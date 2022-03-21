Агресія Росії в Україні загрожує голодом Близькому Сходу та Північній Африці, – Центр стратегічних комунікацій

Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Повномасштабна війна Росії проти України посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 5.UA із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією.

"Вторгнення Росії в Україну посилює голод на Близькому Сході та в Північній Африці. 45% українського експорту пов'язані з сільськогосподарською продукцією. Більшість виробництва пшениці сконцентровано на сході України, де бойові дії найінтенсивніші. Світові ціни на продовольство зросли більш ніж на 30% від минулого року, а війна в Україні ще більше підвищила ціни, які досягли найвищого з 1974 року рівня із поправкою на інфляцію", – сказано в повідомленні.

Читайте також: Україна призупинила експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів

9 березня Україна заборонила експорт зерна та інших продуктів харчування, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі. Навіть якщо ці збої в ланцюжку постачання будуть усунуті найближчим часом, проблеми, швидше за все, збережуться. До того ж бойові дії можуть серйозно підірвати майбутній урожай, особливо якщо війна триватиме до початку посівної у квітні.