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21.03.2022 16:58 Відповісти
Які молодці хлопці з Азова ,це наші героі.
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21.03.2022 17:23 Відповісти
Азов-ці - я дуже прошу Вас - доживіть до того дня, коли Ви будете у вільній Україні,
будете живими свідками геноциду і тисячного застережете від того, щоб коли-небудь
піднімати руку на святеє-святих - волю і життя людини.

А поки -

І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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21.03.2022 17:33 Відповісти
Да бережет Вас Бог, славные наши герои!

Катер - ето хорошо. Тюркские друзья нам помогли, перекрыв Босфор - у оркостана не так много полезного плавучего материала в Черном море.
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21.03.2022 17:53 Відповісти
Коли з тої сторони чують що юдуть до АЗОВЦІВ пишуть заповіт.
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21.03.2022 20:14 Відповісти
 
 