За добу "азовці" знищили 2 ворожі танки, потопили катер РФ та ліквідували 17 окупантів

За минулу добу бійцями полку "Азов" було знищено 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та потоплено ворожий катер пр. 03160 "Раптор".

Про це захисники Маріуполя повідомляють у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

Окрім 2 танків, потопленого катера та ліквідованих окупантів "Азовці" захопили ще й трофейне озброєння ворога, а семе: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".

"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян. Боротьба за український Маріуполь триває!" - кажуть у "Азові".

Також читайте: Бомби падають на місто кожні 10 хвилин, - "Азов" про облогу Маріуполя