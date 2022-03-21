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Ми маємо доказ, що російські окупанти вивезли тисячі дітей з Маріуполя в бік РФ, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, порушуючи міжнародне право, вивезли тисячі дітей з Маріуполя у бік Росії.
Про це в ефірі телемарафону заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо конкретний доказ того, що вони тисячі дітей вивезли з Маріуполя у бік РФ. Це порушення міжнародного права", - наголосив міністр.
За словами Кулеби, Маріуполь - це не просто трагедія України, це трагедія всього світу, це один суцільний військовий злочин, який вчиняє РФ.
Топ коментарі
+6 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар21.03.2022 20:04
+6 Александр d30dc4a6
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+5 Ksenia VB
показати весь коментар21.03.2022 20:10
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Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
Рашисти тупо видадуть їм довідки з іншими ПІБ
тогда это зомби потянет на новые военные "подвиги".
А для этого надо пополнять запасы биоматериала.