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Кабмін зупинив експорт препаратів крові до припинення або скасування воєнного стану в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кров

Кабінет Міністрів України тимчасово зупинив експорт препаратів крові до дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Зокрема, згідно з розпорядженням №233 від 19 березня, уряд продовжив тимчасове зупинення експорту препаратів крові до дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Раніше таку заборону було запроваджено на 30 днів.

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А что, до сих пор это БЫЛО??
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21.03.2022 17:24 Відповісти
Це жесть. Невже відразу не можна було заборонити на весь час воєнного стану? Чи думали капітулювати скоренько? І ще, на кожну операцію, планову чи після ДТП, люди з ніг збиваються, щоб знайти донорів, а якісь Ревуцькі виявляється єкспортують за кордон, як маски перед коронавірусною епідемією.
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21.03.2022 22:34 Відповісти
 
 