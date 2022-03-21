116 людей загинули внаслідок обвалення будівель на Харківщині, 204 врятовані з-під завалів

З початку вторгнення РФ в Україну в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено та зруйновано близько 100 закладів освіти.

Про це повідомили у Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 60 шкіл Харківської області пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів. Також пошкодження отримали щонайменше 30 дитячих садків та 7 закладів вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

Було також пошкоджено або повністю зруйновано гуртожитки вузів.

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів постраждали заклади культури (будівлі Харківського національного театру опери та балету, Харківської філармонії та Лялькового театру, Харківського художнього музею, Будинки культури у Мерефі) та було пошкоджено велику кількість медичних закладів (8 лікарень у різних районах Харкова, відділення екстреної допомоги у Дергачах, лікарня в Ізюмі). Пошкоджено щонайменше 10 промислових виробництв та 10 релігійних установ різних конфесій у Харківському та Ізюмському районах.

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З-під завалів в області загалом врятовано 204 особи. 116 людей загинули через руйнування будівель, у тому числі 1 особа - минулої доби.

Рятувальники продовжують розбирати завали.