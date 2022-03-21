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Польща не підтвердила інформацію про порушення повітряного простору винищувачем РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

польша

Міністерство національної оборони Польщі не підтверджує інформацію про те, що російський винищувач-бомбардувальник у понеділок порушив повітряний простір РП.

Про це повідомили в міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит видання Rzeczpospolita, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Міністерство національної оборони не підтверджує інформацію про порушення повітряного простору Польщі",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Збройні сили Польщі стежать за ситуацією та вживають необхідних заходів для гарантування безпеки країни.

"Водночас повідомляємо, що в нинішній ситуації, зі зрозумілих причин, ми не інформуватимемо про деталі, які дозволили б ідентифікувати та визначати місцезнаходження залучених сил і засобів, систем, які використовуються, ведення розвідки та іншу діяльність",- йдеться в заяві міністерства.

Читайте: Сьогодні російський винищувач пролетів над Волинню і зайшов у повітряний простір Польщі. РФ провокує зіткнення із збройними силами НАТО, - Бутусов

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що над Волинською областю пролетів російський винищувач-бомбардувальник, який зайшов у повітряний простір Польщі.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Схоже парашку не боїться тількі Україна Свята...
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21.03.2022 19:40
+26
Естессно.
Если б заметили, нужно было бы реагировать.
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21.03.2022 19:38
+14
Ще не готові їх збивати, то дайте нам ще трохи радянського ППО, ми знаємо що з ним робити. А взагалі Полякам респект.
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21.03.2022 19:40
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Естессно.
Если б заметили, нужно было бы реагировать.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
Все ще буде. Для орків ганебно програти війну Україні, тому вони драконитимуть НАТО, доки не отримають по зубах. Тоді їм стане легше.
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21.03.2022 19:40 Відповісти
Та куди ж вже легше! Три повноцінні авіаційні полки покласти за 25 днів. Не 5, по Арестовичу, бо авіаційний полк - 30 бойових і учбово-бойових літаків. Але вже й три полки це вже катастрофа! Тому чим вони будуть дратувати НАТО - не знаю. Хіба що - понтами.
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21.03.2022 19:45 Відповісти
Баєвой развєдчік апасних кацапських серіалів про мєнтов і умних сабак - дристовіч, в цьому повідомленні явно зайвий.
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21.03.2022 19:49 Відповісти
Чим є, тим і драконитимуть. Щоб пояснити своїм зомбакам поразку: "Протіфф нас вєсь мір!"
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21.03.2022 20:05 Відповісти
У білараші навчились
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21.03.2022 19:41 Відповісти
Вони помітили. Але уяви собі - помітили й не відреагували! Це - Матіас Руст з усіма наслідкам! Або - помітили й відреагувавши, збили. Хай навіть на своїй території, з повним боєкомплектом... Це - війна. А НАТО, навіть зі своєю п'ятою статтею, поки відреагує, то моZZковити, на своїй, пошарпаній у боях з Україньким військом, техніці, на другий день будуть пити каву на Монмартрі і розтягувати золото з австрійських банків.
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21.03.2022 19:50 Відповісти
...московити навіть не будуть бачити звідки по них прилітає...
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21.03.2022 20:01 Відповісти
Сходили під себе.
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21.03.2022 19:39 Відповісти
Схоже парашку не боїться тількі Україна Свята...
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21.03.2022 19:40 Відповісти
Ще не готові їх збивати, то дайте нам ще трохи радянського ППО, ми знаємо що з ним робити. А взагалі Полякам респект.
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21.03.2022 19:40 Відповісти
Вже зробили
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21.03.2022 19:43 Відповісти
Конечно не подтверждает. Это ж тогда НАТО должно на это возбудиться, а НАТО обосрато, НАТО страшновато.
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21.03.2022 19:41 Відповісти
В нас знову тривога.
Поляки замовчують факт.
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21.03.2022 19:42 Відповісти
В нас давно нікого не чутно.
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21.03.2022 19:57 Відповісти
На львівщині вже 5 за сьогодні ...шото праісходіт
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21.03.2022 20:02 Відповісти
Тривога ? Та в нас зранку постійно. З 16 до 19 найдовша була.
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21.03.2022 20:03 Відповісти
Так само
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21.03.2022 20:05 Відповісти
Пастрелятушки - абасратушки? От всей души уважаю наших польских братьев, но моя дурная натура щас лупит по клаве без меня
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21.03.2022 19:42 Відповісти
"Спокойно, Склифасовский!" (С)
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21.03.2022 19:46 Відповісти
Стараюсь
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21.03.2022 19:49 Відповісти
В Центральной Азии задались вопросом: кто следующий после Украины? НАША КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ВСЕ ЕЩЕ АКТУАЛЬНО
Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 20 мартa 2022, 14:40

Уходящая неделя в Центральной Азии запомнилась выступлением главы узбекской дипломатии Абдулазиза Камилова. Который заявил о том, что «Узбекистан поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины». Несколько ранее с аналогичной позицией выступил Казахстан, власти которого заявили, что «вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР на повестке дня не стоит» и что «худой мир лучше доброй ссоры».


