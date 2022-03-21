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Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

"Ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок. Проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах. Які вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової", - заявив Зеленський і опублікував підбірку фотографій з кадрами жахіть війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав німців бойкотувати російські товари: Тисніть, щоб РФ пішла з України, щоб настав мир

Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 01
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 02
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 03
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 04
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 05
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 06
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 07
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 08
Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський 09
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З ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ СПЕЦОПЕРАЦІЇ .
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21.03.2022 17:26 Відповісти
Знищений мордор = щаслива Україна.
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21.03.2022 17:26 Відповісти
Даже если Россия не объявит формальный дефолт, он уже произошел.
Даже если не будет сажать на 5 лет за покупку долларов на черном рынке, их уже все равно нет.
Даже если не введет выездные визы - все равно ехать некуда.
Российская система импортозамещения потерпела крах из-за отсутствия импортных составляющих - и это не шутка.
Кремль так активно рассказывал о неуязвимости российской экономики, что и сам в это поверил.
А ситуация в ней гораздо хуже, чем в российской армии.

Если оправдается прогноз о падении ВВП России на 30%, это будет означать крах государства - ниже показатели падали только в 1918-1919 годах. Не военные поражения, а экономический коллапс привели к взрыву революции в феврале 1917 года. В 1991 году войны вообще не было, однако пустых полок хватило для разрушения СССР. И даже если эмбарго на российские нефть и газ не будет введено сейчас - то лет через пять мировая энергетика откажется от них естественным путем. И вот тогда точно точка. Последняя.

Ибо Хью Лори (ну, так говорят) захотел поддержать Украину, бойкотируя российские товары, и с удивлением узнал, что Россия ничего не производит (кроме вселенской тоски и нежити).

Украине осталось продержаться еще несколько недель, максимум несколько месяцев. И экзамен для мировой истории на право иметь собственное государство будет, наконец, сдан. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/21/460038/
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21.03.2022 17:28 Відповісти
Валяюсь под столом, Хью-маладец.
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21.03.2022 18:05 Відповісти
Экзамен на государство не будет здан пока Украина не создаст ЯО, ПВО и не расстреляет олигархов/коррупционеров.
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21.03.2022 18:24 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни (с)
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21.03.2022 17:31 Відповісти
І почали цю війну хвашисти нинішні-расєянє...
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21.03.2022 17:34 Відповісти
Срані кацапи.
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21.03.2022 17:57 Відповісти
75% роzziян это нравиться. страна-п#д@р@c.
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21.03.2022 18:05 Відповісти
Згорить Москва... і буде свято,і все буде Україна!
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21.03.2022 20:09 Відповісти
Украина объявила войну?
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22.03.2022 00:50 Відповісти
Самый дебильный вопрос ватника...
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22.03.2022 07:08 Відповісти
 
 