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Подоляк назвав найпотужніші інструменти впливу на еліту РФ: Нафтове ембарго, заморожування активів, арешт російського майна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Світ намацав найбільш потужні інструменти впливу на російську еліту, яка й досі байдужо дивиться на варварську поведінку власної держави в Україні.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Обов'язкове нафтове ембарго. Тотальне. Попри дещо м'яку позицію Німеччини. Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель уже відкрито говорить про те, що Маріуполь – це доведений великий воєнний злочин РФ, і тому потрібно негайно й наглухо закрити цей сировинний інструмент. Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ та Саудівської Аравії", - пояснив він.

Також французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.

"Втім, значно чутливіше пряме заморожування коштів на рахунках приватних осіб – що й зроблено у Франції на суму 150 млрд євро. Також на всій території Франції була заморожена нерухомість загальною вартістю 500 млн євро, що належить всього 30 російським сім'ям", - продовжив Подоляк.

За словами радника глави ОП, ннайдієвіші інструменти в руках, звісно, американського Мін'юсту, який створив чи активував роботу кількох спеціальних груп із пошуку та арешту російського майна будь-якої юридичної природи.

"KleptoCapture – уся еліта й номенклатура та їхні гроші. REPO (Russian Elites, Proxies, Oligarch) уже відпрацьовує за списком найбільш грошовитих росіян. FinCen – моніторингова група, яка оцінює всі фінансові транзакції. Словом, знайдуть все в усіх. І назавжди вилучать. Все тільки починається" . - підсумував Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путіну не можна дозволяти заробляти на нафті та газі, час висмикнути шнур, - МЗС Литви

