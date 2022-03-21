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війна (56365) діти (4402) Маріуполь (2820) Росія (47196)

Ми маємо доказ, що російські окупанти вивезли тисячі дітей з Маріуполя в бік РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,діти

Війська РФ, порушуючи міжнародне право, вивезли тисячі дітей з Маріуполя у бік Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо конкретний доказ того, що вони тисячі дітей вивезли з Маріуполя у бік РФ. Це порушення міжнародного права", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, Маріуполь - це не просто трагедія України, це трагедія всього світу, це один суцільний військовий злочин, який вчиняє РФ.

Читайте: Маріуполь увійде у список зруйнованих війною міст світу, - останній евакуйований з міста дипломат ЄС Андрулакіс

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
То кончені необучаємі тварі, їх тільки знищувати.
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21.03.2022 20:04
+6
История повторяется. Это ясыр - орда после разграбления и сожжения города, уцелевших жителей уводит в рабство. Кого-то продадут на невольничьем рынке, молодых девушек и девочек в бордель, мальчиков в янычары... А потом эти янычары (Иваны родства непомнящие), с промытыми мозгами, будут с собачьей верностью убивать своих родных и соплеменников.
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21.03.2022 20:14
+5
Попсували дитинство, розбили надії
Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
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21.03.2022 20:10
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То кончені необучаємі тварі, їх тільки знищувати.
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21.03.2022 20:04 Відповісти
А шо?... Генофонд славян треба поповнювати. Бо чеченці по москаваду скачуть як воші по кожусі.
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21.03.2022 20:04 Відповісти
Їм треба вирощувати гарматне м'ясо для майбутніх воєн.
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21.03.2022 20:11 Відповісти
Суки
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21.03.2022 20:04 Відповісти
Попсували дитинство, розбили надії
Чим вони можуть зарадити ? Тільки здохнути всією тією парашкою.
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21.03.2022 20:10 Відповісти
кацапи пришли в Украину за землей и рабами
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21.03.2022 20:14 Відповісти
История повторяется. Это ясыр - орда после разграбления и сожжения города, уцелевших жителей уводит в рабство. Кого-то продадут на невольничьем рынке, молодых девушек и девочек в бордель, мальчиков в янычары... А потом эти янычары (Иваны родства непомнящие), с промытыми мозгами, будут с собачьей верностью убивать своих родных и соплеменников.
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21.03.2022 20:14 Відповісти
Время идёт--а толку-то мало..
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21.03.2022 20:28 Відповісти
Щось мені підказує, що цих дітей в Україну вже не повернути.
Рашисти тупо видадуть їм довідки з іншими ПІБ
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21.03.2022 20:39 Відповісти
За своїх дітей, за свій народ відповідальність несе держава. Держава Україна, а не держава-агресор. Проїбали 3000 дітей? Так і кажіть. Імпотенти? Так і кажіть. Народ повинен запитувати з держави, з її керівництва. А вже держава повинна звертатись до агресора і тиснути на нього.
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21.03.2022 20:44 Відповісти
у Ануса був план спасіння? а може ще є? чого не діяв? то ти анус не встидайся, поділися, а може і сам впораєшся з цією задачою?
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21.03.2022 23:29 Відповісти
Стули свого дзьоба, пернате!
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22.03.2022 00:55 Відповісти
як вони з Маріуполя дітей повивозили? Нам ******** що кацапів в Маріку немає...
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21.03.2022 20:48 Відповісти
А ще, нам показують карту, де нібито ворогом захвачено лише ледь ледь областей. А потім додають, що траси та сполучення заблоковані окупантами.
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21.03.2022 21:47 Відповісти
А ніхто й не покаже справжню карту бойових дій під час війни. Це військова таємниця.
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21.03.2022 22:13 Відповісти
Путину - вампиру-педофилу нужна свежая энергетика -
тогда это зомби потянет на новые военные "подвиги".
А для этого надо пополнять запасы биоматериала.
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Це кіднепінг
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21.03.2022 23:31 Відповісти
Уже было в 14-15 годах..... Ничего нового...
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22.03.2022 02:55 Відповісти
 
 