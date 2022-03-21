УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12541 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
36 101 137
Байден (2322) війна (56332) МЗС РФ (913) Путін (21438) Салліван Джон (60)

Висловлювання Байдена про Путіна ставлять російсько-американські відносини на межу розриву, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,путін

Російська сторона обурена словами президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена про голову Кремля Володимира Путіна. Сьогодні через це було вручено ноту протесту послу США в РФ Джону Саллівану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"21 березня викликаному в міністерство закордонних справ Російської Федерації послу США Джону Саллівану було зроблено демарш і вручено ноту протесту у зв'язку з недавніми неприйнятними висловлюваннями голови Білого дому Джо Байдена на адресу президента Росії", - йдеться у повідомленні.

МЗС РФ в документі переконує, що "подібні заяви американського президента, негідні державного діяча такого високого рангу, ставлять російсько-американські відносини на межу розриву".

"Попередили, що ворожі дії, що вживаються проти Росії, отримають рішучу і тверду відсіч", - повідомляє МЗС РФ.

Читайте також: Байден назвав Путіна "справжнім головорізом" та "диктатором-вбивцею"

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+144
и это его байден ещё ****** не называл.
показати весь коментар
21.03.2022 17:38
+89
Ну Байден і так дуже стримано. Жодного разу ****** покищо не назвав
показати весь коментар
21.03.2022 17:38
+51
Джо, зови ***** просто *****м.
показати весь коментар
21.03.2022 17:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
То не обезьяны ,а зомби. ,А зомбаков , нужно только уничтожать . Бешеных собак , обычно пристреливают
показати весь коментар
21.03.2022 18:01 Відповісти
Скаженство навіть на середній стадії не лікується (а в Рашці явно стадія -- остання), єдиним методом є примусова евтаназія.
показати весь коментар
21.03.2022 18:04 Відповісти
США має злякатися? За великим рахунком, те, що відбувається зараз в Україні, мало б переконати США, НАТО, Захід в цілому у необхідності знищення Російської державності в існуючому вигляді. Якщо не вистачає рішучості зробити це з допомогою зброї (що можна було зробити проягом кількох тижнів, чи навіть -- годин), то вже нехай руйнують її економіку (але санкції мають бути такими, щоб повний хаос в Московії почався через півроку-рік, з голодними бунтами, різаниною на вулицях та громадянською війною всіх проти всіх). Всі збитки, отримані Заходом через запровадження санкцій, будуть сторицею компенсовані за рахунок взяття російської сировинної бази під контроль після руйнування і розпаду цієї держави.
показати весь коментар
21.03.2022 18:01 Відповісти
..і це мине.., навіть МЗС Мордора давно вже не заперечує, що Poo-teen - хйло
показати весь коментар
21.03.2022 18:03 Відповісти
После нацистского демарша кремля нет никаких дипломатических ограничений в использовании термина ху...йло. При упоминании фюрера мацковских фашистов нужно использовать исключительно это слово. До рашистских нацистов быстее дойдет, кто они есть.
показати весь коментар
21.03.2022 18:06 Відповісти
В принципі, цивілізованим країнам варто було б взагалі розірвати дипломатичні стосунки з мордором.
показати весь коментар
21.03.2022 18:09 Відповісти
це ідеальний варіант... але це 3 Світова...
показати весь коментар
21.03.2022 18:18 Відповісти
Не обов'язково. Але й третя світова у форматі: "всі проти одного" має дуже швидко закінчитися. І в цьому плані не варто переоцінювати небезпеку можливої ядерної війни. Адже загибель Путлера (і навіть сотні з найближчого його оточення разом з ним), зовсім не означає, що решта 140 млн. росіян опиняються в ситуації: "все рівно помирати". А між путлеровською "червоною кнопкою" і підпалом стартового двигуна конкретної балістичної ракети перебуває "ланцюжок", як мінімум, з десятка фізичних осіб, які можуть виконати наказ, а можуть його проігнорувати.
показати весь коментар
21.03.2022 18:47 Відповісти
логіка є... основний її елемент знищити пуйла, рашизм, кацапізм і кацапську імперію як таку. нас 3 Світовою не здивуєш, ми вже в ній..
показати весь коментар
21.03.2022 20:57 Відповісти
а еще они называли тебя желтым земляным червяком (с)
показати весь коментар
21.03.2022 18:06 Відповісти
Какие там ещё с вами отношения, грязные кацапские свиньи.
показати весь коментар
21.03.2022 18:10 Відповісти
Так шо, як . як Байден "великого пу" назвав ?
Що так і сказав....****.... ні, не може бути, ні він просто підтвердив думку - що **** - ВБИВЦЯ.
Це усі знають шо зза цьог
показати весь коментар
21.03.2022 18:16 Відповісти
шо зза цього в сортіре мочітись?
показати весь коментар
21.03.2022 18:27 Відповісти
На початку 2000х, мій товариш приїхав зі Штатів і в розмові про ***** він сказав, що пу-тін на сленгу у них значить-тонко срати. Я їм це описав на "рамблері". Десь зо пів-року мій монітор ядом мироточив.
показати весь коментар
21.03.2022 18:17 Відповісти
Хуайнапутина

