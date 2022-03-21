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Агресія Росії в Україні загрожує голодом Близькому Сходу та Північній Африці, – Центр стратегічних комунікацій

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

голод

Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Повномасштабна війна Росії проти України посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 5.UA із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією.

"Вторгнення Росії в Україну посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці. 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Більшість виробництва пшениці сконцентровано на сході України, де бойові дії найінтенсивніші. Світові ціни на продовольство зросли більш ніж на 30% від минулого року, а війна в Україні ще більше підвищила ціни, які досягли найвищого з 1974 року рівня із поправкою на інфляцію", – сказано в повідомленні.

Читайте також: Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів

9 березня Україна заборонила експорт зерна та інших продуктів харчування, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі. Навіть якщо ці збої в ланцюжку постачання будуть усунуті найближчим часом, проблеми, швидше за все, збережуться. До того ж бойові дії можуть серйозно підірвати майбутній урожай, особливо якщо війна триватиме до початку посівної у квітні.
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Топ коментарі
+37
Пускай все голодающие идут и пи***дят Пидоросию. А то весь мир молча наблюдает как Пидоросия бомбит и геноцидит украинские города, а они видители думают о пожрать
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21.03.2022 18:04
+22
Лівійцям і ассадитам не вистачить?
Ми висловлюємо дуже рішуче занепокоєння.
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21.03.2022 18:04
+17
А нас це має якось хвилювати? І з якого дива?
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21.03.2022 18:02
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А нас це має якось хвилювати? І з якого дива?
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21.03.2022 18:02 Відповісти
Араби знову побіжать у Європу.
Черговий профіт для *****.
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21.03.2022 18:03 Відповісти
Треба пом,ятати що бажають нас прийняти в ЕС чи ні,але ми центр Європи,трагедія такої країни відгукнется усім , якщо не ліквідують божевільного карлика ,треба гуртуватися і робити все можливе і не можливе!
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21.03.2022 18:04 Відповісти
Саме так, треба пацюка ліквідувати як злочинця, а не заглядати йому куди попало, та перемовлятись, так ніби він людина.
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21.03.2022 18:12 Відповісти
Пускай все голодающие идут и пи***дят Пидоросию. А то весь мир молча наблюдает как Пидоросия бомбит и геноцидит украинские города, а они видители думают о пожрать
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21.03.2022 18:04 Відповісти
Лівійцям і ассадитам не вистачить?
Ми висловлюємо дуже рішуче занепокоєння.
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21.03.2022 18:04 Відповісти
кацапські землі не пошкоджені, Кубань буде з зерном, лівійці і асадіти підуть воювати навіть за краюху хліба.Це не так вже і доре як подумати.
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21.03.2022 18:07 Відповісти
2022 - чим садити, оброблювати, збирати?
2023 - з чого садити?
Росія - це лише бензоколонка, всякі Джон Діри чи гербіциди / пестициди виробляються на Заході
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21.03.2022 18:17 Відповісти
ваші слова да Богу в вуха- як кажуть. Бо у 202о році з параші загальний об'єм ринку торгівлі зерном склав 184 млн т.
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21.03.2022 18:25 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ НЕ НАША ПРБЛЕМА, ЦЕ ХАЙ ВЖЕ ГЕНСЕК ООН МОЗОК СОБІ ***, ЯК РОЗРУЛИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ. МОЖЕ ЯКОСЬ РАШКУ ВИКЛЮЧИТИ ІЗ СКЛАДУ РБ ООН? ЯК ВАРІАНТ???
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21.03.2022 18:05 Відповісти
Не мавпочки в этом году бананов из Украины не будет,добывайте сами.
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21.03.2022 18:06 Відповісти
зато Україні нічого не загрожує.?.. все самим приходиться робити ))))

