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війна (56332) діти (4402) Росія (47179) Венедіктова (756)

Зареєстровано кримінальне провадження за фактом примусового вивозу майже 2,4 тис. дітей з ОРДЛО до Росії, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти,бомбардування

Окупанти не тільки вбивають наших дітей, вони фактично викрадають їх - примусово переміщуючи на територію РФ.

Про це повідомила у фейсбуку генпрокурор України Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

"Зареєстрували кримінальне провадження про вивезення 19 березня 2022 року російськими окупаційними військами 2389 дітей з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Ці дії прокурорами кваліфіковано як примусове переміщення цивільного населення, зокрема дітей, на територію держави-агресора, що є порушенням Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції. За українським Кримінальним кодексом - це порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - зауважила вона.

В межах розслідування будуть перевірені і всі інші факти переміщення дітей з території України.

"Ми зробимо все, щоб притягнути до відповідальності всіх винних осіб як у національних, так і в міжнародних судах", - резюмує генпрокурор.

Також читайте: МЗС закликає світ відреагувати на примусове вивезення в РФ понад 2 тис. дітей з ОРДЛО: Це має ознаки викрадення

Автор: Ірина Дашківська
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это все дела для Гааги, по геноциду и терроризму в отношении государства Украина и народа Украины..
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21.03.2022 16:35 Відповісти
поки ми їх знайдем, вони їх на органи розберуть (((
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Як же діток додому повернуть?!
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21.03.2022 16:55 Відповісти
Татар-монгольське іго, завжди брало дань дітьми...
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21.03.2022 18:04 Відповісти
 
 