Подоляк назвав найпотужніші інструменти впливу на еліту РФ: Нафтове ембарго, заморожування активів, арешт російського майна
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Світ намацав найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту, яка й досі байдужо дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні.
Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Обов'язкове нафтове ембарго. Тотальне. Попри дещо м'яку позицію Німеччини. Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії", - пояснив він.
Також французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.
"Втім, значно чутливіше пряме заморожування коштів на рахунках приватних осіб – що й зроблено у Франції на суму 150 млрд євро. Також на всій території Франції була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро, що належить всього 30 російським сім'ям", - продовжив Подоляк.
За словами радника глави ОП, ннайдієвіші інструменти в руках, звісно, американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи.
"KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції. Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається" . - підсумував Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
Поможет только запрет на экспорт продукции в Россию, ну пусть кроме жрачки и лекарств. Это обрушит их экономику.
А запрет на нефть, только поднимет цены, и путин хоть и будет продавать в два раза меньше нефти, но по двойным ценам, и ничего не проиграет в деньгах
Нефть газ пусть продаёт, похер от тех долларов если на них ничего не сможет купить
бідна бабусічка... стільки пережити і на старості знову зустрітися з фашизмом і нелюдями...
вряд-ли этим бабушкам отстроят дома, как обещала власть, как всегда разворуют миллиарды, которые перечислили международные партнёры для пострадавших в Украине..
власть любит всякие бесполезные министерства создавать, пусть создадут нужное - охват помощи гражданам Украины пожилого возраста, особенно тем, кто лишился дома и близких..
Він же ікспєрд, він не збреше!
Для чого тиражувати те, що сказало це чмо?!
А лучшая санкция это собственная армия.