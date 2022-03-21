Глава МЗС Франції Ле Дріан попередив про перспективу продовольчої кризи: "Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що ЄС має визнати перспективу того, що війна в Україні може призвести до глобальної продовольчої кризи.
Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна та Росія є гігантськими експортерами зерна, і половина пшениці, що імпортується в Африку, припадає на ці дві країни, у той час як світові ціни на продовольчі товари вже зросли унаслідок війни. Експорт продовольства з України практично припинився, а можливості вирощувати та збирати врожай цього року перебувають під загрозою через війну.
"Ми маємо швидко впоратися з цією новою ситуацією", - сказав Ле Дріан перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок.
"Не санкції підривають глобальну продовольчу безпеку, а війна, бо немає жодних санкцій щодо продуктів харчування. Ця війна стає проблематичною і завтра вона принесе із собою ризик голоду. Ми бачимо наслідки війни, неможливість збирання врожаю, посіву, експорту", - додав він, говорячи про Україну.
Міністри сільського господарства ЄС зустрічаються у понеділок, щоб узгодити свої відповіді на кризу, а Європейська комісія цього тижня проводить велику конференцію з гуманітарних питань, яка також стосуватиметься продовольчої безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Магазин через поганий асортимент втрачає клієнтів --> менший прибуток --> закривається --> нема податків + треба платити якісь гроші тим, хто втратив роботу.
В метро и Ашане да есть продукты произведенные а Европе, но доставить их в разу сейчас проблемно, да и кто уже их процент небольшой.
Теж непогано
Дайте зброю проти повітряних атак
Деблокуйте морські шляхи з українських портів
Все це у ваших силах та інтересах.
Все поділили, про все домовилися, злили Україну, а тут таке «лихо»!
Жалкие...
"Ми знаходимось на межі апокаліпсису!
Франція ризикує зостатись без білоруських морепродуктів та російських ананасів!
Згідно попередніх прогнозів ЛаДріяна, прилавки будуть завалені пармезаном виключно для небайдужих"