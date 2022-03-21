Fitch прогнозує падіння економіки РФ на 8% та інфляцію на рівні 18% до кінця року через санкції
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Обсяг російської економіки в 2022 році може впасти на 8% на тлі скоординованих міжнародних фінансових та економічних санкцій, що вдарили по банківській системі та торгівлі.
Це прогнозує рейтингове агентство Fitch Ratings, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
При цьому прогноз на поточний рік характеризується крайнім ступенем невизначеності, і реальне падіння ВВП залежатиме від тривалості війни РФ проти України та тривалості санкцій, зазначає агентство.
"Очікуване падіння можна порівняти з падінням під час кризи 1998 року і під час світової фінансової кризи", - йдеться у пресрелізі Fitch.
При цьому пов'язані з санкціями шоки виглядають значнішими і продовжаться довше, проте високі ціни на нафту, витрати на ВПК та профіцит рахунку поточних операцій до початку вторгнення можуть забезпечити економіці країни певну підтримку, вважають аналітики агентства.
Споживча інфляція в Росії, як очікується, досягне 18% до кінця поточного року і становитиме 15% до кінця 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
рашку завалить тільки ембарго на нафту !
Треба викидати нефть и газ з ринків європи
Дивіться, щоб біржові гравці вам в кінці року морди не понабивали, коли через ваш прогноз на бабки попадуть.
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а это без войны и без сакнций
18% это фантастика оптимизма
А так да, никаких проблем для экономики
Что будет в России следующим. Россияне начнут искать внутренних врагов и меньшинства начнут бунтовать. Так что это не мгновенный процесс.
Але тут просто на передовій, практично. Невже ніхто не розвідував обстановку? Що ворожа техніка вийшла на позиції з бока Херсона?
Як же шкода воїнів. Вони б могли стільки орків перемолоти, якби вижили...
уже там цены на все поднялись
почти все линии производства содержали много импортые компоненты
и многие компании ушли, поэтому линии остановились
прогноз явно завышенно оптимистичный
бумага офiсна(500 листiв) зросла в 7-10 разiв...
"...Бумага офисная А4 1500-1750 за пачку(было 150). Какие нафиг продукты... Чековая лента выросла в цене в 10 раз. Налоговая разрешила не печатать чеки..."
была бумага(500 листов) на паРаше два месяца назад 150-200 рЖублей. а сейчас 1500-1700.
вот пачка бумаги 1790 рЖублей, см. ниже...та, которая 240 по твоим словам была.
в 7,5 раза подорожание. что тебе не нравится, задолбанный сирОжа?
https://www.ozon.ru/product/bumaga-ofisnaya-svetocopy-classic-a4-80-g-m2-500-l-marka-s-international-paper-belizna-146-521563968/?asb=LIPlECXAG%252BwqvP0W1rHL3g4q2OPnhR%252F40SxDOIr2Pac%253D&asb2=****************************************************************&sh=v7rhzfpFoA
Только гора трупов кацапских сможет остановить чертей
И не просто гора, а *********** горы
Уже зараз на Рашці продукти-техніка подорожчали на 30-60%.
Про авто та будівельні матеріали промовчимо.
А ще навіть літо не настало...
Економіка мала б впасти мінімум на 30%. От тоді таки відбувся крах недоімперії. А 8% можуть ні на що не вплинути((
це мало ! економiка паРашi повинна впасти на 50 вiдсоткiв !
1. Рубль подешевел в полтора раза и держится на искусственном дыхании и постоянной подпитке и запрета выводить доллар.
2. Биржевый рынок России закрыт, все биржевые индексы улетели в пропасть давным-давно.
3. Россия получила отложенную безработицу. Часть уже сейчас отрубили среди тех кто делал дела через интернет и многие фирмы, часть наступит только в мае.
И прочее, и прочее, и прочее. Россию ждет коллапс. То, что сейчас его нет - это отчаянная попытка продлить свое существование и надеятся что санкции снимут, компании вернутся и прочее. Доверие будет восстановлено. Иначе России торба. Это понимает любой разумный человек о чем пишут постоянно. Так что не паникуйте. Но это не вопрос месяца.