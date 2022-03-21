Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 21 березня
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну ситуацію щодо російського вторгнення на 18:00 21 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, інформація опублікована у офіційному фейсбуці Гентабу ЗСУ.
У інформації відзначається: "Триває двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючи іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації.
Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою бєларусь.
Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст.
З метою організації так званих "російських гумконвоїв" окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області.
На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.
У Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.
Окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників".
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Совок никуда не делся. Интересно, что их заставляет писать эту чушь? Величие? Тупость?
Мем появился после того как Руководитель ГРУ после взлома почты поменял пароль с moskva1 на moskva2 И далее после второго взлома поменял пароль на moskva3
Багато про таке пишуть. Від 3до 5,% за таке беруть
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Если не уничтожать кацапов, то они обязательно придут убивать тебя потом. Надо быть очень мстительным и злопамятным. Как бы кацапские свиньи не визжали, какие бы глазки не строили - только уничтожение.
На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки."
Вони поволі закріплюються. Було б добре, якби вони зазнали багато аварій у містах. Пожежі, проблеми з електрикою, отруйна їжа тощо.
Річ у тому, що після заповнення водосховища уріз води там став вищим за рівень гирла річки Ірпінь. Тут була збудована дамба, а воду з ріки перекачували далі у Київське море. Після руйнування дамби вода вже дійшла до Гостомеля й може затопити більші території аж до Житомирської траси. Це не лише нищить доми й угіддя селян, але й ускладнює перехід через зруйновані мости з Бучі та Ірпеня для евакуйованих. Але, з іншого боку, зараз тут висока вода стала вже зовсім непереборним рубежем проти наступу на Київ з Північного заходу.
Стильна символіка для патріотів
Без наказу перенести командний пункт неможливо. Як колись писали мемуаристи про війни СРСР - всі навкруги дивляться за штабом, якщо штаб переїзджає, все пора с.....сь. І тоді, хто перший впригне в автомобіль. А хто не встиг впригнути, пішкодрала. Тому і рузге стоїть мертво в Чорнобаївці.