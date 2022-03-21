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Глава МЗС Франції Ле Дріан попередив про перспективу продовольчої кризи: "Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ле,дріан,жан,ів

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має визнати перспективу того, що війна в Україні може призвести до глобальної продовольчої кризи.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Україна та Росія є гігантськими експортерами зерна, і половина пшениці, що імпортується в Африку, припадає на ці дві країни, у той час як світові ціни на продовольчі товари вже зросли унаслідок війни. Експорт продовольства з України практично припинився, а можливості вирощувати та збирати врожай цього року перебувають під загрозою через війну.

"Ми маємо швидко впоратися з цією новою ситуацією", - сказав Ле Дріан перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок.

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"Не санкції підривають глобальну продовольчу безпеку, а війна, бо немає жодних санкцій щодо продуктів харчування. Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду. Ми бачимо наслідки війни, неможливість збирання врожаю, посіву, експорту", ​​- додав він, говорячи про Україну.

Міністри сільського господарства ЄС зустрічаються у понеділок, щоб узгодити свої відповіді на кризу, а Європейська комісія цього тижня проводить велику конференцію з гуманітарних питань, яка також стосуватиметься продовольчої безпеки.
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Топ коментарі
+42
Ага, ну вы и дальше ашанами, декатлонами и леруа мерленами спонсируйте ***** и кацапию, потом увидите результат ваш...
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21.03.2022 16:52
+30
Коли перед ****** плазували, та хвостом виляли, нічого подібного в голову не приходило?
Все поділили, про все домовилися, злили Україну, а тут таке «лихо»!
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21.03.2022 16:54
+18
Но то давай військову допомогу, як не хочеш своїх жаб їсти !
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21.03.2022 16:53
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Ага, ну вы и дальше ашанами, декатлонами и леруа мерленами спонсируйте ***** и кацапию, потом увидите результат ваш...
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21.03.2022 16:52 Відповісти
В точку!
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21.03.2022 17:05 Відповісти
На самом деле проблем в том, что в рахн работает Ашан, метро и декатлон нет, это торгаши и они ничего не производят, а только получают прибыль с продаж и скорее всего выводят ее из параши. Если закрыть эти магазины это ничего не изменит, их тупо отожмут даже вывеску менять не будут и они дальше продолжат свою работу с тем же штатом наемных сотрудников и тем же поставщиками товаров ( декатлон исключение эти барыжат редкостной китайской дрянью) Более важен уход с рынка производителей того же Нестле и Данона они во многом используют импортное сырье и их уход будет чувствительным для экономики
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21.03.2022 17:08 Відповісти
Что ты мелешь? А налоги платят эти торгаши в бюджет рахи?
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21.03.2022 17:16 Відповісти
Налоги и так будут платить, скорее всего поменяется только руководство и то не факт
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21.03.2022 17:49 Відповісти
Декатлон(Ашан, Метро) крім дешевого китайського товару мають і дорогий китайський, виготовлений на їх замовлення, мають європейський товар. Якщо вони йдуть з Рашкостану, то сторонні постачальники лише дешевий китайський зможуть завезти.

Магазин через поганий асортимент втрачає клієнтів --> менший прибуток --> закривається --> нема податків + треба платити якісь гроші тим, хто втратив роботу.
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21.03.2022 17:31 Відповісти
Нет в декатлоне нормальных товаров один шлак. То что более менее приличное стоит дороже нормальной брендовой одежды

В метро и Ашане да есть продукты произведенные а Европе, но доставить их в разу сейчас проблемно, да и кто уже их процент небольшой.
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21.03.2022 17:53 Відповісти
А коли це той же Декатлон став ЛИШЕ магазином одягу? Рекомендую відкрити очі, подивитися на покришки велосипедні Michelin Pro4 Service Course(це не дешевий Китай), наприклад, після чого глянути на їх оцінку 4.3/5 на chainreaction і нарешті допетрати просту річ: у Рашкостані також їх купують. Якщо Декатлон зникає, то купуватимуть через посередників, тобто дорожче.
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21.03.2022 18:22 Відповісти
Да ладно, аналогичные можно и в Китае купить только другим названием. Как-то переживут, а по факту торговые площадки в которые вложено очень много денег останутся и продолжат работу под другим названием(к примеру Спортмастер), ну немного изменится ассортимент и все
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21.03.2022 19:25 Відповісти
Саме так! Продовжать роботу, тільки доставка буде затрудненою і товар явно дорожчим.

