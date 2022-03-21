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Новини ЕкономікаВійна в Україні Санкції проти Росії
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ВВП (254) інфляція (181) Росія (47179) санкції (6840)

Fitch прогнозує падіння економіки РФ на 8% та інфляцію на рівні 18% до кінця року через санкції

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

ввп,график

Обсяг російської економіки в 2022 році може впасти на 8% на тлі скоординованих міжнародних фінансових та економічних санкцій, що вдарили по банківській системі та торгівлі.

Це прогнозує рейтингове агентство Fitch Ratings, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

При цьому прогноз на поточний рік характеризується крайнім ступенем невизначеності, і реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни РФ проти України та тривалості санкцій, зазначає агентство.

"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", - йдеться у пресрелізі Fitch.

При цьому пов'язані з санкціями шоки виглядають значнішими і продовжаться довше, проте високі ціни на нафту, витрати на ВПК та профіцит рахунку поточних операцій до початку вторгнення можуть забезпечити економіці країни певну підтримку, вважають аналітики агентства.

Також читайте: Росія втратила $30 млрд ВВП за два тижні війни проти України

Споживча інфляція в Росії, як очікується, досягне 18% до кінця поточного року і становитиме 15% до кінця 2023 року.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
Санкцій замало.
Треба викидати нефть и газ з ринків європи
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21.03.2022 18:23
+12
Фітч-расєйскай еканомікі больше нєт савсєм...
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21.03.2022 18:20
+11
але ж сама бензоколонка працює !

рашку завалить тільки ембарго на нафту !
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21.03.2022 18:31
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Фітч-расєйскай еканомікі больше нєт савсєм...
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21.03.2022 18:20 Відповісти
...в странє-бєнзакалонкє еканомікі нєбило нікагда...
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21.03.2022 18:22 Відповісти
але ж сама бензоколонка працює !