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Подоляк, международными делами у нас занимается министр иностранныех дел, а не советник, прости Хосподя, Ермака. Вы уже перед войной накэрувалыся, занимайтесь своим делом
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21.03.2022 19:24
+7
Нужно всем беженцам украинским в Европе присоединятся к блокированию для российских фур пунктов пропуска в Польше и во всех странах!!! Три миллиона их свалила, а в блокировании человек сто сейчас стоит пока..
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21.03.2022 19:23
+6
не можу лайкнути... бо то мені не подобається... бо від тої правди сердце збивається з ритму...
бідна бабусічка... стільки пережити і на старості знову зустрітися з фашизмом і нелюдями...
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21.03.2022 19:35
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Фигня это всё.
Поможет только запрет на экспорт продукции в Россию, ну пусть кроме жрачки и лекарств. Это обрушит их экономику.
А запрет на нефть, только поднимет цены, и путин хоть и будет продавать в два раза меньше нефти, но по двойным ценам, и ничего не проиграет в деньгах
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21.03.2022 19:21 Відповісти
Нужно всем беженцам украинским в Европе присоединятся к блокированию для российских фур пунктов пропуска в Польше и во всех странах!!! Три миллиона их свалила, а в блокировании человек сто сейчас стоит пока..
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21.03.2022 19:23 Відповісти
Арест имущества это пустышка!! Можно, но ни на что не вредит. Арест активов да, не плохо но мелочь. Главное что поможет, это обрыв торговли, с Россией, продаже ей любых комплектующих.
Нефть газ пусть продаёт, похер от тех долларов если на них ничего не сможет купить
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21.03.2022 19:26 Відповісти
штаты открыли консервы. договариваются с саудитами и др. так что дефицита не будет. австрийские и немецкие шавки недолго продержатся. с китаем интересная ситуация. будут брать москальскую нефть бесплатно. индия демпингует на бирже. и все молчат. цель понятна. Слава Украине!
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21.03.2022 19:29 Відповісти
Табакерка найкраще. І шалик.
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21.03.2022 19:21 Відповісти
они вообще, какими категориями мыслят? влияние на ЭЛИТУ РФ - ну там понятно. боюсь спросить - у нас - не так?
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21.03.2022 19:22 Відповісти
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21.03.2022 19:23 Відповісти
не можу лайкнути... бо то мені не подобається... бо від тої правди сердце збивається з ритму...
бідна бабусічка... стільки пережити і на старості знову зустрітися з фашизмом і нелюдями...
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21.03.2022 19:35 Відповісти
кошмар, бедная бабушка.. что с ней будет? где это?
вряд-ли этим бабушкам отстроят дома, как обещала власть, как всегда разворуют миллиарды, которые перечислили международные партнёры для пострадавших в Украине..
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21.03.2022 19:36 Відповісти
за что это бабушкам, они и так тяжело жили, пережили войну..
власть любит всякие бесполезные министерства создавать, пусть создадут нужное - охват помощи гражданам Украины пожилого возраста, особенно тем, кто лишился дома и близких..
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21.03.2022 19:40 Відповісти
только что, "намацали"??? мацальщики хреновы.... грабь награбленное, бритты, янки и иже с ними!!! Ищите и тупо отжимайте!
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21.03.2022 19:23 Відповісти
Подоляк, международными делами у нас занимается министр иностранныех дел, а не советник, прости Хосподя, Ермака. Вы уже перед войной накэрувалыся, занимайтесь своим делом
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21.03.2022 19:24 Відповісти
Ну да, советник завхоза (не пойму, нахера завхозу советник?) рассказывает США и Британии что им нужно делать...
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21.03.2022 19:36 Відповісти
До речі, в Іспанії теж почали складати реєстри майна моськовитів, для його конфіскації.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
Ну так супер! Тут ихнего "майна" хватает... Особенно в Марбейе и на побережье Аликанте луда не плюнь - всюду в русскую рожу попадёшь...
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21.03.2022 19:44 Відповісти
Ну, якщо Подоляк так сказав…
Він же ікспєрд, він не збреше!
Для чого тиражувати те, що сказало це чмо?!
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21.03.2022 19:29 Відповісти
Не заливай нам в уши мармелад , Подляк ! То , о чём ты рассказываешь ну совсем не повлияет на паРашу . Тем более что у неё очень хорошие покупатели и помощники в лице Китая и Индии . Не говоря уже о некоторых европейских коррумпированных чинушах которые благополучно обходят все санкции .
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21.03.2022 19:31 Відповісти
а откуда тебе знать как они думают ?) Или ты с ними на одной ноге ?) бгг)
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21.03.2022 19:44 Відповісти
кто такой этот подоляк? откуда он взялся, на кого работал раньше? подоляк не вызывает доверия..
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21.03.2022 19:33 Відповісти
эти инструменты-совсем не открытие...Вопрос в том.что не все хотят так поступать с Россией. Украина может так распорядиться только с активами на своей территории..Но есть такие себе грмании-австрии-италии,на территории которых и сберегается основное "добро" российских ворюг
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21.03.2022 19:35 Відповісти
Ти так гадаєш? Фашисти за свої кошти відбудують знищену інфраструктуру в Україні, правові механізми вже напрацьовуються.
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21.03.2022 19:41 Відповісти
Маньяку пох на санкции.
А лучшая санкция это собственная армия.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
у маньяка кабаева тоже есть семья и его личинки, которых можно достать.. устроились кабаевы в Европе, и бредят, что от всех спрятались..
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21.03.2022 19:42 Відповісти
якщо діточок усіх російських олігОФРЕНів депортувати з усіх нормальних країн, то вони самі путіна у мавзолей покладуть
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21.03.2022 19:44 Відповісти
Раз экзперд Подляка сказав, то так оно и есть. Великий политик, гений экономики и военного дела, а также сильнейший стратег и тактик всего человечества. И ещё презерватив, который используют все, у кого есть много бабла
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21.03.2022 20:08 Відповісти
Треба заборонити перебування в Європі та США всіх, без будь якого виключення, кацапів. Всіх, хто зараз є, депортувати, більше нікого не пускати. Анулювати всі дозволи на проживання і ведення бізнесу. Ніяких спортсменів, студентів, артистів, родичів. Тоді дуже швидко дійде до так званого "середнього класу". А це вже підгрунтя для революції чи хоча б народного невдоволення. Еліта москальська вся на прив'язі у ху.ла.
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21.03.2022 20:33 Відповісти
 
 