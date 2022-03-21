У полоні від мелітопольської активістки Гайсумової російські окупанти вимагали підписати два документи: "Я попередила, що стукачем ніколи не була й не буду"

Мелітопольська активістка, учасниця антиокупаційних мітингів Ольга Гайсумова розповіла, що в полоні її водили на допити, вимагали підписати документи про співпрацю і тримали з мішком на голові.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"7 днів мене тримали з мішком на голові. Я втратила лік дням. За внутрішніми відчуттями, це була будівля військкомату. Але точно сказати не можу, бо завозили й вивозили мене з мішком на голові. На допити водили в три різні кімнати. Було дуже холодно – будівля не опалюється", - цитує Ольгу видання.

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Активістка розповідає, що до неї застосовували психологічний тиск та схиляли до співпраці.

"Від мене вимагали співпраці та підписання двох документів. Перший – про відмову організовувати, координувати і навіть брати участь у різноманітних мітингах. Другий – про інформаційне співробітництво і пособництво в денацифікації та демілітаризації. Я підписала ці документи, але попередила, що стукачем ніколи не була й не буду", - зауважила вона.

Гайсумова розповіла, що 20 березня її з мішком на голові вивезли за 25 кілометрів від Мелітополя і висадили в полі, після чого вона виїхала в безпечне місце.

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Як повідомлялося, Ольгу Гайсумову викрали 12 березня під час мітингу під стінами РДА. Це був мітинг на підтримку мера Мелітополя та проти окупації міста. Крім активістки, з полону також звільнено ще чотирьох журналістів з Мелітополя. З ними загарбники провели "профілактичні бесіди".