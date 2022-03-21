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В ОРЛО примусово "мобілізують" чоловіків у віці до 65 років і студентів, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лнр

На тимчасово окупованих територіях ворог примусово мобілізує чоловіків у віці до 65 років та студентів.

Про це у Facebook повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема на окупованих територіях Луганської області по місцевому телебаченню оголошено мобілізацію населення. З метою збільшення кількості потенційних "призовників", окупанти збільшують віковий ценз "військовозобов’язаних" до 65 років.

До лав окупаційної "армії" активно залучають студентів. Зокрема, всіх учнів Луганського залізничного технікуму офіційно викликають до навчального закладу для проведення "реєстрації". Тим, кому вже виповнилося 18 років особисто телефонує директор училища. Аналогічна ситуація в Луганському медичному університеті – у закладі оголошено про обов’язкове прибуття та реєстрацію студентів старших курсів.

За словами Денісової, "мобілізованим" видають застаріле спорядження: екіпірування зразка 1974 року, захисні шоломи 1971 року випуску.

"Серед особового складу поширюються чутки та панічні настрої викликані великими втратами – на окуповані території постійно прибувають важкопоранені та вантажі з тілами.

На Луганський м’ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих". При цьому, рідним не повідомляють жодної інформації щодо місця та обставин загибелі", - додала омбудсмен.

Також читайте: У Тростянці окупанти використовують мирних мешканців як живий щит, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
На Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих".

У цій фразі прекрасно все!
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21.03.2022 20:17
+41
- Так! Вот вам солярка, до Чернобаевки должно хватить!
- А дальше?
- В смысле?
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21.03.2022 20:18
+27
Дурне м'ясо, яке не має в серці України, волі та свідомості.
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21.03.2022 20:15
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Дурне м'ясо, яке не має в серці України, волі та свідомості.
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21.03.2022 20:15 Відповісти
Перемелем
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21.03.2022 20:15 Відповісти
а 75 слабо
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21.03.2022 20:16 Відповісти
Без ограничений .а за 75.у кацапов столько не живут.
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21.03.2022 20:19 Відповісти
На Луганський м'ясокомбінат привезли шістнадцять знищених "мобілізованих".

У цій фразі прекрасно все!
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21.03.2022 20:17 Відповісти
Вел кам!!!
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21.03.2022 20:17 Відповісти
Чепушило наконец то пойдет во главе атряда или будет и дальше штаны протерать???
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21.03.2022 20:17 Відповісти
Головне те шо про це Дiнисова нам розповiла.
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21.03.2022 20:18 Відповісти
- Так! Вот вам солярка, до Чернобаевки должно хватить!
- А дальше?
- В смысле?
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21.03.2022 20:18 Відповісти
упиряка путяка не нажерлася, їй треба м"яса, багато м"яса!
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21.03.2022 20:19 Відповісти
Правильно,нехай защищают свой луганский язык,свою луганскую религию,свою луганскую культуру.Ну не какие то там донецкие и русские чужеземцы должны отстаивать честь луганды!
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21.03.2022 20:19 Відповісти
Вот и янычары. Вскормленные и воспитанные врагами-оккупантами, они с собачьей верностью будут кидаться на своих родных и соплеменников, и лизать сапоги своим ордынским хозяевам.
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21.03.2022 20:19 Відповісти
Та й хєр з ними! Чим більше зрадників здохне,тим краще для України! Головне,щоб в полон їх не брати-це зрадники Батьківщини!
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21.03.2022 20:19 Відповісти
Боевые какцапы заканчиваются..пошли музыканты

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21.03.2022 20:20 Відповісти
В оркестр до кобзона!
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21.03.2022 20:25 Відповісти
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21.03.2022 20:31 Відповісти
а мог бы быть тем, на кого учился - строителем. Достойнейшая профессия... но стал убийцей и вернулся домой ногами вперед.
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21.03.2022 20:30 Відповісти
Не ту ноту взял. Сфальшивил. Овцелюбы расстреляли
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22.03.2022 08:34 Відповісти
Зеленський заявив, що фінальною точкою в переговорах між росією та Україною стане всеукраїнський референдум. "Я пояснював усім переговорним групам: коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть стати історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму".
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21.03.2022 20:21 Відповісти
Під обстрілами?
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21.03.2022 20:26 Відповісти
В умовах воєнного стану забороняються:

