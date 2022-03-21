Кабмін зупинив експорт препаратів крові до припинення або скасування воєнного стану в Україні
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Кабінет Міністрів України тимчасово зупинив експорт препаратів крові до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зокрема, згідно з розпорядженням №233 від 19 березня, уряд продовжив тимчасове зупинення експорту препаратів крові до дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Раніше таку заборону було запроваджено на 30 днів.
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Олег Кущ 3c573107
показати весь коментар21.03.2022 17:24 Відповісти Мені подобається 1
Андрей Ивашкевич
показати весь коментар21.03.2022 22:34 Відповісти Мені подобається 0
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