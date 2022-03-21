У Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю - родину Кумок. У цей час Ізраїль не хоче сваритися з росіянами, - Верещук
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Сьогодні у Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю: Тетяну Кумок та її батьків – Віру та Михайла Кумок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала глава МінТОТ Ірина Верещук.
"Тому, хочу зауважити про Ізраїль, - пише Верещук. Якщо прямо і просто, Ізраїль не хоче сваритись з росіянами. Через це вони фактично призупинили безвіз з Україною та не дуже підтримують антипутінські санкції. Намагання ізраїльтян помирити нас із росіянами більше схожі на спробу переконати нас почесно капітулювати. Звісно, на таку позицію у політичної еліти Ізраїлю можуть бути певні свої геополітичні та економічні міркування. Але виходить, що ізраїльтяни досі погано знають українців, включаючи українських євреїв. Ми на коліна ніколи не станемо!
Я завжди вважала, що якраз ізраїльтянам не треба пояснювати: що таке війна, коли бомблять житлові квартали, коли обстрілюють гуманітарні колони, коли не пускають вантаж з водою та ліками до взятих в облогу міст, або коли просто викрадають цивільних як у даному випадку з ізраїльською сім’єю в Мелітополі.
А якщо Ізраїль все це розуміє, чому опосередковано підтримує росіян?
Перед Другою світовою війною теж ніхто не хотів сваритись з Гітлером. Думали, що біда їх якось омине. Але, так не буває. І я була переконана, що ізраїльтянам такі речі мають бути очевидними на генетичному рівні.
Тут не варто приховувати: українські євреї та інші українці розчаровані позицією та тональністю Ізраїлю в питанні українсько-російської війни. Впевнена, що ізраїльський народ на боці України. Напевно, у політичного істеблішменту Ізраїлю ще є час встати на правильний бік, бо, скоріш за все, посередині стояти, зрештою, не вийде".
Нагадаємо, кілька днів тому викрадена нині Тетяна Кумок провела аналогію між тим, що роблять російські загарбники на окупованих українських територіях, та діями нацистів і Третього райху щодо євреїв у 30-40-х роках минулого століття.
Будь ласка, зачекайте...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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Письмо Еврейского антифашистского комитета 1944 года
Хотя крымский проект был практически закрыт в 1930-е, тем не менее во время войны он вновь стал объектом внимания еврейских общественных деятелей и властей. Костырченко пишет, что летом 1943 года во время поездки в США члены Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс, Ицик Фефер имели разрешение Вячеслава Молотова на переговоры о материальной поддержке еврейского переселения в Крым после изгнания оттуда нацистов. Согласие взять на себя частичное финансирование такого проекта дал американский сионист Д. Н. Розенберг[
Все так.
Сердце болит за Украину и за то, что кремлевский упырь творит там сегодня, но у Израиля своя война и своя "россия" маячит на пороге.
Только называется по другому - Иран, а список требований абсолютно тот же. Мы придем вас убивать и не потому, что вы нам что-то плохое сделали, а просто вы нам не нравитесь.
Рано или поздно, но мочилово с Ираном начнется в полном объеме. А на сегодня Иран уже окопался в Сирии и подступает к границам Израиля, откуда израильская авиация его постоянно выкуривает. И в этих условиях израильским ВВС нужна свобода действия, так как ключ от неба Сирии держит Россия. Поэтому с Россией Израилю ссориться нельзя. Бить иранские ракеты при молчании России и бить их же при задействованных российских ПВО, вещи немного разные.
Это не дружба, конечно, но очень-очень холодный нейтралитет.
Увы-увы...
Приход Ирана к границам Израиля и господство России в небе Сирии есть следствие одного и того же процесса - развала сирийской государственности.
А молчит Россия во время израильских налетов на иранские базы в Сирии потому, что негласно эти атаки одобряет. Иран со своими амбициями стал слишком активный и достал буквально всех, и Израиль, и США, и Россию, и арабов.
Хотя забудьте. Это называется логика. Наверное слишком сложно