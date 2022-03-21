В ОРЛО примусово "мобілізують" чоловіків у віці до 65 років і студентів, - Денісова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованих територіях ворог примусово мобілізує чоловіків у віці до 65 років та студентів.
Про це у Facebook повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема на окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію населення. З метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" до 65 років.
До лав окупаційної "армії" активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.
За словами Денісової, "мобілізованим" видають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.
"Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої викликані великими втратами – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами.
На Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих". При цьому, рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця та обставин загибелі", - додала омбудсмен.
Будь ласка, зачекайте...
У цій фразі прекрасно все!
- А дальше?
- В смысле?
зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків, масових зібрань та акцій.
їм начхати
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