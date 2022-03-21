УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12423 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
957 2
лікарня (1098) війна (56332) МОЗ (3881) обстріл (21024) лікарі (1096)

З початку війни загинуло 6 медиків, 16 отримали поранення, 9 лікарень зруйновано вщент, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лікарня

З початку війни Росії проти України загинуло шестеро медиків. Більше сотні лікарень було обстріляно, зруйновано вщент 9 з них.

Про повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Російські військові, порушуючи численні міжнародні конвенції, продовжують вчиняти напади на медичні установи. Вбито 6 українських медиків, ще 16 отримали поранення. Обстріляно 135 лікарень, 9 з яких зруйновані вщент. Також під обстріл потрапили 43 автомобілі швидкої допомоги", - повідомили в МОЗ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В оккупированном русскими войсками поселке Старый Салтов в Харьковской обл. украинцы расстреляли патруль оккупантов из охотничьих ружей. Убиты 3 оккупанта. Один из унитоженных оказался кадыровец по кличке "Шерхан"
показати весь коментар
21.03.2022 17:40 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 18:01 Відповісти
 
 