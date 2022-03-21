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Путіну не можна дозволяти заробляти на нафті та газі, час висмикнути шнур, - МЗС Литви

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Глава МЗС Литви Ландсбергіс Габріелюс закликав Європу перекрити будь-які можливості для Росії заробляти на війну з Україною.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін не дає Україні перепочинку. Навпаки, він готовий все посилити. Чому Європа має давати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті та газі? Чи більше часу для використання європейських портів? Більше часу для використання непідсанкційних російських банків у Європі? Час висмикнути шнур", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Євросоюз не може втомлюватись, допомагаючи Україні, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Не висмикнути шнур, а час вибити табуретку.
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21.03.2022 19:10
+12
ні ! час вибити табуретку !!! а на шнурі най теліпається с синім ізиком !!!
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21.03.2022 19:11
+11
втопити як щенка в бочці з нафтою
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21.03.2022 19:08
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втопити як щенка в бочці з нафтою
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21.03.2022 19:08 Відповісти
Наш подписчик пишет:

Сегодня в 16-00 на съезде с трассы Могилёв-Минск на трассу Москва - Брест в брестском направлении была замечена колонна вражеской техники, бензовозы с символом V.
На борту около 8 шт, точно.
https://t.me/charter97_org/67354
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21.03.2022 19:09 Відповісти
Не висмикнути шнур, а час вибити табуретку.
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21.03.2022 19:10 Відповісти
Хер Олаф не согласен, надеть свитер и вторые носки это не для чопорных немцев у которых с ****** особые отношения
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21.03.2022 19:10 Відповісти
У дєдушкі нєльзя витаскивать шнур, електріфікація всєй страни рухнєт
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21.03.2022 19:11 Відповісти
ні ! час вибити табуретку !!! а на шнурі най теліпається с синім ізиком !!!
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21.03.2022 19:11 Відповісти
Захід як сосав нафту з газом так і сосе, щей до купи стали оплачувати цю все срань, в криптовалюті.
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21.03.2022 19:11 Відповісти
Дякую, ви справжні друзі.
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21.03.2022 19:12 Відповісти
именно обвалом цены на нефть и газ с введённым эмбарго развалили СССР . В итоге напрашивается один вывод : европейские и американские чиновники слишком много взяли у Пукина бабла и халявных энергоносителей . Потому он так и ведёт себя нагло а эти европейско-американские озаботы только пугают ежа голой жопой .
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21.03.2022 19:13 Відповісти
У ссср не было никогда эмбарго на нефть. Был запрет на поставки неытедобывающего оборудования ну и обвал цен саудитами в 80-х... Этого оказалось достаточно
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21.03.2022 19:16 Відповісти
вы знаете что такое эмбарго ?
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21.03.2022 19:17 Відповісти
Час вибивати табуретку
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21.03.2022 19:15 Відповісти
Время не выдёргивать, а как раз засунуть этот шнур (минимальной длины) и поджечь его.
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21.03.2022 19:17 Відповісти
Тільки погляньте на це фото-і ви все зрозумієте...
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21.03.2022 19:19 Відповісти
Литва как всегда наши друзья! Красавчики, спасибо!
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21.03.2022 19:19 Відповісти
a mne po nočam ne spitsia ot myslei na sej raz pro VKUL...
Tyljko šo s gudami budmo robiti?
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21.03.2022 21:21 Відповісти
gudami Litva nazyvaet belarussov.
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21.03.2022 21:22 Відповісти
німці проти
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21.03.2022 19:19 Відповісти
Я ще це перед війною писав...

Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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21.03.2022 19:22 Відповісти
Є вихід...
Потрібно давити через Єврокомісію євро парламент, хочете вести бізнес в РФ платіть 50% податок за війну, хочете купувати нафту і газ в РФ, платіть +50% податок на фінансування української армії і так далі.
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21.03.2022 19:27 Відповісти
бесполезно давить на коррумпированную Еврокомиссию .Пукин не такой уж и дурак чтоб её не подкупить )
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21.03.2022 20:17 Відповісти
S nefti nado nacat,tak vsio verno skazal
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21.03.2022 19:23 Відповісти
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21.03.2022 19:24 Відповісти
Якщо потрібен палач для ***** , пишіть !
готовий голіруч навіть це зробити на червоній площі перед натовпом
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21.03.2022 19:26 Відповісти
Так, що це за сЦанкції такі, що пуйло з вами веде торгівлю😖
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21.03.2022 19:34 Відповісти
Європі потрібно представити, що росія зникла. Що вона зірвалась, і на томі місті велика яма. І більше ніяких товарів з росії брати не можна. Треба шукати інші джерела де взяти ці товари.
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21.03.2022 19:52 Відповісти
Пора выдернуть шнур - как хорошо сказали !
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21.03.2022 22:22 Відповісти
Я не знаю ни одного человека , который бы ненавидел этого нелюдя , конечно кроме зомбированных людей из прошлого ….
Его жалкое существование - несчастье для всех.
Как можно жить спокойно при таком изверге и дьяволе людоеде , который уничтожил более 200 тысяч людских жизней !?
…» Из всех миллионов сперматозоидов его отца, получилось вот это. Были ли презервативы доступны в России 69 лет назад?» - написал один американец Хилл, который погиб от пули русского солдата в Украине.
И действительно этот выродок мало того , что превратил свою страну в страну изгноев , так ещё стал убийцей невинных людей и детей по всему миру …
Разве может существовать этот кровавый людоед !?
Если бы была такая возможность , как в средневековой Европе , когда преступника возили по городам в клетке и засунуть этого окурка я представляю , чтобы с ним сделал Народ!?
Я бы своими руками давил бы его до тех пор пока из него бы не вышел последнее вздох ….
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22.03.2022 04:14 Відповісти
 
 