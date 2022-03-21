ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти РФ, в нього не буде включене ембарго на російські нафту та газ, - Кулеба
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Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій проти Росії через вторгнення держави-агресора в Україну.
Про це в ефірі телемарафону повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, п'ятий пакет санкції ЄС проти Росії готується, але є держави, які закликають не поспішати із запровадженням обмежень. МЗС активно працює з цими державами.
"Він (пакет санкцій. - Ред.) міститиме додатково перелік осіб, які причетні до російської агресії, до вчинення воєнних злочинів РФ, і він також передбачає певні економічні санкції. Але, на жаль, мушу констатувати, що через позиції дипломатів окремих держав у п‘ятий пакет не буде включене ембарго на постачання російської нафти та газу на ринки ЄС. Однак там будуть інші економічні речі і ми цей пакет обов‘язково дотиснемо", - сказав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Виступ свинособакоматки на похоронах свого ********, якого ********* в Україні. Послухайте. Перешліть відос своїм матерям. Це не божевільні, це не люди, це нелюдь.
есть такие, но их мало будет
да плюс, не важно что они думают
они ничего не хотят делать
потому что раньше еще миттинги то да се
теперь это уже не поможет
а на более решительные меры готовы идти единицы
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
я завжди готовий признати свої помилки, якщо ви аналітично їх доведете.
і саме основне - навіть якщо ботоксний шизоїд отримує хоч трильон, українці не рахують його гроші,а лише кажуть - ну ще з місяць довше потерпимо але цю гніду знищимо,скільки би у нього брудних грешей не було б.
А на війну я дивлюсь без ілюзій дуже тверезо..., я розумію погодитись на умови пуйла, це втратити країну, людей, патріотів...
Мій пост нижче багатьом не подобається, але це питання, яке заганяє мене в кут і на яке я не можу найти прийнятної для себе відповіді...
Хотілось би зрозуміти скільки Харкову, Маріуполю, Чернігову, Сумам та решті потрібно буде вистоювати, бачачи тенденцію-аналогії вони будуть знищені в вщент, як сирійський Алепо... ці міста знищуються дистанційно і з часом, якщо ми не зможемо зупинити обстріли падуть..., а ворог просунеться вперед до наступних міст повторюючи ту ж тактику... орки вже не пруть бездумно вперед зрозумівши що несуть величезні втрати, вони будуть руйнувати міста дистанційно, хотілось би знати, що реально ми зможемо протиставити такій війні, окрім перспективи стати героями посмертно...
Деблокуйте Маріуполь! Ми не хочемо бути героями і мучениками посмертно...
https://gordonua.com/ukr/news/war/medik-polku-azov-deblokujte-mariupol-mi-ne-hochemo-buti-gerojami-ta-muchenikami-posmertno-1600146.html
я не цитую рашиські сайти, великобританія BBC, поки я бачу лише наступне...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-60750621
Оточити та знищувати. Тактика облоги Росії у Сирії та Україні
я повірю, що змінився баланс сил лише тоді, коли припиняться обстріли Харкова, Сум, Чернігова, Маріуполя і Україна почне топити ракетні крейсера РФ в чорному морі... за яких реальних обставин це може статись на жаль поки не бачу...
Сподіваюсь, що помиляюсь і існує інший для нас росклад.
може "однако" є панікером?
що небудь понаписували?
А Украине выделят 1 млрд долларов помощи. На оборону.
Нефть
Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, по итогам 2021 года Россия экспортировала 229 млн 998 тыс. тонн сырой нефти на общую сумму $110,1 млрд. Для сравнения, в 2020 году за рубеж из России было поставлено 238 млн 607 тыс. тонн нефти (на 3,7% больше), однако тогда ее стоимость составила $72,4 млрд (на 34% меньше). В 2021 году нефть поставлялась в 36 стран, в 2020 году - в 39.
С 2017 года крупнейшим покупателем российской нефти является Китай. В 2021 году эта страна закупила в России 70,1 млн тонн этого ресурса (30,6% от общего объема его российского экспорта) на сумму в $34,9 млрд. На втором месте по закупкам были Нидерланды (37,4 млн тонн на $17,3 млрд), на третьем - Германия (19,2 млн тонн на $9,3 млрд). Также в первой десятке импортеров российской нефти в 2021 году были Белоруссия (14,9 млн тонн; $6,4 млрд), Республика Корея (13,5 млн тонн; $6,4 млрд), Польша (11,2 млн тонн; $5,4 млрд), Италия (8,9 млн тонн; $4,2 млрд), США (7,4 млн тонн; $3,7 млрд), Финляндия (6,3 млн тонн; $3 млрд) и Словакия (5,3 млн тонн; $2,5 млрд).
В целом на долю стран Евросоюза приходилось 47% поставок в физическом выражении (108,1 млн тонн; $50,9 млрд). Для сравнения, в 2012 году доля ЕС в российском экспорте нефти достигала 67%.
Природный газ
Согласно данным ФТС, поставки природного газа трубопроводным транспортом в 2021 году составили 203,5 млрд куб. м (на 2% больше, чем в 2020 году) на сумму в $55,5 млрд. Из них 48,2 млрд куб. м (23,7%) пришлись на долю Германии, 26,8 млрд куб. м (13,2%) - Турции. На третьем месте была Белоруссия (19,8 млрд куб. м; 9,7%).
Также в первой десятке по объему поставок были Дания (18,4 млрд куб. м), Франция (11,5), Польша (10,6), Казахстан (9,3), Австрия (7,8), Китай (7,1), Нидерланды (6,7). Всего природный газ по трубопроводам поставлялся в 32 страны. Разделение по государствам в разрезе стоимости поставленного "Газпромом" природного газа в статистике ФТС не раскрывается.
Или это в следующем пакете?