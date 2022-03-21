Пораненим на мітингу в Херсоні надали медичну допомогу, життю постраждалих нічого не загрожує, - ОДА
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Постраждалим на мітингу в Херсоні надали медичну допомогу, їхньому життю зараз нічого не загрожує.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
"Постраждалим сьогодні на мітингу в центрі Херсона наші медики надали медичну допомогу", - написав Соболевський.
Він повідомив, що життю постраждалих зараз нічого не загрожує.
Нагадаємо, у Херсоні на площі Свободи щодня відбуваються акції проти російських окупантів. Сьогодні окупанти відкрили вогонь по людях.
Топ коментарі
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В эфире «России 1» боевик Пушилин, рассказал, что в Мариуполе «остаются несколько тысяч представителей украинских нацбатальонов».
«Основная их укреппозиция - это завод «Азовсталь». С учетом того, что территория только «Азовстали» порядка 11 квадратных километров, мы прекрасно понимаем, что говорить о том, что завтра или послезавтра все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится».
Данное заявление объясняет причины вчерашнего истеричного заявления ведомства Шойгу, согласно которому Россия предлагала украинским военным 21 марта с 10:00 до 12:00 покинуть Мариуполь без оружия и боеприпасов и требовала от Киева «письменный ответ» до 5 часов утра. В итоге украинская сторона послала российское минобороны…
2. Давить психологически - посылать за руским кораблем. С некоторыми орками можно и спокойно поговорить, но гнуть свою линию - у вас все рано в Херсоне шансов нет(основной смысл и тд.
3. Игнорировать приказы и все прочее.
4. Обязательно поддерживать друг друга .
5. Угрожать колаборантам - есть масса способов ( сжеть автомобиль например, да что угодно.)
6. Отправлять побольше инфы через все информканалы на Украине ,но быть одновременно осторожным.
7. Верить в победу и правда за нами