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ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти РФ, в нього не буде включене ембарго на російські нафту та газ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення держави-агресора в Україну.

Про це в ефірі телемарафону повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, п'ятий пакет санкції ЄС проти Росії готується, але є держави, які закликають не поспішати із запровадженням обмежень. МЗС активно працює з цими державами.

"Він (пакет санкцій. - Ред.) міститиме додатково перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів РФ, і він також передбачає певні економічні санкції. Але, на жаль, мушу констатувати, що через позиції дипломатів окремих держав у п‘ятий пакет не буде включене ембарго на постачання російської нафти та газу на ринки ЄС. Однак там будуть інші економічні речі і ми цей пакет обов‘язково дотиснемо", - сказав міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
буде туалетний папір і памперси.. тьфу а не санкціі. ще раз тьфу!
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21.03.2022 19:45
+26
Ще не час. Україна ще має цілі міста і живих людей.
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21.03.2022 19:46
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буде туалетний папір і памперси.. тьфу а не санкціі. ще раз тьфу!
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21.03.2022 19:45 Відповісти
Ще не час. Україна ще має цілі міста і живих людей.
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21.03.2022 19:46 Відповісти
Виступ "матері", "дитина" якої була вбита в Україні. Ето п*здєц, це не люди...

Виступ свинособакоматки на похоронах свого ********, якого ********* в Україні. Послухайте. Перешліть відос своїм матерям. Це не божевільні, це не люди, це нелюдь.
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21.03.2022 19:46 Відповісти
а вы че думали они будут его ненавидеть?
есть такие, но их мало будет
да плюс, не важно что они думают
они ничего не хотят делать
потому что раньше еще миттинги то да се
теперь это уже не поможет
а на более решительные меры готовы идти единицы
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21.03.2022 19:51 Відповісти
Им пос*ать на своих детей . благословят своих выродков. идти убивать .мародерить и т.д в чужие страны.вести захватнические войны .все. ради телевизора .
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21.03.2022 20:00 Відповісти
Расстрелять бл.ядину ватную!
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21.03.2022 20:25 Відповісти
ne otkryval, - monitor žalko. Kak by ne žaxnutj
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22.03.2022 00:06 Відповісти
Сподіваюсь так і буде, бо зараз є наступне...
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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21.03.2022 19:50 Відповісти
а ти точно аналітик, а не провокатор і москальська форумна повія ?
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21.03.2022 20:30 Відповісти
Я той хто оперує фактами, дуже часто людям вони не подобаються, але така є дійсність, а не ілюзія, яку вони собі малюють.
я завжди готовий признати свої помилки, якщо ви аналітично їх доведете.
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21.03.2022 21:14 Відповісти
видно витримку і клас. звання не менше майора. Я теж не аналітик. Але щонайменше не вказано ціни нафти,причому москальського уралса, і газу при яких москальня отримує такі прибутки.не вказано об'єми продажу,які зновуж таки вони втримати з огляду на слабкі, але все ж таки запроваджені санкції,не зможуть. Ти ще про мільярди з експорту цукру, якого їм самим не вистачає напиши.
і саме основне - навіть якщо ботоксний шизоїд отримує хоч трильон, українці не рахують його гроші,а лише кажуть - ну ще з місяць довше потерпимо але цю гніду знищимо,скільки би у нього брудних грешей не було б.
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21.03.2022 21:37 Відповісти
