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З початку війни загинуло 6 медиків, 16 отримали поранення, 9 лікарень зруйновано вщент, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку війни Росії проти України загинуло шестеро медиків. Більше сотні лікарень було обстріляно, зруйновано вщент 9 з них.
Про повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Російські військові, порушуючи численні міжнародні конвенції, продовжують вчиняти напади на медичні установи. Вбито 6 українських медиків, ще 16 отримали поранення. Обстріляно 135 лікарень, 9 з яких зруйновані вщент. Також під обстріл потрапили 43 автомобілі швидкої допомоги", - повідомили в МОЗ.
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Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар21.03.2022 17:40 Відповісти Мені подобається 3
- ШПАЕВ -
показати весь коментар21.03.2022 18:01 Відповісти Мені подобається 3
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