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Ізраїль (1228) Мелітополь (736) викрадення (772) Верещук (605)

У Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю - родину Кумок. У цей час Ізраїль не хоче сваритися з росіянами, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні у Мелітополі російські окупанти викрали трьох громадян Ізраїлю: Тетяну Кумок та її батьків – Віру та Михайла Кумок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала глава МінТОТ Ірина Верещук.

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"Тому, хочу зауважити про Ізраїль, - пише Верещук. Якщо прямо і просто, Ізраїль не хоче сваритись з росіянами. Через це вони фактично призупинили безвіз з Україною та не дуже підтримують антипутінські санкції. Намагання ізраїльтян помирити нас із росіянами більше схожі на спробу переконати нас почесно капітулювати. Звісно, на таку позицію у політичної еліти Ізраїлю можуть бути певні свої геополітичні та економічні міркування. Але виходить, що ізраїльтяни досі погано знають українців, включаючи українських євреїв. Ми на коліна ніколи не станемо!

Я завжди вважала, що якраз ізраїльтянам не треба пояснювати: що таке війна, коли бомблять житлові квартали, коли обстрілюють гуманітарні колони, коли не пускають вантаж з водою та ліками до взятих в облогу міст, або коли просто викрадають цивільних як у даному випадку з ізраїльською сім’єю в Мелітополі.

А якщо Ізраїль все це розуміє, чому опосередковано підтримує росіян?

Перед Другою світовою війною теж ніхто не хотів сваритись з Гітлером. Думали, що біда їх якось омине. Але, так не буває. І я була переконана, що ізраїльтянам такі речі мають бути очевидними на генетичному рівні.

Тут не варто приховувати: українські євреї та інші українці розчаровані позицією та тональністю Ізраїлю в питанні українсько-російської війни. Впевнена, що ізраїльський народ на боці України. Напевно, у політичного істеблішменту Ізраїлю ще є час встати на правильний бік, бо, скоріш за все, посередині стояти, зрештою, не вийде".

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Нагадаємо, кілька днів тому викрадена нині Тетяна Кумок провела аналогію між тим, що роблять російські загарбники на окупованих українських територіях, та діями нацистів і Третього райху щодо євреїв у 30-40-х роках минулого століття.
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Топ коментарі
+13
⚡️ Жители Ирпеня получат медикаменты от азербайджанской диаспоры В ближайшие дни жители Ирпеня получат лекарственные средства от Конгресса киевских азербайджанцев. Об этом сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.
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21.03.2022 20:41
+11
Уже порешал беннет со своим другом х*йлом. Отпустили их. После вчерашей реакции на выступление Зеленского, про Израиль лучше вообще не вспоминать... Этим уродам вернется всё
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21.03.2022 20:50
+9
Появилась работа для МОССАД.
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21.03.2022 20:41
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спочатку гешефт потім мазл тов
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21.03.2022 20:38 Відповісти
Таки Украинцы не дадут спокойно пощитать любимые шекели
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21.03.2022 20:54 Відповісти
складывается впечатление что у кацапов с сионистами нарисовался маленький Кримский гешефт
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
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21.03.2022 21:03 Відповісти
новое - давно забытое старое
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Письмо Еврейского антифашистского комитета 1944 года

