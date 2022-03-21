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На лікування за кордон вже відправили понад 300 онкохворих дітей, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ляшко,виктор

Вже понад 300 онкохворих дітей перенаправили для лікування за кордон. Хворих з України приймають країни Євросоюзу, а онкохворих дітей - ще й Сполучені Штати Америки та Канада.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"В Україні передбачено декілька етапів евакуації хворих із зони активних бойових дій до лікарень, де відбувається сортування, а далі вже приймається рішення, де люди отримуватимуть медичну допомогу: або у безпечному місці на території України, або за згодою ми транспортуємо їх до інших країн..." - зазначив міністр.

Зокрема, хворих з України приймають країни Євросоюзу, а онкохворих дітей - ще й Сполучені Штати Америки та Канада.

За його словами, вже понад 300 дітей перенаправили для лікування онкологічних хвороб за кордон.

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как там ковид поживает? маска не жмет?
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21.03.2022 17:22 Відповісти
как этот беззаконник ещё на посту?сколько он за ковидвакцинацию беззаконную влил себе в карман?с такими мы проиграем все и независимость и здоровье нации
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21.03.2022 18:56 Відповісти
 
 