зміна Конституції України;
зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
проведення страйків, масових зібрань та акцій.
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21.03.2022 20:32 Відповісти
Правда на Закони їм плювати.
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21.03.2022 20:35 Відповісти
це не стосується клованів
їм начхати
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23.03.2022 19:14 Відповісти
Оно пытается с себя ответственность снять, ****** этими референдумами. Нет уж, дорогуша, 73% за тебя проголосовали - принимай решения. А мы потом, если чо, забаним тебя на этом свете.
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21.03.2022 20:34 Відповісти
МерZота та Vиродки
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21.03.2022 20:21 Відповісти
Вот и хорошо,воспитаники СССР идут в утиль.
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21.03.2022 20:24 Відповісти
земля прийме
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21.03.2022 20:24 Відповісти
Пішов нахєр,собака!
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21.03.2022 20:27 Відповісти
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21.03.2022 20:29 Відповісти
Кацапсинский бред.
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21.03.2022 20:30 Відповісти
Вот только не надо киздежи о насильственной мобилизации у нас. Под дулами автоматов всех подряд? Люди сами идут, а те кто неможет/неумеет автомат держать или ожидает своей очереди, те живут как и раньше и помогают стране просто продолжая работать на своих местах или заниматся общественно полезными делами.
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21.03.2022 20:31 Відповісти
Хотите поговорить об абсолютной добровольно добровольности этого дела? Что там слышно о запрете выезда мужчин за границу?
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21.03.2022 20:36 Відповісти
Война мля идет, а не учения. И война по скотским москальским правилам, где убивают наших женщин и детей, каждый украинский мужчина ОБЯЗАН при надобности взять оружие в руки. Но тех кто не умеет или неможет, тех никто насильно на передовую не гонит, обычные люди работающие на повседневных работах также важны как и военные.
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21.03.2022 20:42 Відповісти
Значит надо поменьше болтать о абсолютной добровольности. Впрочем и о равноправии мифическом.
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21.03.2022 20:48 Відповісти
Поедут штурмовать Пенсионные фонды?
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21.03.2022 20:26 Відповісти
Ок, мало одной такой новости было за сегодня. У нас 8 лет как с 50 до 60 подняли возраст военнообязанных рядовых. Невелика разница.
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21.03.2022 20:26 Відповісти
В том ОРДЛО три калеки. Они выродились за 8 лет. Пусть призывают.
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21.03.2022 20:27 Відповісти
Чем больше сейчас их отправят сюда, чем меньше надо будет чистить их там после победы.
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21.03.2022 20:27 Відповісти


🤯 Более 70% россиян считают военную «операцию» РФ в Украине шагом Москвы по «завершению войны неонацистов» против Донбасса. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса социальных проектов V-Project.

По данным опроса, две трети респондентов (67%) считают, что против «специальной военной операции» высказываются, преимущественно, «представители прослойки наиболее состоятельных лиц, тесно связанных с Западом».

70% россиян не верят в возможность достижения хороших отношений с Украиной без «денацификации украинской власти».
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21.03.2022 20:28 Відповісти
В Мордоре пора проводить дезинфекцию. Начнем с нефтяного эмбарго.
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21.03.2022 20:34 Відповісти
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21.03.2022 20:40 Відповісти
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21.03.2022 21:06 Відповісти
Сепары уже не такие бодрые как в 14 году. Дохнуть не хотят, тем более дохнуть за модные ботинки кадырова или за куртку путина
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21.03.2022 20:29 Відповісти
Кадыркин тоже уже не торт.
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21.03.2022 20:35 Відповісти
Ось ми і почистимо територію від зрадників і сепарського лайна.
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21.03.2022 20:30 Відповісти
батальон инсульт формируется
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21.03.2022 20:34 Відповісти
нет проблем с мобилизацией. берите в руки оружие и боеприпасы , а потом расстреляв своих командиров переходите на сторону ВСУ.
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21.03.2022 20:47 Відповісти
На утилізацію, в полон не брати.
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21.03.2022 20:47 Відповісти
Інфа з блокнот волгоград:
Сегодня, 21 марта, стали известны подробности о гибели на Украине миротворца Артема Владимировича Сырова. Молодой 31-летний мужчина, житель Петрова Вала Камышинского района Волгоградской области погиб, напомним, выполняя воинский долг во время спецоперации. Своей семьи младший сержант завести не успел.
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21.03.2022 20:55 Відповісти
Свято на блокнот волгоград проловжується:
Сегодня, 21 марта, стало известно о еще двоих погибших военнослужащих из Волгоградской области, отдавших свою жизнь при выполнении специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.
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21.03.2022 20:59 Відповісти
А Ваньки и кадыровцы уже закончились?
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21.03.2022 21:38 Відповісти
Не хотіли воювати за Україну, то загинуть за кацапів
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25.04.2022 21:08 Відповісти
 
 