Цей ресурс я вказав на російській мові можу вказати англомовне джерело і по суті воно є аналітичне з боку економіки, російський сайт статтю передер з американського Bloomberg... не згоден, що ми не маємо рахувати його грошей, бо його гроші це смерті наших людей і ці гроші він не бере з повітря, а звідки, я написав вище і якщо це джерело йому реально перекрити, а не лише фіктивно, як звик вводити напівсанкції Захід, смертей наших людей поменшає, вести війну це дуже дорого... так з чим ти зі мною не згоден?
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21.03.2022 21:59 Відповісти
Думаю, при подальшій ескалації ембарго на нафту буде дотиснуте. Газ наврядчи, але можна чітко позначити кроки по переходу на інші джерела.
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21.03.2022 22:14 Відповісти
якось сенс твого посту зводився не до продажності заходу а до того що путлера ніщо не зупинить і "пуйло может делать все что пожелает ".так заявляє моя теща не дуже великого розуму. А я повторюю,що українці. на відміну від тебе, не рахували танки не рахували літаки яких насправді багато,не здались знаючи кількість військ окупантів, а просто їх бьють і перемагають. А ти вже би здався.так?
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21.03.2022 22:21 Відповісти
Якщо у пуйла будуть кошти можливість фінансувати війну він буде її продовжувати... якщо він зупиниться дасть задню при тих втратах, які він поніс його свої ж зїдять. Я не здався, але наші шанси виростуть, якщо у нього буде суттєвий брак коштів, тому потрібно чітко всім хто його фінансує тикати цим у ніс з вимогою припинити фінансування терориста.
А на війну я дивлюсь без ілюзій дуже тверезо..., я розумію погодитись на умови пуйла, це втратити країну, людей, патріотів...
Мій пост нижче багатьом не подобається, але це питання, яке заганяє мене в кут і на яке я не можу найти прийнятної для себе відповіді...
Хотілось би зрозуміти скільки Харкову, Маріуполю, Чернігову, Сумам та решті потрібно буде вистоювати, бачачи тенденцію-аналогії вони будуть знищені в вщент, як сирійський Алепо... ці міста знищуються дистанційно і з часом, якщо ми не зможемо зупинити обстріли падуть..., а ворог просунеться вперед до наступних міст повторюючи ту ж тактику... орки вже не пруть бездумно вперед зрозумівши що несуть величезні втрати, вони будуть руйнувати міста дистанційно, хотілось би знати, що реально ми зможемо протиставити такій війні, окрім перспективи стати героями посмертно...
Деблокуйте Маріуполь! Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно...
https://gordonua.com/ukr/news/war/medik-polku-azov-deblokujte-mariupol-mi-ne-hochemo-buti-gerojami-ta-muchenikami-posmertno-1600146.html
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Ти таки насправді не майор а звичайний корисний путінський ідіот. Все що ти можеш зараз це тиражувати сумнівну аналітику з москальких сайтів? Засунь свою аналітику в....кишеню. Вибір в нас не великий -чи боротись кожен на свому місці, навіть якщо ситуація насправді в 10 раз гірша.чи здадись як ти вжеі зробив,прикриваючись розумними фразами невідомого походження. Я обираю продовження боротьби і віру в перемогу.
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21.03.2022 22:55 Відповісти
)) ми схожі, я також вибираю боротись до кінця і максимально дорого продати своє життя, але в даних обставинах в перемогу не вірю, в кращому випадку якусь мирну угоди...
я не цитую рашиські сайти, великобританія BBC, поки я бачу лише наступне...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60750621

Оточити та знищувати. Тактика облоги Росії у Сирії та Україні
я повірю, що змінився баланс сил лише тоді, коли припиняться обстріли Харкова, Сум, Чернігова, Маріуполя і Україна почне топити ракетні крейсера РФ в чорному морі... за яких реальних обставин це може статись на жаль поки не бачу...
Сподіваюсь, що помиляюсь і існує інший для нас росклад.
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21.03.2022 23:13 Відповісти
Черчіль з такої точки зору є повним ідіотом... але стоп, може не він?
може "однако" є панікером?
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22.03.2022 00:35 Відповісти
зміг прослухати дві фрази.. виблював...соррі
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21.03.2022 19:50 Відповісти
Германия.Франция.Венгрия?
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21.03.2022 19:52 Відповісти
то що це за санкції такі тоді?

