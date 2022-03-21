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Маріуполь увійде у список зруйнованих війною міст світу, - останній евакуйований з міста дипломат ЄС Андрулакіс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Останній евакуйований дипломат ЄС, генеральний консул Греції в Маріуполі Маноліс Андрулакіс заявив у неділю, що Маріуполь увійде у список зруйнованих війною міст світу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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"Маріуполь увійде до списку міст, які були повністю зруйновані війною, мені не потрібно їх називати – це Герніка, Ковентрі, Алеппо, Грозний, Ленінград", – сказав Андрулакіс.

Андрулакіс допоміг десяткам громадян Греції та етнічним грекам евакуюватися з Маріуполя після вторгнення росії в Україну. Він виїхав з Маріуполя у вівторок і після чотириденної подорожі Україною разом із 10 іншими громадянами Греції дістався до Румунії через Молдову.

"Сподіваюся, що ніхто ніколи не побачить те, що бачив я", - сказав Андрулакіс, коли прибув у неділю в міжнародний аеропорт Афін і зустрівся із своєю сім'єю.

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За даними МЗС Греції, Андрулакіс був останнім дипломатом ЄС, який залишив Маріуполь. Щонайменше 10 етнічних греків загинули і кілька отримали поранення після того, як росія почала атаку на Маріуполь. Понад 150 громадян Греції, екіпажів суден і етнічних греків були евакуйовані з регіону, повідомляє МЗС Греції.
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Топ коментарі
+13
Мариуполь можно отстроить. Бойцов "Азова" - кто родит?
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21.03.2022 18:50
+13
Місто зруйноване, але кацапів звідти треба вибити і не дати їм ніяких сухопутніх коридорів.
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21.03.2022 18:50
+12
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21.03.2022 18:56
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за дело Адика Шикльгрубера касаби всегда готови
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21.03.2022 18:49 Відповісти
А чого про Джугашвіллі перестали згадувати?
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21.03.2022 19:05 Відповісти
Мариуполь можно отстроить. Бойцов "Азова" - кто родит?
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21.03.2022 18:50 Відповісти
Азовом не рождаються - Азовом становяться ! вот !
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21.03.2022 18:53 Відповісти
Місто зруйноване, але кацапів звідти треба вибити і не дати їм ніяких сухопутніх коридорів.
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21.03.2022 18:50 Відповісти
Правильно казати не вибити, а вбити.
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21.03.2022 18:55 Відповісти
Яка, ****, честь...
Може хоч тепер ви закриєте небо над таким значущим містом?
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21.03.2022 18:51 Відповісти
💪🇺🇦 Работа ВСУ в Харькове.
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21.03.2022 18:51 Відповісти
Кончена, ублюдошна мокальня, нічого не створює, тільки грабує, руйнує і вбиває. Горіть в пеклі.
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21.03.2022 18:52 Відповісти
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21.03.2022 18:56 Відповісти
Старуха опять косу на башку намотала, гутарит про помощь аграриям, ****. Тварь хлебушек руским віращивает, мразь.
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21.03.2022 18:59 Відповісти
Ленинград?
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21.03.2022 19:00 Відповісти
*********-сраное дерьмо по сравнению с Мариком.
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21.03.2022 19:02 Відповісти
Ленинград не был разрушен. Вероятно грек путает его со Сталинградом, Дрезденом или Хиросимой.
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21.03.2022 19:04 Відповісти
У Лєнінграді був штучний голодомор.
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21.03.2022 19:03 Відповісти
Він помилився, мав на увазі Сталінград.
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21.03.2022 23:35 Відповісти
Нехай зпепеляюче вогнище пекла стане останнім притулком тих, хто задумав і здійснив руйнацію міста та загибель його мешканців! Слава Україні! Смерть ворогам! Героям Слава!
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21.03.2022 19:03 Відповісти
Хорошо сказал!!!!!!!!
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21.03.2022 19:11 Відповісти
то може нехай греки позбавлять грецького громадянства тіну канделакі ?
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21.03.2022 19:31 Відповісти
Нам від цього не легше- увійде він в список чи ні! Сциклива Європа зажралась і не хоче виповзати із зони комфорту. Але людство це вже бачило, у 1938, 1939, і усі знають чим все закінчилось. Але знову дрочать, ну дрочить, додрочитесь
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21.03.2022 19:49 Відповісти
 
 