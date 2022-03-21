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війна (56332) діти (4402) обстріл (21024) Запорізька область (2560) Старух (198)

Війська РФ обстріляли евакуаційні автобуси з Маріуполя, чотири дитини потрапили до лікарні, - Запорізька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,евакуація

Російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які сьогодні їхали з Маріуполя, внаслідок цього постраждали 4 дитини.

Про це у Telegram повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Автобуси з дітьми попали під обстріли. Є діти у важкому стані.

Сьогодні більше 20 автобусів намагаються добратися зеленими коридорами. Дуже непросто було перетнути лінію зіткнення, бо йшли обстрілі. Сподіваюся, нам вдасться вивезти людей та повернути їх в нормальні життєві умови.

Сьогодні тяжкий день, адже знову страждають діти. Чотири дитини доставлено в лікарню. Троє дітей попали під обстріл у колишньому Гуляйпільському районі, нині Пологівський. Родини їхали з Маріуполя, рятувалися. Одна дитина у важкому стані. Ще одна родина попала під обстріли у селі Кам'янське, також дитина у важкому стані.

Ці нелюди продовжують воювати з дітьми. Але за все прийдеться відповісти. За кожну дитину. За кожне життя", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Конченные твари
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21.03.2022 19:29
+9
Нищити тарганів,нищити
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21.03.2022 19:31
+5
Когда кацапы будут дохнуть от голода, как в 19 веке или в 90 - никакой гуманитарной помощи. Кацапские свиньи должны испытать десятикратное горе, которое они принесли людям.
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21.03.2022 19:33
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Конченные твари
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21.03.2022 19:29 Відповісти
Нищити тарганів,нищити
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21.03.2022 19:31 Відповісти
Чернобаевка! 7 раз обстреляли этих дебилов. Это какой-то пи с тец!
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21.03.2022 19:32 Відповісти
"дебилы, млять". таки, лошадь была самокритична
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21.03.2022 20:04 Відповісти
Когда кацапы будут дохнуть от голода, как в 19 веке или в 90 - никакой гуманитарной помощи. Кацапские свиньи должны испытать десятикратное горе, которое они принесли людям.
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21.03.2022 19:33 Відповісти
это те, которые предлагали здать мариуполь гарантируя "азову" покидание через "зелёный коридор". а то про иловайск уже все забыли.
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21.03.2022 19:34 Відповісти
Кацапские суки специально охотятся за эвакуационными колоннами. Кацапов надо убивать без всякой жалости
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21.03.2022 19:34 Відповісти
Х.йло, у власти, уже 22 года. Как раз, и выросло, молодое кацапское быдло, без чести и совести, у которого, вместо головы телевизор, а вместо мозга, сидящий и вещающий из этого телевизора, Х.йло.
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21.03.2022 19:36 Відповісти
********...
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21.03.2022 19:36 Відповісти
Лють... Ще раз переконуюсь - вони не мають існувати на планеті Земля!
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21.03.2022 19:37 Відповісти
І вони ще всіх називають нацистами. Тварі.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
кацапы - не люди.. как андрофагами были так ими и остались
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21.03.2022 19:43 Відповісти
Что вы творите подонки!!!!!!!


ВС россии расстреляли из танка дом престарелых: погибли 56 человек
20 мартa 2022, 17:14

В городе Кременная Луганской области российские военные расстреляли в упор из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек, еще 15 человек были похищены, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«56 погибших в Кременной. 11 марта российские военные из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять», - написал он.

Гайдай также добавил, что добраться до места трагедии до сих пор невозможно.
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21.03.2022 19:47 Відповісти
Денацифицировали детишек
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21.03.2022 19:53 Відповісти
Всё хорошо, но где оружие? как может защищаться Херсон, - флагами?
какая то х*йня, всё в дороги ушло? каждый день пишут - те выделили, эти выделили,
а на деле "0" + куй? "Где деньги, Зин?" Или деньги не доходят, и их воруют по дороге(28 млн наличными на венгерской границе), или с*ка ГДЕ ?
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21.03.2022 20:00 Відповісти
мляди, кацапонацистские.
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21.03.2022 20:02 Відповісти
 
 