що небудь понаписували?
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21.03.2022 19:55 Відповісти
якщо росія на них нападе - ми теж такі санкції будемо вводити!
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21.03.2022 19:55 Відповісти
Спершу ми будемо декілька років поспіль занепокоюватись.
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21.03.2022 20:05 Відповісти
Відреагую москальською: чё ты ноешь, пацан?! Що ты зроби в, щоб вони були включені? І нах нам не всралось твоє інформування, - збиває мушку з цілком!
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21.03.2022 19:56 Відповісти
німці підараси
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21.03.2022 19:56 Відповісти
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21.03.2022 19:58 Відповісти
Этот человек уже тогда видел что это за дикари и требовал от мира утилизировать рашистов вместе с фашистами.
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21.03.2022 20:05 Відповісти
Сейчас заплатят россии за нефть и газ 100 млрд долларов. Россия их потрятит на оружие против Украины.

А Украине выделят 1 млрд долларов помощи. На оборону.
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21.03.2022 20:00 Відповісти
может реально в сторону отойти, пускай русня катком проедет по Европе Западной, я посмотрю на их озабоченость когда бундестаг снесет двумя калибрами или кинжалами, или когда эйфелеву башню на атомы искандер разложит... слюнтяи бюрократы
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21.03.2022 20:01 Відповісти
SWIFT Запад отключать не собирается . эмбарго включать тоже не собираются . Ну и что это за санкции такие для Рахи ? Ни для кого уже не секрет что озабоченный Запад прекрасно обходит все санкции .
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21.03.2022 20:02 Відповісти
Куда россия экспортирует нефть и газ
Нефть

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по итогам 2021 года Россия экспортировала 229 млн 998 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму $110,1 млрд. Для сравнения, в 2020 году за рубеж из России было поставлено 238 млн 607 тыс. тонн нефти (на 3,7% больше), однако тогда ее стоимость составила $72,4 млрд (на 34% меньше). В 2021 году нефть поставлялась в 36 стран, в 2020 году - в 39.

С 2017 года крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. В 2021 году эта страна закупила в России 70,1 млн тонн этого ресурса (30,6% от общего объема его российского экспорта) на сумму в $34,9 млрд. На втором месте по закупкам были Нидерланды (37,4 млн тонн на $17,3 млрд), на третьем - Германия (19,2 млн тонн на $9,3 млрд). Также в первой десятке импортеров российской нефти в 2021 году были Белоруссия (14,9 млн тонн; $6,4 млрд), Республика Корея (13,5 млн тонн; $6,4 млрд), Польша (11,2 млн тонн; $5,4 млрд), Италия (8,9 млн тонн; $4,2 млрд), США (7,4 млн тонн; $3,7 млрд), Финляндия (6,3 млн тонн; $3 млрд) и Словакия (5,3 млн тонн; $2,5 млрд).

В целом на долю стран Евросоюза приходилось 47% поставок в физическом выражении (108,1 млн тонн; $50,9 млрд). Для сравнения, в 2012 году доля ЕС в российском экспорте нефти достигала 67%.
Природный газ

Согласно данным ФТС, поставки природного газа трубопроводным транспортом в 2021 году составили 203,5 млрд куб. м (на 2% больше, чем в 2020 году) на сумму в $55,5 млрд. Из них 48,2 млрд куб. м (23,7%) пришлись на долю Германии, 26,8 млрд куб. м (13,2%) - Турции. На третьем месте была Белоруссия (19,8 млрд куб. м; 9,7%).

Также в первой десятке по объему поставок были Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7). Всего природный газ по трубопроводам поставлялся в 32 страны. Разделение по государствам в разрезе стоимости поставленного "Газпромом" природного газа в статистике ФТС не раскрывается.
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21.03.2022 20:03 Відповісти
потому от такой шальной прибыли Пукин и его ОПГ ошалели . Неудивительно что он подкупил жадных коррумпированных чиновников в Европе и Америке и теперь всё делает так , как ему хочется .Ведь он их хорошо подсадил на нефтегазовую иглу . А посему и результат такой с их максимальной озабоченностью и не более .
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21.03.2022 20:11 Відповісти
Конченые европейские мрази.
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21.03.2022 20:59 Відповісти
Зеботам наказано висіратися у кожній темі про союзників, бо хатєлка втрєтіца с путєним вже свербить між ніг
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21.03.2022 21:05 Відповісти
Пальчиком ата та туда входит?
Или это в следующем пакете?
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22.03.2022 02:54 Відповісти
 
 