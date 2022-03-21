Глави МЗС ЄС погодили надання 500 млн євро військової допомоги Україні, - Йозвяк

Міністри закордонних справ ЄС погодили надання 500 млн євро Україні. Кошти витратять на зброю.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі міністри закордонних справ ЄС зараз дали "зелене світло" на додаткові 500 мільйонів євро для України, які будуть витрачені на зброю. Офіційне рішення очікується в середу", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Кожен переселенець отримуватиме щомісяця 2000 грн допомоги, а також 3000 грн на дитину, - Шмигаль