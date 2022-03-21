Путіну не можна дозволяти заробляти на нафті та газі, час висмикнути шнур, - МЗС Литви
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Глава МЗС Литви Ландсбергіс Габріелюс закликав Європу перекрити будь-які можливості для Росії заробляти на війну з Україною.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Путін не дає Україні перепочинку. Навпаки, він готовий все посилити. Чому Європа має давати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті та газі? Чи більше часу для використання європейських портів? Більше часу для використання непідсанкційних російських банків у Європі? Час висмикнути шнур", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+20 Роман Дузинкевич
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+12 Вася Шевченко f77d76ba
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+11 хрен
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Сегодня в 16-00 на съезде с трассы Могилёв-Минск на трассу Москва - Брест в брестском направлении была замечена колонна вражеской техники, бензовозы с символом V.
На борту около 8 шт, точно.
https://t.me/charter97_org/67354
Tyljko šo s gudami budmo robiti?
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Потрібно давити через Єврокомісію євро парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі.
готовий голіруч навіть це зробити на червоній площі перед натовпом
Его жалкое существование - несчастье для всех.
Как можно жить спокойно при таком изверге и дьяволе людоеде , который уничтожил более 200 тысяч людских жизней !?
…» Из всех миллионов сперматозоидов его отца, получилось вот это. Были ли презервативы доступны в России 69 лет назад?» - написал один американец Хилл, который погиб от пули русского солдата в Украине.
И действительно этот выродок мало того , что превратил свою страну в страну изгноев , так ещё стал убийцей невинных людей и детей по всему миру …
Разве может существовать этот кровавый людоед !?
Если бы была такая возможность , как в средневековой Европе , когда преступника возили по городам в клетке и засунуть этого окурка я представляю , чтобы с ним сделал Народ!?
Я бы своими руками давил бы его до тех пор пока из него бы не вышел последнее вздох ….