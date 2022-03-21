Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

"Ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок. Проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах. Які вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової", - заявив Зеленський і опублікував підбірку фотографій з кадрами жахіть війни в Україні.

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