Теж непогано
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21.03.2022 19:53 Відповісти
У них с Китая железной дорогой доставка, цена в разы ниже чем доставка того же товара в Украину. Китайский хлам в Рашке стоит на 15-20 процентов дешевле чем аналогичный в Украине. У них даже странный сахар за которым все в очередях стоят стоит дешевле чем в нас
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21.03.2022 20:07 Відповісти
Росыя експортер зерна. А ще експортер гівна. І все це в одному флаконі. Все одно будете їсти?
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21.03.2022 16:53 Відповісти
Но то давай військову допомогу, як не хочеш своїх жаб їсти !
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21.03.2022 16:53 Відповісти
Это без шуток
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21.03.2022 16:53 Відповісти
Закрийте небо
Дайте зброю проти повітряних атак
Деблокуйте морські шляхи з українських портів

Все це у ваших силах та інтересах.
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21.03.2022 16:54 Відповісти
Коли перед ****** плазували, та хвостом виляли, нічого подібного в голову не приходило?
Все поділили, про все домовилися, злили Україну, а тут таке «лихо»!
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21.03.2022 16:54 Відповісти
Жабоїди ні на що не здатні крім ниття, яке вже всім остогидло.
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21.03.2022 16:55 Відповісти
С 2015 года Париж дал разрешение на поставку Москве военной техники, относящейся к категории «бомбы, ракеты, торпеды, ракеты, заряды взрывчатых веществ», оружия прямого действия, а также «оборудование для визуализации на самолетах». Франция продала России военную технику на сумму 152 миллиона евро.
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21.03.2022 17:17 Відповісти
Француз думав, що французькі булочки на деревах ростуть? 😲 Нічого, на банани світ буде переходити.
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21.03.2022 16:56 Відповісти
Нам їжі вистачить і ми виражаєм своє глибоке занепокоєння, що в вас буде продовольча криза, глибоченне просто
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21.03.2022 16:56 Відповісти
⚡️Сегодня Чехія, Эстонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Великобританія та США підписали спільне заявление «Про невідкладну необхідність модернізації ПВО України».
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21.03.2022 16:57 Відповісти
І шо?
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21.03.2022 17:00 Відповісти
в четверг на G-7 конкретизируют думаю
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21.03.2022 17:03 Відповісти
Часи халявної пшениці мають закінчитися, після війни Україна має перестати бути аграрною державою, треба випускати продукцію, будувати промисловість і розорані луги-береги перетворювати на заповідні зони та ліси.
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21.03.2022 16:57 Відповісти
100% заборонити експорт сировини ,тільки перероблений продукт.
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21.03.2022 17:05 Відповісти
терь прикроем дэцл небо от свинособак🤘
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21.03.2022 16:58 Відповісти
Не наша проблема, жабоїд.
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21.03.2022 16:59 Відповісти
Не санкції підривають глобальну продовольчу безпеку, а війна, бо немає жодних санкцій щодо продуктів харчування. Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду. Відсутність санкцій протів рашиста після 2014 року і привела до війни.Відсутність санкцій після 2014 року- це є робота рашистський німецько-французьских сраколизів .Все закономірно і взаємопов'язане
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21.03.2022 16:59 Відповісти
Україна вам може чимось допомогти, бідненькі?
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21.03.2022 17:02 Відповісти
Ви бюрократи та популісти, крім стурбованості від вас немає ніякого толку, стурбовані вони можливим голодом, де ви ідіоти були в 2014 році? І це ви ще на своїй території не воювали. Ваш президент тряпка всю сраку ***** облизав.
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21.03.2022 17:03 Відповісти