Жесткое заявление главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова говорит о глубокой обеспокоенности

На Западе распространена точка зрения, что постсоветские государства Центральной Азии являются «союзниками и партнерами Москвы», которые всегда готовы ее поддержать. Возможно, раньше так и было, но Украина стала барьером, разделившим отношения государств региона с Россией на «до» и «после».
Минувшая неделя показала это особенно отчетливо. Центральноазиатские государства наотрез отказываются поддерживать вторжение в Украину. И если Казахстан связан с Москвой обязательствами по ЕАЭС и ОДКБ, а потому высказывается осторожно, то Узбекистан, не входящий ни в один из пророссийских блоков и к тому же не имеющий с Россией общих границ, может позволить себе более откровенные формулировки.
«Раздражение и опасения» - вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине. Раздражение от того, что из-за действий России и введенных против нее санкций под угрозой оказались торгово-экономические связи. В последние три недели правительства всех центральноазиатских республик заняты были тем, что изучали ситуацию с санкциями против Москвы и пытались просчитать, как они скажутся на экономиках стран региона.


«Раздражение и опасения» - вот формула, описывающая отношение правящих элит Центральной Азии в отношении российских действий в Украине

Совершенно очевидно, что Москва будет настойчиво требовать от своих союзников «контрсанкционной поддержки», при необходимости настаивая на том, что такая поддержка должна быть максимально интенсивной и не слишком дорого стоить для российской стороны. Но вот выгодно ли это государствам Центральной Азии - большой вопрос. «В конце концов, - рассуждают они, - Москва совершенно не советовалась с нами, когда атаковала Украину. Почему же мы должны делить с нею бремя санкций и ставить под угрозу собственные интересы?»
Что же до опасений - то любой политик в Центральной Азии задается сейчас вопросом: «А куда Россия пойдет дальше? Кого Москва изберет следующей мишенью для «распространения русского мира»? От кого она потребует «демилитаризации и возвращения исконно русских территорий»?
И вопросы эти далеко не праздные. Особенно в свете недавних угроз белорусского президента А.Лукашенко в адрес Узбекистана. Речь идет о готовности кровью продавливать ошибочные решения в отношении заведомо слабых государств. С учетом глубоких экономических, политических и социальных связей с Россией государств Центральной Азии здесь не без основания опасаются, что Москва решится на какую-нибудь «спецоперацию» и у них.
И сколько бы российские представители ни опровергали это, называя подобные опасения «бредом», - в странах Центральной Азии царит беспокойство. В конце концов, и агрессия в Украину еще совсем недавно представлялась совершенно невероятной.
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21.03.2022 19:43 Відповісти
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21.03.2022 19:51 Відповісти
У меня больше нет таких матерных слов какими я бы мог описать что я чуствую посмотрев на картинку... отвечу как все в мире - Русский корабль иди *****!!!!!!!!
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21.03.2022 19:56 Відповісти
Ukraine treba sročno razoslatj po svitu komiunike o praviljnom proiznošeniji napravlenija vsex napravlenij riuzge ordy.
A to daže menia, ne slavianina, nedeliu nazad vesjma zaturbovalo amerikanskim kongressmenom nepraviljno postavlennoe udarenie v konce cego slova.
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22.03.2022 00:19 Відповісти
єдина можливість не злити русский корабль це лежати з простріліною головою в калюжі власної крові і лайна, тикий видок заспокоїть любий русский корабль, але це не сумісне з життям. тому русский воєнний корабль йде на ...!
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21.03.2022 20:29 Відповісти
Ото у них таке закрите небо🥴
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21.03.2022 19:43 Відповісти
Они и ракет в Яворивку не видели. В 20 км от границы. А 20 км это уже не расстояние "принятия решения", а расстояние автоматического реагирования... От так... Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу.
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21.03.2022 19:44 Відповісти
Коли столтенбергу це доповіли він напевно раза три підряд точно обісрався і як з бойовим дроном в Хорватії , скаже що нема доказів.
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21.03.2022 19:45 Відповісти
Не бойовий дрон, а, радянський розвідник чи літак-мішень.
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21.03.2022 19:54 Відповісти
Фейкометишь
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21.03.2022 20:07 Відповісти
Що, не три а чотири рази?
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21.03.2022 23:37 Відповісти
політ скоріше був розвідувальним: відкрити наші установки пво і подивитись на реакцію нато...турки теж перший заліт на свою територію простили...
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21.03.2022 19:46 Відповісти
Так вони лапья збили з F-16
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21.03.2022 20:39 Відповісти
После нескольких таких пролетов и массы предупреждений по радио. Зато после сбития кацапы там больше не летали. Странно, почему же?
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21.03.2022 22:20 Відповісти
Втягивание НАТО нужно прежде всего россии. Тогда можно сразу объявлять всеобщую мобилизацию. Русские 25 лет ждали, пока на них НАТО нападёт, все их книжонки про героических десантников были загажены тем, как бравые русские парны крошат пендосов напра-нале.
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21.03.2022 19:52 Відповісти
Нато за 3 дня разебеть рф..
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21.03.2022 20:06 Відповісти
Я думаю, после киифзотредня мне не нужно объяснять уровень логики их властей.
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21.03.2022 20:34 Відповісти
Скорше за все заходив кацап у простір Польщі. Тому що я сьогодні перший раз на фларадарі побачив винищувач ВПС Великобритані
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21.03.2022 20:00 Відповісти
Винищувачі включають транспондер?
Зараз над Румунією два великих військових літака накручують кола + два військових гелікоптерів
Над Польщею два великих військових літака

