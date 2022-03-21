На лікування за кордон вже відправили понад 300 онкохворих дітей, - Ляшко

Вже понад 300 онкохворих дітей перенаправили для лікування за кордон. Хворих з України приймають країни Євросоюзу, а онкохворих дітей - ще й Сполучені Штати Америки та Канада.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Україні передбачено декілька етапів евакуації хворих із зони активних бойових дій до лікарень, де відбувається сортування, а далі вже приймається рішення, де люди отримуватимуть медичну допомогу: або у безпечному місці на території України, або за згодою ми транспортуємо їх до інших країн..." - зазначив міністр.

Зокрема, хворих з України приймають країни Євросоюзу, а онкохворих дітей - ще й Сполучені Штати Америки та Канада.

За його словами, вже понад 300 дітей перенаправили для лікування онкологічних хвороб за кордон.

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