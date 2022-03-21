Глави МЗС ЄС погодили надання 500 млн євро військової допомоги Україні, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністри закордонних справ ЄС погодили надання 500 млн євро Україні. Кошти витратять на зброю.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали "зелене світло" на додаткові 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 olele
показати весь коментар21.03.2022 19:55
+2 Дмитрий Иванов 933bda32
показати весь коментар21.03.2022 19:55
+1 хрен
показати весь коментар21.03.2022 19:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Про це повідомив батько одного із спортсменів В'ячеслав Мадоніч. Чоловік опублікував відео.
"Наші юні яхтсмени блокують швартовку яхти Абрамовича", - розповів. Серед тих, хто блокував яхту Абрамовича - діти 10-18 років. Вони приїхали до Туреччини на змагання, повідомив директор Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков https://gazeta.ua/articles/regions/***********-yahtsmeni-blokuvali-sudno-abramovicha-u-turechchini/1077395
А вообще-то можно было бы давно и SLAMRAAMы на хамви передать давно в количествах. Никто бы и не заметил. А то теперь кацапские вертушки взяли моду не залетать в зону поражения ПЗРК, а обстреливать нас НУРСами с маневра кабрирования. Да и кацапские сушки SLAMRAAMы тоже отодвинули бы еще километров на 10-15.