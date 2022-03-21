УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12285 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
28 902 38
Генштаб ЗС (4490) інформація (169) ЗСУ (5700)

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 21 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну ситуацію щодо російського вторгнення на 18:00 21 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, інформація опублікована у офіційному фейсбуці Гентабу ЗСУ. 

У інформації відзначається: "Триває двадцять шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Окупаційні війська, що діють на території України, відчувають гостру потребу в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. За наявною інформацією, у зв’язку з відсутністю надходжень комплектуючи іноземного виробництва, призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу. Зазначені підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків, а також іншої броньованої техніки для потреб збройних сил російської федерації.

Продовжують фіксуватися випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина Макарівського району Київської області, група російських загарбників заволоділа автомобілями місцевих жителів, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали у бік кордону з республікою бєларусь.

Також читайте: На окремих напрямках противник зосереджує сили та засоби для наступу, - оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 12.00 21 березня

Продовжуючи незаконну діяльність на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, в окремих населених пунктах загарбники здійснюють приховану підготовку до проведення виборів проросійської адміністрації районів та міст.

З метою організації так званих "російських гумконвоїв" окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області.

На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 15 тис. осіб, 498 танків, 1535 броньованих машин, 97 літаків, 121 гелікоптер

У Новій Каховці Херсонської області окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.

Окрім великих втрат безпосередньо під час бойових дій, фіксується також великий відсоток смертності серед важкопоранених російських загарбників". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Південнобузькому напрямі ворог деморалізований, є випадки залишення позицій та зброї, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
ЗСУ знову знищили війська окупантів в Чорнобаївці! Сьомий!!! раз підряд!
показати весь коментар
21.03.2022 19:14
+23
окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.
==============================================================
Если не уничтожать кацапов, то они обязательно придут убивать тебя потом. Надо быть очень мстительным и злопамятным. Как бы кацапские свиньи не визжали, какие бы глазки не строили - только уничтожение.
показати весь коментар
21.03.2022 19:17
+22
Долги родинкам отдал!

показати весь коментар
21.03.2022 19:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что будет ч/з неделю? Ещё один понедельник?
показати весь коментар
21.03.2022 19:13 Відповісти
Россиянские военные боты- идите *****.
показати весь коментар
21.03.2022 19:15 Відповісти
Чорнобаївка восьмий раз
показати весь коментар
21.03.2022 19:16 Відповісти
москва-4 ?
показати весь коментар
21.03.2022 19:20 Відповісти
«Москва 4» - мем харектеризующий бесконечную тупость. Используется внутри команды Bellingcat Мем появился после того как Руководитель ГРУ после взлома почты поменял пароль с moskva1 на moskva2 И далее после второго взлома поменял пароль на moskva3
показати весь коментар
21.03.2022 19:33 Відповісти
За Чернобаевку они так отомстили Николаеву, что мне всякий раз больно слушать юмор на эту тему.
показати весь коментар
21.03.2022 19:19 Відповісти
Вибачаюсь, але я намагаюся найбільше уразити ворога і інколи забуваюся
показати весь коментар
21.03.2022 19:26 Відповісти
Когда это наши в восьмой раз успели .Час назад было сообщение ,что в 7 раз только ударили
показати весь коментар
21.03.2022 19:24 Відповісти
cимон,через 59 минут снова...
показати весь коментар
21.03.2022 21:01 Відповісти
Краще б в порту Бердянська рашистський ВДК с БТРами накрили б ...
показати весь коментар
21.03.2022 19:32 Відповісти
Как мухи на овно.
показати весь коментар
21.03.2022 20:23 Відповісти
Цифры выше поменяются, желание наступать будет ещё ниже, а потом придет кабздон.
показати весь коментар
21.03.2022 19:25 Відповісти
Будем посмотреть - всего-то и делов. Верно? Билеты на концерт кабздона продает контора Нлав, Стугна, Джавелин и еще кто-то
показати весь коментар
21.03.2022 19:30 Відповісти
Долги родинкам отдал!

