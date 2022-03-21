Закликаємо Китай відіграти важливу роль у знаходженні політичного рішення у війні проти України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна поділяє позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення у війні проти України та закликає Китай як світову державу відіграти важливу роль у цих зусиллях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Десятиліттями українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення у війні проти України та закликаємо Китай як світову державу відіграти важливу роль у цих зусиллях", - заявив він.
Топ коментарі
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.03.2022 17:04
+3 Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар21.03.2022 17:11
+3 Irada
показати весь коментар21.03.2022 17:21
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Альтернативой политическим решениям является полное уничтожение одной из сторон
Нахер никому, никогда, нигде не нужная ссаная тряпка Путин.
Бо інше то вже шлях до зради. Не може бути політичних рішень з серійним маніяком, котрий прийшов до тебе додому тебе вбити.
Без усвідомлення, хто насправді ворог, а хто союзник ніякої ефективної дипломатії в принципі бути не може.
З тим же успіхом можна у дупу волати.