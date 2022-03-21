Закликаємо Китай відіграти важливу роль у знаходженні політичного рішення у війні проти України, - Кулеба

Україна поділяє позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення у війні проти України та закликає Китай як світову державу відіграти важливу роль у цих зусиллях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Десятиліттями українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення у війні проти України та закликаємо Китай як світову державу відіграти важливу роль у цих зусиллях", - заявив він.