показати весь коментар
21.03.2022 19:13 Відповісти
Глубинно разведал Горловский минуэт.
показати весь коментар
21.03.2022 19:14 Відповісти
а для чого номер мобільного затерли? Ми хотіли співчутливі смс вдові відправити(
показати весь коментар
21.03.2022 19:17 Відповісти
Я фигею какое у них Королевство кривых зеркал. Что ни аккупант-мородер, то герой.
Совок никуда не делся. Интересно, что их заставляет писать эту чушь? Величие? Тупость?
показати весь коментар
21.03.2022 19:23 Відповісти
Так он еще был и кривоногим игроком в ножной мяч
показати весь коментар
21.03.2022 21:04 Відповісти
ЗСУ знову знищили війська окупантів в Чорнобаївці! Сьомий!!! раз підряд!
показати весь коментар
21.03.2022 19:14 Відповісти
«Москва 4» - мем харектеризующий бесконечную тупость. Используется внутри команды Bellingcat

Мем появился после того как Руководитель ГРУ после взлома почты поменял пароль с moskva1 на moskva2 И далее после второго взлома поменял пароль на moskva3
показати весь коментар
21.03.2022 19:31 Відповісти
https://www.bagnet.org/news/accidents/1329754/zhurnalisty-uznali-kak-bratyam-surkisam-udaros-teleportirovatsya-s-territorii-ukrainy. як би ту митницю Закарпатську і прикордонників за шкіру взяти, хабарники кляті
показати весь коментар
21.03.2022 19:14 Відповісти
Ну, обом Суркісам 60+ років. А гроші могли за відсоток провезти..

Багато про таке пишуть. Від 3до 5,% за таке беруть
показати весь коментар
21.03.2022 19:35 Відповісти
Владимир Кличко ранее заявил, что "нет хороших и плохих русских": сегодня они все являются врагами Украины.
показати весь коментар
21.03.2022 19:15 Відповісти
Правильно всё же не русских, а россиян. В ВСУ примерно 20% русских.
показати весь коментар
21.03.2022 20:30 Відповісти
окупанти проводять перевірку документів на блокпостах міста з метою виявлення та затримання місцевих жителів, які брали участь в АТО/ООС.
==============================================================
Если не уничтожать кацапов, то они обязательно придут убивать тебя потом. Надо быть очень мстительным и злопамятным. Как бы кацапские свиньи не визжали, какие бы глазки не строили - только уничтожение.
показати весь коментар
21.03.2022 19:17 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 19:21 Відповісти
"З метою організації так званих "російських гумконвоїв" окупанти зосередили у порту Бердянська колону білих тентованих вантажних автомобілів КАМАЗ міністерства надзвичайних ситуацій РФ. Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування *********** на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні "гумконвої" до Запорізької області.

На території одного з населених пунктів цієї області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки із залученням обладнання та робітників оборонних підприємств російської федерації. На відновленні перебуває до 20 одиниць броньованої техніки."

Вони поволі закріплюються. Було б добре, якби вони зазнали багато аварій у містах. Пожежі, проблеми з електрикою, отруйна їжа тощо.
показати весь коментар
21.03.2022 19:34 Відповісти
А координати ремонтної бази можна передати ударній беспілотній групі?
показати весь коментар
21.03.2022 19:37 Відповісти
Рашистські виродки влаштували чергове екологічне лихо північніше Києва. Вони зруйнували дамбу в місці впадіння річки Ірпінь в Київське море й призвели до затоплення території кількох сіл. Село Демидів уже під водою, оскільки рівень води прибуває, ще кілька сіл також будуть затоплені чи підтоплені.

Річ у тому, що після заповнення водосховища уріз води там став вищим за рівень гирла річки Ірпінь. Тут була збудована дамба, а воду з ріки перекачували далі у Київське море. Після руйнування дамби вода вже дійшла до Гостомеля й може затопити більші території аж до Житомирської траси. Це не лише нищить доми й угіддя селян, але й ускладнює перехід через зруйновані мости з Бучі та Ірпеня для евакуйованих. Але, з іншого боку, зараз тут висока вода стала вже зовсім непереборним рубежем проти наступу на Київ з Північного заходу.

показати весь коментар
21.03.2022 19:40 Відповісти


Стильна символіка для патріотів
показати весь коментар
21.03.2022 20:03 Відповісти
муму і герасим затвердили Чорнобаївку центром орди на югах, от і виконують наказ. Це всі дивуються як так можна, а ось і можна. Ординська тупість це з народження-зайва хромосома.
Без наказу перенести командний пункт неможливо. Як колись писали мемуаристи про війни СРСР - всі навкруги дивляться за штабом, якщо штаб переїзджає, все пора с.....сь. І тоді, хто перший впригне в автомобіль. А хто не встиг впригнути, пішкодрала. Тому і рузге стоїть мертво в Чорнобаївці.
показати весь коментар
21.03.2022 20:47 Відповісти
 
 