Винищувачі, думаю, також там є (але транспондери виключені завжди)
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21.03.2022 20:12 Відповісти
Та то я теж бачу ті страто танкери . Винищувачі раніше не включали транспондери.
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21.03.2022 20:19 Відповісти
Там і танкери і розвідники. Транспондер винищувач включає коли заправляється.
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21.03.2022 20:44 Відповісти
Не было никакогосамолета, кишка тонка русни на нато рыпатся..
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21.03.2022 20:05 Відповісти
Курва, воно нам треба. Ну летів тай летів.
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21.03.2022 20:06 Відповісти
Тут я вижу много неадекватов, даже если нато пошлеть войска, то найдутся те кто будеть хамить в их адрес. Страны нато оказывают большую помощь украине, без этой плмощи рф находился бы к подступу к львову счас..
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21.03.2022 20:12 Відповісти
Задача клавотерам поставлена.
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21.03.2022 20:19 Відповісти
Можна і далі тримати свою страусячу голову в піску, але це не врятує вашу дупу
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21.03.2022 20:24 Відповісти
ей стыдно
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21.03.2022 20:26 Відповісти
ну не підтвердили, ну і добре...
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21.03.2022 20:30 Відповісти
Кацапи брешуть, що були у польському небі. Піднімають вялічіє для свого охлоса, а під шумок принижують силу НАТО.
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21.03.2022 20:30 Відповісти
во первых пора перестать европейцам сцацца , а для начала закрыть небо над Украиной потом крошить любое летающее и плавающее кацапское лайно которое хоть на сантиметр зайдет в запрещенную зону.
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21.03.2022 20:38 Відповісти
питання звідки вилетів літак. А те що москалі проводять розвідку це однозначно.
Волинь готуйся. У Бресті знаходиться десантно штурмова дивізія РФії. вона туди зайшла під час так званих навчань.
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21.03.2022 20:39 Відповісти
Ну так. На флайтрадарі видно над Польщею видно натівскі два борта кружляє.Вчора до речі ніби не було.І нал д Румунією два Стратотанкера теж видно. І чого б це такі нарощування?
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21.03.2022 20:47 Відповісти
Вони там цілодобово кружляють, один одного змінюють. Ще аж з початку лютого.
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21.03.2022 20:50 Відповісти
Поляки під чай війни ще не були викриті в брехні, на відміну від піздаболів з банкової
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21.03.2022 21:03 Відповісти
Врубали окуня
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21.03.2022 21:07 Відповісти
Що робити спитаєте? Відповім - звертайтеся до Турції та особисто президента Ердогана) рашаас пашков, по-моєму так його прізвище,не дасть збрехати.
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21.03.2022 21:55 Відповісти
 
 