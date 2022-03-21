Наразі немає ознак неминучої десантної висадки на Одесу, - Пентагон

Міністерство оборони США спостерігає посилення військової активності з російського боку в північній частині Чорного моря, однак не бачить ознак, які би вказували на неминучу висадку морського десанту росіян на український берег в районі Одеси.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це, за інформацією CNN, розповів у понеділок високопоставлений представник Пентагону.

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"Росія досі зосереджує більше десятка військових кораблів у північній частині Чорного моря, включно з десантними кораблями, надводними бойовими кораблями, тральщиками й патрульними катерами", - зауважив представник американського відомства.

За його словами, у Пентагоні підтверджують, що частково останні обстріли по околицях Одеси проводилися саме з цих військових кораблів. Однак, підкреслив чиновник, "наразі немає ознак неминучої десантної висадки на Одесу".

За оцінками Міноборони США, росіяни "відчайдушно прагнуть" хоч якось поновити наступальний імпульс, тому посилюють ракетні й артилерійські обстріли з великої дальності. Однак це лише збільшує небезпеку для цивільного населення.

Посадовець також зазначив, що російські війська "нічого не досягли" з того, що, за оцінками США, вони ставили собі за мету в плані отримання контролю над українськими містами. Тим не менше, обстріли з далекої дистанції лише посилили опір українців з одного боку, а також зневіру серед російських військ з іншого.

Представник Пентагону допустив, що росія також може прагнути в такий спосіб посилити власні позиції у переговорах з Україною, оскільки зараз їх не так уже й багато.

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