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Пораненим на мітингу в Херсоні надали медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Постраждалим на мітингу в Херсоні надали медичну допомогу, їхньому життю зараз нічого не загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

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"Постраждалим сьогодні на мітингу в центрі Херсона наші медики надали медичну допомогу", - написав Соболевський.

Він повідомив, що життю постраждалих зараз нічого не загрожує.

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Нагадаємо, у Херсоні на площі Свободи щодня відбуваються акції проти російських окупантів. Сьогодні окупанти відкрили вогонь по людях.
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Топ коментарі
+14
Без зброï, але вони сильнiше, нiж загарбникi.
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21.03.2022 18:18
+10
Справжні герої! Точно не менші за Махатму Ганді.
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21.03.2022 18:15
+10
Слава героїчному Херсону та його громадянам!
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21.03.2022 18:24
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Справжні герої! Точно не менші за Махатму Ганді.
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21.03.2022 18:15 Відповісти
Без зброï, але вони сильнiше, нiж загарбникi.
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21.03.2022 18:18 Відповісти
Слава героїчному Херсону та його громадянам!
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21.03.2022 18:24 Відповісти
⚡️ Террористы «ДНР» признались, что взять Мариуполь им не удастся

В эфире «России 1» боевик Пушилин, рассказал, что в Мариуполе «остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов».

«Основная их укреппозиция - это завод «Азовсталь». С учетом того, что территория только «Азовстали» порядка 11 квадратных километров, мы прекрасно понимаем, что говорить о том, что завтра или послезавтра все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится».

Данное заявление объясняет причины вчерашнего истеричного заявления ведомства Шойгу, согласно которому Россия предлагала украинским военным 21 марта с 10:00 до 12:00 покинуть Мариуполь без оружия и боеприпасов и требовала от Киева «письменный ответ» до 5 часов утра. В итоге украинская сторона послала российское минобороны…
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21.03.2022 18:33 Відповісти
Дивно чого ще не навчилися херсонці пекли пиріжки для кацапів
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21.03.2022 18:41 Відповісти
Пишаюся вами!
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21.03.2022 18:44 Відповісти
Годі вже виходити з гаслами, настав час виходити з коктейлями Молотова. Кацапи іньшої мови не розуміють.
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21.03.2022 18:55 Відповісти
Уважаемый ты такой умный. А где ты находишься на диване или кресле-качалке? Если кто-то в Херсоне бросит коктейль - начнется от зверей террор. Какие действия можно предпринимать: 1. Выходить на митинги с флагами Украины , желательно чем больше тем лучше.
2. Давить психологически - посылать за руским кораблем. С некоторыми орками можно и спокойно поговорить, но гнуть свою линию - у вас все рано в Херсоне шансов нет(основной смысл и тд.
3. Игнорировать приказы и все прочее.
4. Обязательно поддерживать друг друга .
5. Угрожать колаборантам - есть масса способов ( сжеть автомобиль например, да что угодно.)
6. Отправлять побольше инфы через все информканалы на Украине ,но быть одновременно осторожным.
7. Верить в победу и правда за нами
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21.03.2022 21:03 Відповісти
Тогда начнётся истребление безоружных
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21.03.2022 21:30 Відповісти
страдать и гибнуть должны оккупанты
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21.03.2022 20:50 Відповісти
 
 