Подоляк назвав найпотужніші інструменти впливу на еліту РФ: Нафтове ембарго, заморожування активів, арешт російського майна

Світ намацав найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту, яка й досі байдужо дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Обов'язкове нафтове ембарго. Тотальне. Попри дещо м'яку позицію Німеччини. Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії", - пояснив він.

Також французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

"Втім, значно чутливіше пряме заморожування коштів на рахунках приватних осіб – що й зроблено у Франції на суму 150 млрд євро. Також на всій території Франції була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро, що належить всього 30 російським сім'ям", - продовжив Подоляк.

За словами радника глави ОП, ннайдієвіші інструменти в руках, звісно, американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи.

"KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції. Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається" . - підсумував Подоляк.

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