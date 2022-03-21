З початку війни загинуло 6 медиків, 16 отримали поранення, 9 лікарень зруйновано вщент, - МОЗ

З початку війни Росії проти України загинуло шестеро медиків. Більше сотні лікарень було обстріляно, зруйновано вщент 9 з них.

Про повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Російські військові, порушуючи численні міжнародні конвенції, продовжують вчиняти напади на медичні установи. Вбито 6 українських медиків, ще 16 отримали поранення. Обстріляно 135 лікарень, 9 з яких зруйновані вщент. Також під обстріл потрапили 43 автомобілі швидкої допомоги", - повідомили в МОЗ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли лікарню в Лисичанську. ФОТО