Окупанти продовжують обстрілювати Луганщину, є загиблі та поранені. У Рубіжному горить школа, під завалами приватного будинку діти, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні, 21 березня, окупаційні війська вкотре обстріляли міста Сєверодонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та Кремінна. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців. Обстрілами пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Зокрема, у Рубіжному загарбники поцілили у приватний житловий будинок, за попередньою інформацією, у підвалі можуть перебувати троє дітей. Через постійні обстріли рятувальники поки що не можуть дістатися до місця. Також у Рубіжному російські війська обстріляли загальноосвітню школу, через що загорівся дах закладу. В підвалі, ймовірно, знаходяться люди. Наразі в місті горять понад 10 будинків. Обстріли не вщухають. Рятувальники чекають на "тишу" і негайно вирушать людям на допомогу.

У Сєверодонецьку рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі понад 3000 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.





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