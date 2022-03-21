Війська РФ обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, чотири дитини потрапили до лікарні, - Запорізька ОВА
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Російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які сьогодні їхали з Маріуполя, внаслідок цього постраждали 4 дитини.
Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Автобуси з дітьми попали під обстріли. Є діти у важкому стані.
Сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися зеленими коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстрілі. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови.
Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані.
Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
ВС россии расстреляли из танка дом престарелых: погибли 56 человек
20 мартa 2022, 17:14
В городе Кременная Луганской области российские военные расстреляли в упор из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек, еще 15 человек были похищены, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
«56 погибших в Кременной. 11 марта российские военные из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять», - написал он.
Гайдай также добавил, что добраться до места трагедии до сих пор невозможно.
какая то х*йня, всё в дороги ушло? каждый день пишут - те выделили, эти выделили,
а на деле "0" + куй? "Где деньги, Зин?" Или деньги не доходят, и их воруют по дороге(28 млн наличными на венгерской границе), или с*ка ГДЕ ?