Материал из Википедии - свободной энциклопедии

Huaynaputina) - вулкан на вулканическом ronunciation_respelling_key" target="_BLANK">высоком плато на юге Перу...
показати весь коментар
21.03.2022 18:24 Відповісти
То як з Воїнгом.....Напевно він щось не договорює.
показати весь коментар
21.03.2022 18:17 Відповісти
Бункерная криса зійшов на понос від слів Байдена. Так йому ще і передали їх скоріше за все у дуже м'якій формі щоб не засмутити фюрера.
показати весь коментар
21.03.2022 18:24 Відповісти
Скоріше за все путену взагалі не переказали слова Байдена, я навіть упевнений в цьому. Бо ніхто не заважиться ціх слов донести йому. А всі ці демарші, ноти - ініціатива Коня чи його підручних. А інтернет для ***** - як невідома планета.
показати весь коментар
21.03.2022 19:20 Відповісти
А ЙОВБАКОМ він його теж називав?
показати весь коментар
21.03.2022 18:27 Відповісти
Не нравится правда?
показати весь коментар
21.03.2022 18:29 Відповісти
Вони ображаються на те , що в них "цар" ху.ло . А в підарів може бути щось інше ? А вони не ображаються , що рускій і мразота слова синоніми ?
показати весь коментар
21.03.2022 18:30 Відповісти
ти ба, назвеш його ******, а воно ше й ображається... питається: чому, якшо про це знають вже навіть пінгвіни у Антарктиці.
показати весь коментар
21.03.2022 18:36 Відповісти
Как Байден путина уже только не попускал.
А трусливый путин боится ему что-то сказать в ответ!
показати весь коментар
21.03.2022 18:42 Відповісти
Какие отношения? Это просто секс. А скоро будет такое, которое из Камасутры вырезали
показати весь коментар
21.03.2022 18:47 Відповісти
путін пішов на ***!
показати весь коментар
21.03.2022 18:48 Відповісти
Ну ****, лишнехромосмные ))))
показати весь коментар
21.03.2022 18:50 Відповісти
Ну что, Джо, пугают кацапы? Не ссы, заступимся!
показати весь коментар
21.03.2022 18:55 Відповісти
Саме цим і керувалася, керується і буде керуватися уся зовнішня політика кацапів - особистими образами на адресу важдя...
показати весь коментар
21.03.2022 19:04 Відповісти
Джо пошли на *** еще раз.
показати весь коментар
21.03.2022 19:17 Відповісти
О ні! Тільки не розрив російсько-американських відносин! А хто буде у Америку балалайки постачати? А "бояру"?
показати весь коментар
21.03.2022 19:19 Відповісти
Страна ипанутых... Мы их давно прямым текстом посылаем нах¥й, а они все никак не разрывают отношения, лезут и лезут! Ипанутым нет покоя, - значит, только усыплять. Йа плакалъ...
показати весь коментар
21.03.2022 19:20 Відповісти
А що він там сказав? Що путін - *****? Так це і так всім відомо
показати весь коментар
21.03.2022 19:22 Відповісти
Ти диви, Москальське мзс переконує, що заяви американського Президента негідні державного діяча, а дії їхнього ******* в Україні, які? Щоб він здох.
показати весь коментар
21.03.2022 19:29 Відповісти
Путінськи собаки забули як на колінах в 91 му просили про допомогу штатів і грошей?
показати весь коментар
21.03.2022 20:34 Відповісти
Скоріше

б вже той розрив відбувся
показати весь коментар
21.03.2022 20:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 