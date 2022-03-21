Формат компромісів з РФ вирішуватиметься на референдумі - це стосується гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум. Це стосується питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
Про це в інтерв'ю Суспільному заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідь же дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть (в НАТО. - Ред.), тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтись, сказати що, "окей, інші гарантії безпеки". Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити альянс, якщо б ми були членами альянсу. І я вважаю що це нормальний компроміс", - сказав він.
Отже, за словами Зеленського, у питаннях гарантії безпеки ітиметься про конституційні зміни та зміни українського законодавства, зазначає видання.
"Я пояснював усім переговорним групам; коли ви говорите про всі ці зміни, і вони можуть бути історичними, ми нікуди не дінемось, ми прийдемо до референдуму. Народ повинен буде сказати і дати відповідь на ті чи інші формати компромісів. А ось якими вони будуть — це вже питання нашої розмови і розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому випадку я готовий піти на все, якщо моя ця хода буде з нашим народом", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Невже не дійшло, що якби не Мінськ, в нас уже в 2014 було би те, що є зараз - велика війна.
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Після чергового виступу Володимира Зеленського велика частина моїх співвітчизників знову почне обговорювати, на яких умовах можна закінчити війну, чи доцільно замінити перспективу євроатлантичної інтеграції якимись іншими гарантіями безпеки, чи можна жертвувати територіями, до чого тут референдум і чи можна його проводити під час війни…
Я прекрасно розумію владу, яка хоче якнайшвидше закінчити цю жахливу війну. Я прекрасно розумію кожного політика, який хоче зберегти свої перспективи на майбутнє. Я прекрасно розумію кожного українця, який хоче повернутися до мирного життя. Хоче, щоб його діти повернулися до мирного життя.
Але я не представник влади, не політик, який замислюється про перспективи, я навіть не етнічний українець. Тому мені доводиться говорити про реальність.
Під час Другої Світової війни євреї також думали, як вижити під Гітлером. Це природньо. Хтось сподівався, що гітлерівці просто переселять його з сім'єю у інше місце - і забудуть. Хтось думав, що він взагалі не єврей, бо навіть його батьки вже були не юдеями, а християнами - який він єврей! А хтось навіть сподівався, що від смерті його врятує співробітництво із вбивцями, що якщо він сам стане учасником знищення власних співвітчизників, його не чіпатимуть.
Ну і згоріли всі. Всі, до кого фюрер міг дотягнутися. Бо коли ухвалюється рішення про остаточне вирішення питання, вбивають кожного - і того, хто опирається, і того, хто співробітничає, і того, хто ходить до синагоги, і того, хто відвідує церкву. Навіть тих, кому подобається сама ідеологія фюрера - вбивають також. Може, наостанок, але вбивають.
Зараз українці абсолютно в такій самій ситуації - хоча багато хто тут і у світі цього не усвідомлює, не бажає усвідомлювати, як не бажали усвідомлювати в темні роки Голокосту. Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться. Мені не допоможе те, що я єврей - того, що я пишу ці рядки українською мовою і визнаю сам факт існування української нації, достатньо для того, щоб я перестав існувати. Ніякому «російськомовному українцю» не допоможе те, що він хоче й надалі розмовляли однією мовою з Путіним - самого факту того, що він вважає себе українцем й визнає право інших спілкуватися українською, вже достатньо. Помітьте: мобілізованих з окупованого Донбасу зараз женуть перед російською солдатнею, використовують, як гарматне м'ясо для полегшення бойових задач «справжніх арійців». Й нікого не цікавить, чи хотіли ці люди жити в Україні, чи сподівалися, що Путін забере Донбас. А українські громадяни в Росії - ті, хто свідомо обрав життя в Росії вже після нападу у 2014 році й думав, що їх за це вважатимуть своїми? Чого їх зараз заарештовують, підозрюють, доводять до самогубства?
У часи остаточного вирішення ніякі тактики порятунку не спрацьовують. Останнім загине навіть не Медведчук. Останньою загине Валя Матвієнко із своїм дурним перманентом - бо Путін таки згадає, що вона з Шепетівки.
Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей.
Невже так важко запам'ятати та дотримуватися 3-х головних вимог?
1. Негайне припинення вогню та виведення всіх російських військ з УСІХ територій України без усіляких умов та вихилясів.
2. Виплата репарацій за всі військові, гуманітарні та інші злочини, починаючи з 2014го року - моменту вторгнення.
3. Підписання мирного договору із зафіксованими у ньому державними, міжнародно визнаними кордонами України на момент виходу із складу СРСР (це і так невигідна початкова точка, тож тут також ніяких компромісів), включно із демаркацією водних кордонів.
Все інше (розмір та механізм виплати репарацій, залучення/незалучення міжнародних організацій до вищеозначених процесів) може бути предметом перемовин. Але всі вони також мають вести до виконання попередніх трьох пунктів.
Дуже багато тексту, я розумію, Зеленському важко зрозуміти та запам'ятати...
порушення державного суверенітету,
територіальної цілісності України,
створення загрози національній безпеці України - не можуть бути предметом референдуму.😡
У зелених дебілів має хоч бути елементарне розуміння, що технічно референдум не провести враховуючи. що вимушено змінили місце проживання близько 10 мільйонів громадян, а їхню Дію теж наху*!!!
Окружение президента активно использует тезис о том, что Зеленский выполняет предвыборные обещания
«ДВИЖЕНИЕ УКРАИНЫ К НАТО И ДРУГИМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - ЗАЛОГ НАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В КОТОРУЮ Я ВЕРЮ, И КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЕУКРАИНСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ», -
ГОВОРИТСЯ В ПРОГРАММЕ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО.
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/05/statja/politika/analiziruem-vypolnenie-prezidentskoj-programmy-referendum-chlenstve-nato
На тлі війни Росії підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО стала найвищою за всю історію опитувань:
86% - за приєднання України до ЄС, 76% - за вступ до НАТО.
88% українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, і цей показник зростає практично щодня.
Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.
Он не может единолично решать нужно нам в НАТО или нет. И пусть эту тему не трогает.
Курс в НАТО проголосовал Парламент.
Также Зеленский высказался о возможности признания Крыма и республик Донбасса. По его словам, этот вопрос можно обсуждать и найти компромисс о том, "как люди там будут жить
дальше".https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1121952.0
Охладел лично он или перегрелся - это его личная проблема.
А доленосні для країни рішення повинен приймати народ - через референдум. Зараз це неможливо зробити, значить залиште чіпати це питання. Не виставляйте його не перемовини.
Скажіть, що це питання буде вирішувати народ України!!!
(которые кстати сейчас шастают по Украине)
Были уже на этот счет толстые намеки от Штатов Сколько можно повторять?!
В НАТО нас не возьмут пока кое-кто не хочет отдать Коломойшу правосудию
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві.
Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
Пока Зе не сдаст коломойшу американскому правосудию ( а он вывез бабкив США )нас в НАТО не возьмут!
Почему страна зависит от этих людей?
Мы должны сами решать свою судьбу!
Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!
ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.
1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.
Пам'ятайте про це.
16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
.. Если вы уступите Ботоксу... вас не будет... люди сотрут вас с земли..за своих солдат и мирное население... остановитесь или вас остановят