рашку завалить тільки ембарго на нафту !
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21.03.2022 18:31 Відповісти
маю впевненість шо то-ненадовго...
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21.03.2022 18:33 Відповісти
po moemu eto ochen optimistichny prognoz....rashka - eto bolshaja potemkinskaja vygrebnaja jama....tak shto etu cyfru mozhno smelo umnozhatj na 3
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21.03.2022 18:21 Відповісти
Брехня. Попре як лавина...
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21.03.2022 18:23 Відповісти
Санкцій замало.
Треба викидати нефть и газ з ринків європи
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21.03.2022 18:23 Відповісти
Там уже лекарства начали делать в гаражах. Это - хороший знак.
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21.03.2022 18:24 Відповісти
15 відсотків достатньо, 18 - це "офіціант, підійдіть пізніше"
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21.03.2022 18:24 Відповісти
Ну це агенство - потужні оптимісти по відношенню до мордору.
Дивіться, щоб біржові гравці вам в кінці року морди не понабивали, коли через ваш прогноз на бабки попадуть.
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21.03.2022 18:24 Відповісти
8 процентов? Юмористы, однако.
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21.03.2022 18:25 Відповісти
Поскиглив? Біжи у "плєн"
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21.03.2022 18:32 Відповісти
Нас кормит Европа уже сейчас.
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21.03.2022 18:40 Відповісти
Більше санкцій, ще більше санкцій ...
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21.03.2022 18:25 Відповісти
У них такая же экономика как и их армия. Путиномика одним словом.
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21.03.2022 18:28 Відповісти
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21.03.2022 18:32 Відповісти
Не спец, но кажется с такими показателями они вполне могут жить и вести войну... Это их не остановит. Ожидалось, что они за пару месяцев загнуться и потеряют возможность воевать.. Этого не ждать?
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21.03.2022 18:32 Відповісти
в 21м году инфляция была больше 15-20% реальная (если не 30)
а это без войны и без сакнций
18% это фантастика оптимизма
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21.03.2022 18:35 Відповісти
казахстан? откуда?
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21.03.2022 18:51 Відповісти
Казахстан как раз сейчас большая отмывочная русских денег за доллары. Так что они ограничили вклады даже, чтобы не дестибализировать рынок.
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21.03.2022 18:56 Відповісти
Пусть живут как хотят. Нас это не касается.
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21.03.2022 18:40 Відповісти
Вы из какой страны пишите, что вас это не касается? Не из рф часом? Потому что украинцев это касается на прямую!
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21.03.2022 18:47 Відповісти
И как тебя касается купит ли русская Маша шубку и слетает ли она в Турцию на отдых?
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21.03.2022 18:48 Відповісти
Вы не правы. Любая война - это прежде всего битва экономик. Тяжело производить ракеты, если тебе нехер жрать. Чем меньше у государства денег, тем меньше оно может спустить их на войну и производство оружия. Да, кацапов могут заставить затянуть пояса. Но это невозможно делать бесконечно.
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21.03.2022 18:57 Відповісти
Ну так это происходит. У России реальных запасов на складах на два месяца. Проблема в том, что ни сейчас гонят всё через соседние страны. Всё что могут. Они пытаются остановить валютный рынок, чтобы он не упал - заморозив его и прочее. Короче, они пытаются оттянуть крах. Создать иллюзию благоденствия. Но на состояние экономики это уже не влияет никак - это иллюзия.
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21.03.2022 18:59 Відповісти
Точнее было на два месяца месяц назад. Сейчас не знаю.
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21.03.2022 18:59 Відповісти
ТО, что сейчас происходит, не может не влиять на экономику. 1) отлучение рашки от финансов. Никто в своём уме рашке и рашкинскому бизнесу сейчас не даст в долг. 2) уход инвесторов. Причём "уход" - это даже сильно мягко... скорее убёг с раздаванием подсрачей тем, кто замешкался. А это сворачивание производств и закрытие рабочих мест. 3) разрыв поставок комплектухи. 4) массовая гибель взрослого работоспособного мужского населения. Вот тех вояк, которых поубивали, их же надо будет заменить живыми и здоровыми. Соответственно их выдернут из производства. 5) рубль превратился в никому не нужный и ничем не обеспеченный фантик.
А так да, никаких проблем для экономики
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21.03.2022 19:17 Відповісти
Ты точно не из Украины. Пусть русская маша приедет и умрет в Мариуполе вместе с теми, кто там погибает, а не в Турцию летает. Это с точки зрения морали. С точки зрения войны тоже просто ( не для всех видимо) - ослабнет противник экономически - не сможет продолжать войну.
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21.03.2022 18:59 Відповісти
Нет. Не парься об этом вообще. Банить компании в России здорово, следить за тем как у них проблемы тоже поднимает настроение, но в целом это никак не влияет на текущую ситуацию.
Что будет в России следующим. Россияне начнут искать внутренних врагов и меньшинства начнут бунтовать. Так что это не мгновенный процесс.
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21.03.2022 18:54 Відповісти
Я пишу тебе не парится потому что военный потенциал и экономический не связаны. Военный исчерпывается быстрее.
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21.03.2022 19:01 Відповісти
Всё это сказки. Война всегда работает против агрессора и обходится ему дороже.
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21.03.2022 19:15 Відповісти
А чего ты хотел? Вот в Афганистане СССР стирало целые аулы и выпаливало их. Что не помешало СССР проиграть войну и распасться. И это при том что за весь Афган СССР потерял намного меньше, чем Россия за этот месяц.
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21.03.2022 19:22 Відповісти
Ну ничего не поделаешь. До тех пока Россия не уползет будет война. До тех пор пока у нас не будет устроена противоракетная система будут сыпаться ракеты. И прочее.
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21.03.2022 19:36 Відповісти
Не обязательно каждый день, а условно раз в месяц, когда они там с завода выпустят новую партию.
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21.03.2022 19:37 Відповісти
Це просто якесь жахіття. Як так сталося, що ті солдати спали в казармі... В гарячій точці, фактично. Я вже мовчу, що ракета може в будь-яку точку України по летіти.

