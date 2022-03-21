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Глави МЗС ЄС погодили надання 500 млн євро військової допомоги Україні, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

єс

Міністри закордонних справ ЄС погодили надання 500 млн євро Україні. Кошти витратять на зброю.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали "зелене світло" на додаткові 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Яхтсмени з Одеської області блокували швартування яхти російського бізнесмена Романа Абрамовича у турецькому Бодрумі.
Про це повідомив батько одного із спортсменів В'ячеслав Мадоніч. Чоловік опублікував відео.
"Наші юні яхтсмени блокують швартовку яхти Абрамовича", - розповів. Серед тих, хто блокував яхту Абрамовича - діти 10-18 років. Вони приїхали до Туреччини на змагання, повідомив директор Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков https://gazeta.ua/articles/regions/***********-yahtsmeni-blokuvali-sudno-abramovicha-u-turechchini/1077395
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21.03.2022 19:55
+2
Вот это уже другое дело, тяжко, со скрипом, но всё-таки от глубоких озабоченностей и решительных осуждений переходим к конкретной военной помощи
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21.03.2022 19:55
+1
та невже?? от варто було зробити тьфу на 5 пакет санкціі-ось результат !!
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21.03.2022 19:56
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Вот это уже другое дело, тяжко, со скрипом, но всё-таки от глубоких озабоченностей и решительных осуждений переходим к конкретной военной помощи
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21.03.2022 19:55 Відповісти
Це є гуд.
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21.03.2022 19:56 Відповісти
Яхтсмени з Одеської області блокували швартування яхти російського бізнесмена Романа Абрамовича у турецькому Бодрумі.
Про це повідомив батько одного із спортсменів В'ячеслав Мадоніч. Чоловік опублікував відео.
"Наші юні яхтсмени блокують швартовку яхти Абрамовича", - розповів. Серед тих, хто блокував яхту Абрамовича - діти 10-18 років. Вони приїхали до Туреччини на змагання, повідомив директор Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков https://gazeta.ua/articles/regions/***********-yahtsmeni-blokuvali-sudno-abramovicha-u-turechchini/1077395
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21.03.2022 19:55 Відповісти
та невже?? от варто було зробити тьфу на 5 пакет санкціі-ось результат !!
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21.03.2022 19:56 Відповісти
О, кльово!
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21.03.2022 19:59 Відповісти
Народ - тут нужно донести до правительства США что на их территории находится пособник путинских террористов который угрожает взорвать в США детский аттракцион. Эта мерзость вообще должна быть выдворена на рашку - https://yt3.ggpht.com/tuUV34H35aoEERlMCIlVVeZCk7fLJj5bxISP1_9M-GZQv2p-oWC3YdaIziaNfFK1CQmJHkE0M-Q0tw=s685-nd-v1
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21.03.2022 20:00 Відповісти
Кто в курсе - сколько стоит приличный истребитель
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21.03.2022 20:01 Відповісти
Недорого. 80-100 млн. не гривен, само собой).
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21.03.2022 20:09 Відповісти
Панятна
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21.03.2022 20:11 Відповісти
Pro Xerson litovec razkazal,skazal imejet dva BTR odin nejedit no basnia krutitsia,drugoj jedit no basnia nekrutitsia,necego iz novogo oruzyja nepolucili,takyje kak droni,termovaizere neimejet.Tak vot teper priveziot im s Litvi masini broneviki neimejet toze privezut s Litvi.Texnika sovetskix vremion,a tak on skazal sto ruskije sbezali v Xerson 150 kilometrov osvobodili.Ruskije kak soldati sovsem neumejet vojevat
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21.03.2022 20:23 Відповісти
Украине 500 млн евро на оружие, путлеру 10 млрд в день за газ, баланс...
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21.03.2022 20:12 Відповісти
отдали бы финны свои три дивизиона «Бук-М1». Они всё равно у них сняты с боевого дежурства, и три сотни ракет были бы не лишними.
А вообще-то можно было бы давно и SLAMRAAMы на хамви передать давно в количествах. Никто бы и не заметил. А то теперь кацапские вертушки взяли моду не залетать в зону поражения ПЗРК, а обстреливать нас НУРСами с маневра кабрирования. Да и кацапские сушки SLAMRAAMы тоже отодвинули бы еще километров на 10-15.
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21.03.2022 20:19 Відповісти
 
 