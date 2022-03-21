Путіну не можна дозволяти заробляти на нафті та газі, час висмикнути шнур, - МЗС Литви

Глава МЗС Литви Ландсбергіс Габріелюс закликав Європу перекрити будь-які можливості для Росії заробляти на війну з Україною.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін не дає Україні перепочинку. Навпаки, він готовий все посилити. Чому Європа має давати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті та газі? Чи більше часу для використання європейських портів? Більше часу для використання непідсанкційних російських банків у Європі? Час висмикнути шнур", - йдеться в повідомленні.

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