Але тут просто на передовій, практично. Невже ніхто не розвідував обстановку? Що ворожа техніка вийшла на позиції з бока Херсона?
Як же шкода воїнів. Вони б могли стільки орків перемолоти, якби вижили...
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21.03.2022 19:08 Відповісти
эти показатели про 8 % фуфло - рубль просел в 2,5-3 раза значит и все остальные показтели кроме экспортных то же а доставка а авиа - все какие цены какая инфляция скоро повальная безработица зарплата в 200 баксов и дефицит лекарств
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21.03.2022 19:26 Відповісти
какое 18?
уже там цены на все поднялись
почти все линии производства содержали много импортые компоненты
и многие компании ушли, поэтому линии остановились

прогноз явно завышенно оптимистичный
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21.03.2022 18:34 Відповісти
Там уже цены +30% сделали. За 2 недели.
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21.03.2022 18:44 Відповісти
на 30 % ? )) а в пiвтора-два-три рази не хочете по деяким позицiям?

бумага офiсна(500 листiв) зросла в 7-10 разiв...


"...Бумага офисная А4 1500-1750 за пачку(было 150). Какие нафиг продукты... Чековая лента выросла в цене в 10 раз. Налоговая разрешила не печатать чеки..."
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21.03.2022 19:05 Відповісти
Бумага 150 рублев? Ты бредиш Она у нас минимум 130 гривен.
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21.03.2022 19:24 Відповісти
сирОжа, ты дурак ? ты читать умеешь?

была бумага(500 листов) на паРаше два месяца назад 150-200 рЖублей. а сейчас 1500-1700.
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21.03.2022 19:30 Відповісти
Дебил, пачка бумаги дешевле 250 рублев не стоила. Повторяю, проспись убогое.
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21.03.2022 19:34 Відповісти
У них дешевле бумага стоила, собственно как и сахар. Сахар там и сейчас дешевле, даже после подорожания 80 рублей кг, это примерно 0,6 доллара, а в АТБ знаете почем сахар?
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21.03.2022 20:02 Відповісти
Да 240, то что он привел. Я их статью нашёл. Просто задалбывают такие ыксперты, как это.
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21.03.2022 20:09 Відповісти
ты задолбанным родилось...

вот пачка бумаги 1790 рЖублей, см. ниже...та, которая 240 по твоим словам была.

в 7,5 раза подорожание. что тебе не нравится, задолбанный сирОжа?

https://www.ozon.ru/product/bumaga-ofisnaya-svetocopy-classic-a4-80-g-m2-500-l-marka-s-international-paper-belizna-146-521563968/?asb=LIPlECXAG%252BwqvP0W1rHL3g4q2OPnhR%252F40SxDOIr2Pac%253D&asb2=****************************************************************&sh=v7rhzfpFoA
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21.03.2022 20:18 Відповісти
Ты про 150 писало, аль забыло, тупорылое?
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21.03.2022 20:19 Відповісти
придурь, в каком-нибудь Fix Price и встречалась иногда эта бумага по 149 руб. еще пару месяцев назад, а в Комусе была по 250 руб. ты тупое и нудное, как репей.