Когда Европа сыто жрала украинскую с/х продукцию - не задумывалась, а на Украину смотрела как на страну третьего мира. Вот и задумайтесь теперь, чей хлеб жрали.
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21.03.2022 17:03 Відповісти
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21.03.2022 17:31 Відповісти
Пересічний хвранцуз багет не зможе купити, апокаліпсис ***.
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21.03.2022 17:04 Відповісти
А так вам и надо, по большому счету. Вы так старательно формировали ес-овский агрорынок, и так старательно не пропускали в него иных производителей, что аграрные страны были загнаны в жопу из-за диктата ваших цен и политики .Украину, Молдову и Грузию держали в зоне свободной торговли и рвануться из нее не позволяли. А теперь ой? Аграрные страны от голода не умрут, и Украине на себя зерна хватит.
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21.03.2022 17:05 Відповісти
Украина перестанет поставлять жабоедам улиток
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21.03.2022 17:06 Відповісти
но ты то голодать не будешь
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21.03.2022 17:07 Відповісти
Ну так викручуйте ратиці *****, щоб відповз в України, поки не пізно.
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21.03.2022 17:08 Відповісти
Разводи лягушек придурок,самое время.
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21.03.2022 17:08 Відповісти
Это озабоченость или уже глубокая озабоченность?🤔
Жалкие...
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21.03.2022 17:09 Відповісти
МЗС Франції уполномочєн заявіть:
"Ми знаходимось на межі апокаліпсису!
Франція ризикує зостатись без білоруських морепродуктів та російських ананасів!
Згідно попередніх прогнозів ЛаДріяна, прилавки будуть завалені пармезаном виключно для небайдужих"
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21.03.2022 17:14 Відповісти
Вибачаюсь за грубість але він сере в штани не через нестачу харчів у французів поки що, а через те ,що вони очікують крім українських біженців війни ще й з тих голодних країн Африки та Близького Сходу яких може бути в рази більше.Але це їх провина бо саме вони своєю політикою подвійних стандартів зростили на європейському континенті нового рашистського фюрера який вирішив встановити свої порядки для всієї Європи.
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21.03.2022 17:19 Відповісти
Ми можемо тільки озаботитись.
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21.03.2022 17:22 Відповісти
Я би вас ще на продуктові картки посадив
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21.03.2022 17:23 Відповісти
Хватит обеспокаиваться! Помогите нам придушить парашку вместе с пу и всё проблемы решаться сами собой!
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21.03.2022 17:24 Відповісти
Ну і *****! Влаштуйте собі жабову дієту.
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21.03.2022 17:29 Відповісти
так, я писав ще до початку війни, що за війну в Україні ЗАПЛАТИТЬ ВЕСЬ СВІТ!!! але всім до початку війни було абсолютно по боку....
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21.03.2022 17:35 Відповісти
Вот меньше всего меня **** африка
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21.03.2022 17:36 Відповісти
Висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку зі зменшенням експорту громадянам Африки!
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21.03.2022 17:36 Відповісти
То зупиняйте агресора чим швидше, а не теревенькайте.
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21.03.2022 18:26 Відповісти
Продовольствие в обмен на оружие, по весу. Новая программа Украины.
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21.03.2022 18:30 Відповісти
Що, жабоїде, дійшло накінець?
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21.03.2022 18:58 Відповісти
То будьте людьми, а не скотиняками! Завон рено в мацквабаді хто знов відкрив? Леруамерлен? і так далі, кляті жабоїди, жертимете криваві фашистські гроші - хоча вам жеж не звикати, вірно? У другу світову колабораціонували і прекрасно себе відчували, то чого зараз мусить бути не так? Скотиняки.
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21.03.2022 19:37 Відповісти
 
 