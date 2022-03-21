Агресія Росії в Україні загрожує голодом Близькому Сходу та Північній Африці, – Центр стратегічних комунікацій
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Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Повномасштабна війна Росії проти України посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 5.UA із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією.
"Вторгнення Росії в Україну посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці. 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Більшість виробництва пшениці сконцентровано на сході України, де бойові дії найінтенсивніші. Світові ціни на продовольство зросли більш ніж на 30% від минулого року, а війна в Україні ще більше підвищила ціни, які досягли найвищого з 1974 року рівня із поправкою на інфляцію", – сказано в повідомленні.
9 березня Україна заборонила експорт зерна та інших продуктів харчування, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі. Навіть якщо ці збої в ланцюжку постачання будуть усунуті найближчим часом, проблеми, швидше за все, збережуться. До того ж бойові дії можуть серйозно підірвати майбутній урожай, особливо якщо війна триватиме до початку посівної у квітні.
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Черговий профіт для *****.
Ми висловлюємо дуже рішуче занепокоєння.
2023 - з чого садити?
Росія - це лише бензоколонка, всякі Джон Діри чи гербіциди / пестициди виробляються на Заході
Kstati, a de toj "baixer" s kosmetičkoj??? Padalnye volki ili volčja padalj, kak oni tam?...
Звідки така інформація, з кремльовських мєтадічєк, що дамбас Україну кормить?
Где эти боевые людоеды ?