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21.03.2022 20:26 Відповісти
Да не мели хрени. Нет таких цен. Утрись уже.
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21.03.2022 20:28 Відповісти
бредишЬ ты. сходи проспись, убогий.)
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21.03.2022 19:32 Відповісти
Маловато будет!
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21.03.2022 18:34 Відповісти
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21.03.2022 18:36 Відповісти
маловато такого прогнозу буде. В реалі потрібно більше, значно більше
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21.03.2022 18:37 Відповісти
Одна из крупнейших криптобирж в мире Binance объявила об исключении из P2P-сервиса российских банков. Среди них: Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие, ВТБ. Ранее они отключили от сервиса карты Visa и MasterCard в РФ.
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21.03.2022 18:38 Відповісти
У ***** экономика и армия разные вещи
Только гора трупов кацапских сможет остановить чертей
И не просто гора, а *********** горы
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21.03.2022 18:41 Відповісти
Звучить ніяк. Виглядає що всі ці санкції нічого не варті.
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21.03.2022 18:42 Відповісти
Якось вони занадто обережні.
Уже зараз на Рашці продукти-техніка подорожчали на 30-60%.
Про авто та будівельні матеріали промовчимо.
А ще навіть літо не настало...
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21.03.2022 18:50 Відповісти
80 % та 180 % буде
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21.03.2022 18:53 Відповісти
Кацапи, санкції - то не цукор. Та і його у вас вже нема...
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21.03.2022 18:56 Відповісти
Це все бла бла бла, кацапи перейшли на криптовалюту. А захід нам пудрить мозок "еффективними санкціями". Торгівля між ЕС та рф досі продовжується.
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21.03.2022 18:57 Відповісти
Замало санкцій значить.
Економіка мала б впасти мінімум на 30%. От тоді таки відбувся крах недоімперії. А 8% можуть ні на що не вплинути((
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21.03.2022 18:57 Відповісти
це в рЖублях на 8 %. а в нормальнiй валютi, в $. повинна впасти на 50 % !
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21.03.2022 19:00 Відповісти
Фитч меряет мерками цивилизованых экономик. Но в рассеи всё совсем по другому... Месяца за два голодуха начнётся...
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21.03.2022 18:59 Відповісти
всього 8 % ?

це мало ! економiка паРашi повинна впасти на 50 вiдсоткiв !
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21.03.2022 18:59 Відповісти
18% инфляции при ключевой ставке 20%, это как такое возможно?
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21.03.2022 19:01 Відповісти
а вы представляете что будет с нашей украинской экономикой?
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21.03.2022 19:03 Відповісти
Нет у нас экономики. У нас война. У России же экономика, по крайней мере они так считают.
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21.03.2022 19:08 Відповісти
у нас экономика стройка транспорт запустистя быстро а вот сфера услуг и бизнес в разрушенных городах на пару лет умерли
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21.03.2022 19:29 Відповісти
Fitch,подскажи кацапам,где сахарку взять.
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21.03.2022 19:09 Відповісти
Всем паникерам.
1. Рубль подешевел в полтора раза и держится на искусственном дыхании и постоянной подпитке и запрета выводить доллар.
2. Биржевый рынок России закрыт, все биржевые индексы улетели в пропасть давным-давно.
3. Россия получила отложенную безработицу. Часть уже сейчас отрубили среди тех кто делал дела через интернет и многие фирмы, часть наступит только в мае.

И прочее, и прочее, и прочее. Россию ждет коллапс. То, что сейчас его нет - это отчаянная попытка продлить свое существование и надеятся что санкции снимут, компании вернутся и прочее. Доверие будет восстановлено. Иначе России торба. Это понимает любой разумный человек о чем пишут постоянно. Так что не паникуйте. Но это не вопрос месяца.
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21.03.2022 19:12 Відповісти
Мантра которую запустила у себя Россия. Нужно закончить спецоперацию и жизнь наладится. Потому что они не хотят жить в текущих условиях. Но им придется.
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21.03.2022 19:13 Відповісти
Но это пока стадия сделки. Дальше они начнут искать виноватых. И это ускорит падение.
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21.03.2022 19:13 Відповісти
...Но это не вопрос месяца. Поки огрядний стухне, худий здохне. Очень не хочется быть худым...
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21.03.2022 19:50 Відповісти
Да. Нас кормит Европа.
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21.03.2022 19:51 Відповісти
Бред.
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21.03.2022 19:26 Відповісти
Это и всё??? Результат "драконовских" санкций? Видимо, страшно им стало. Аж жуть!
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21.03.2022 19:48 Відповісти
 
 