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21.03.2022 18:13 Відповісти
та норм, амерські аграрії успішно відрапортували ще до початку війни, що якщо Україна не зможе продавати зерно, то вони з радістю замінять Україну. Правда зерно тоді буде коштувати в рази дорожче, але це вже проблема покупців цього зерна, а не продавців.... Тому давайте побажаємо 'успіхів' амерським аграріям у пошуку покупців на ДУЖЕ ДОРОГЕ ЗЕРНО!!! ХАХАХАХААХАХ!!!!
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21.03.2022 18:13 Відповісти
ми дуже стурбованi
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21.03.2022 18:16 Відповісти
Мы можем выразить озабоченность, как сильную так и прям нестерпимую, ну или осудить это все очень сильно. Все как положенно.
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21.03.2022 18:18 Відповісти
Да и врот им потные ноги.
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21.03.2022 18:19 Відповісти
Насрати...
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21.03.2022 18:20 Відповісти
Там пол Африки воздержалось при голосовании в ООН, теперь пусть воздерживаются от жрачки и продолжают молиться на *****
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21.03.2022 18:22 Відповісти
tem xto zatevajut entu deafrikanizaciju ento...
Kstati, a de toj "baixer" s kosmetičkoj??? Padalnye volki ili volčja padalj, kak oni tam?...
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21.03.2022 20:36 Відповісти
кстати не видно ушлепка,видно все еще стоит в очереди в Виктория Секрет)))
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21.03.2022 21:55 Відповісти
как только начнут бежать беженцы из африки, Украину в спешном порядке примут в ЕС. И введут обязательную квоту на прием негров
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21.03.2022 18:25 Відповісти
Рашка най приймає. Нам всеодно хто лізе через кордон, будемо стріляти.
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21.03.2022 18:43 Відповісти
нехай жруть друг друга..
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21.03.2022 18:29 Відповісти
В першу чергу агресія вбиває наших громадян...
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21.03.2022 18:31 Відповісти
мы выражаем глубокое беспокойство и сожаление !!!1
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21.03.2022 18:44 Відповісти
Якось до сраці той голод на близькому сході, а тим більш на північній Африці
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21.03.2022 18:59 Відповісти
Тоді чому цивілізованому світу не має бути до сраки така совкова недокраїна, як Україна?
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21.03.2022 19:08 Відповісти
Так Ізраілю,арабам і Африці Україна до сраки. Хай ждуть мацу з неба.
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21.03.2022 20:08 Відповісти
Ізраїлю до сраки, бо вони багато бабла мають від кацапського ВПК та ватного населення. Арабам взагалі все до сраки. А от у африканських країн такі проблеми, що війна в Україні порівняно з ними - просто неприємність, при тому продовжується все це десятиліттями.
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21.03.2022 21:29 Відповісти
а ***** бути мякушем в оон і шось там утримуватись чи голосувати проти,це теж відповідальність
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21.03.2022 21:56 Відповісти
Ну тоді хай не ниють про нестачу продовольства,а ждуть мацу з неба.
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22.03.2022 09:09 Відповісти
Нічого, скоро з голоду почнете пухнути ви расистські свинособаки
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21.03.2022 19:07 Відповісти
Мы очень озабочены данным фактом
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21.03.2022 19:05 Відповісти
Більшість виробництва пшениці сконцентровано на сході України, де бойові дії найінтенсивніші

Звідки така інформація, з кремльовських мєтадічєк, що дамбас Україну кормить?
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21.03.2022 19:06 Відповісти
Коменти совкових ********* про негрів, абізян та інші расистські висери дуже добре характеризують ватних ботів.
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21.03.2022 19:10 Відповісти
при чому тут совок,всі ці "бідні і знедолені" країни африки постійно в оон за якусь херь голосують,скільки там утрималось га? голова є кнопки тицяти ну то хай голова тепер думає де дешеву їжу брати,китай тут не поможе,йому самому не вистачає
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21.03.2022 21:58 Відповісти
Ну и где дивизия голодающих Африки ?
Где эти боевые людоеды ?
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21.03.2022 22:25 Відповісти
 
 