Війська РФ обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, чотири дитини потрапили до лікарні, - Запорізька ОВА

Російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які сьогодні їхали з Маріуполя, внаслідок цього постраждали 4 дитини.

Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Автобуси з дітьми попали під обстріли. Є діти у важкому стані.



Сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися зеленими коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстрілі. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови.



Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані.



Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - йдеться в повідомленні.

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