Хотя крымский проект был практически закрыт в 1930-е, тем не менее во время войны он вновь стал объектом внимания еврейских общественных деятелей и властей. Костырченко пишет, что летом 1943 года во время поездки в США члены Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс, Ицик Фефер имели разрешение Вячеслава Молотова на переговоры о материальной поддержке еврейского переселения в Крым после изгнания оттуда нацистов. Согласие взять на себя частичное финансирование такого проекта дал американский сионист Д. Н. Розенберг[
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21.03.2022 21:06 Відповісти
денацифікація?
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21.03.2022 20:40 Відповісти
то же самое и с американцами .Кацапы их убивают в Украине , а Америка даже не озаботится .
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21.03.2022 20:41 Відповісти
Появилась работа для МОССАД.
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21.03.2022 20:41 Відповісти
Подивимось як відреагує Ізраїль.
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21.03.2022 20:47 Відповісти
ну, палестинців же легше вбивати, особливо беззбройних, а з каламордими в них любов
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21.03.2022 20:48 Відповісти
В Фэйсбук израильтянки Татьяны Кумок, задержанной в оккупированном российскими военными Мелитополе появилась информация о том, что Татьяну и ее родителей освободили. Информацию с благодарностью правительству и МИД Израиля опубликовала ее подруга, которой сообщили об этом сами родители Татьяны. Напомним, гражданка Израиля Татьяна Кумок, находившаяся в Мелитополе, 21 марта была увезена российскими военными в неизвестном направлении. Несколькими часами ранее были арестованы отец и мать Татьяны - также граждане Израиля, Михаил и Вера Кумок. Отец Татьяны, Михаил Кумок - владелец газеты "Мелитопольские ведомости".
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21.03.2022 21:07 Відповісти
Ну не хоче тай не хоче..епать их надо тех громадян.
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21.03.2022 20:49 Відповісти
агов евреи. у вас есть мужество? вас убивают расияне. а вы клюв в жопу? нет вам прощения
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21.03.2022 20:50 Відповісти
Уже порешал беннет со своим другом х*йлом. Отпустили их. После вчерашей реакции на выступление Зеленского, про Израиль лучше вообще не вспоминать... Этим уродам вернется всё
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21.03.2022 20:50 Відповісти
Ну таки израильский кнессет конкретно сказал - этот молокосос оху# л нас учить. А так пояснил один офицер ЦАХАЛа , Украина где то там далеко а рф граничит с нами через Асада и могут внезапно полететь ракеты с Сирии , да и если захотим бомбить Иранский ядерный центр то только если русский Ванька вроде случайно проспит за пультом нашу атаку через Сирию , так что пусть украинцы не обижаются но своя рубашка ближе к телу , пусть радуются что мы им госпиталь поставили
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21.03.2022 21:21 Відповісти
А что не так?
Все так.
Сердце болит за Украину и за то, что кремлевский упырь творит там сегодня, но у Израиля своя война и своя "россия" маячит на пороге.
Только называется по другому - Иран, а список требований абсолютно тот же. Мы придем вас убивать и не потому, что вы нам что-то плохое сделали, а просто вы нам не нравитесь.
Рано или поздно, но мочилово с Ираном начнется в полном объеме. А на сегодня Иран уже окопался в Сирии и подступает к границам Израиля, откуда израильская авиация его постоянно выкуривает. И в этих условиях израильским ВВС нужна свобода действия, так как ключ от неба Сирии держит Россия. Поэтому с Россией Израилю ссориться нельзя. Бить иранские ракеты при молчании России и бить их же при задействованных российских ПВО, вещи немного разные.
Это не дружба, конечно, но очень-очень холодный нейтралитет.
Увы-увы...
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21.03.2022 21:36 Відповісти
А ничего, что кацапы вам Иран под границу привели? Причино-следственная связь? Нет, не слышали!
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21.03.2022 22:00 Відповісти
Ни малейшей связи не вижу.
Приход Ирана к границам Израиля и господство России в небе Сирии есть следствие одного и того же процесса - развала сирийской государственности.
А молчит Россия во время израильских налетов на иранские базы в Сирии потому, что негласно эти атаки одобряет. Иран со своими амбициями стал слишком активный и достал буквально всех, и Израиль, и США, и Россию, и арабов.
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21.03.2022 22:13 Відповісти
Если бы не х*йло-не было бы ассада. Если бы не алавит ассад, никогда бы иранские шииты не пришли бы в сунитскую Сирию.
Хотя забудьте. Это называется логика. Наверное слишком сложно
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21.03.2022 23:23 Відповісти
ну тогда визы в Украину получите да и все
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21.03.2022 22:52 Відповісти
Это не наши проблемы.
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21.03.2022 20:54 Відповісти
израиль ***.ло
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21.03.2022 21:01 Відповісти
МерZота та Vиродки
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21.03.2022 21:05 Відповісти
и шо там? МОССАД уже таки возбудился??
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21.03.2022 21:18 Відповісти
А шо вы хотите , они же не родственники премьера или главного равина и даже не родственники их водителей
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21.03.2022 21:22 Відповісти
Євреї не знають що таке справжня війна... Ми воюємо проти найбільшої ядерної держави в світі... А вони воювали проти якихось арабів з камінцями і палками..
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21.03.2022 21:42 Відповісти
Ізраїль знає, що таке справжня війна. Арабський світ ополчився на цю країну, озброєний не камінням і палками, а великою кількістю ******* на той момент засобів ураження. Не здогадуєтесь хто озброїв арабів?- СРСР. Про війну Судного Дня можете прочитати у вікі.
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21.03.2022 21:58 Відповісти
Израиль в свое время тоже был на пороге краха.против них воевала лига арабских государств.Хотя все ресурсы и силы арабской лиги были куда меньше чем у кацапов против Украины.Можно назвать кацапская лига покоренных народов.которые воюют против Украины вместе с кацапами.а теперь они еще и арабов вплетают.тут вообще сравнивать нечего конечно.
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21.03.2022 22:35 Відповісти
Да видать Израилю, на все эти похищения - начхать, для них главное, чтоб путин на них не обиделся, чтоб не потерять "дружбу".
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21.03.2022 22:59 Відповісти
Абижаюца, а кагда савместна с рашками против Израиля работали им было харашо. И палестина у них дружок лепший, и страны арабские и друзьях. Но на тех рот не раззевают, а на Израиль да. Были антисемиты да так и остались антисемиты.
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22.03.2022 09:19 Відповісти
 
 