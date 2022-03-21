Мовчання українських артистів чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради, - Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ініціативу нардепів щодо позбавлення звання "народних артистів України" низки російських та українських зірок.

Про це міністр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий, що комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР звернувся з заявою до Президента України Володимира Зеленського з проханням про позбавлення державних нагород – почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" щодо "артистів": Баскова, Бортко, Герелло, Киркорова, Куєк (Лорак), Лободи, Крутого, Повалій.



Коли тисячі українських і світових митців засудили війну, яку розв’язала росія проти України, вони продовжують свою творчість на території цього мордору, сплачуючи податки державі-агресору. А про свою позицію щодо вторгнення – мовчать", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, мовчання громадян України чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради.

"Вони мовчать, навіть коли їхній новий роботодавець бомбить українські міста і вбиває наших дітей, цивільних громадян, тих, хто захищає країну. Вони не мають права носити звання Народних чи Заслужених артистів. Для цього треба бути з Народом України чи Заслужити це звання. В жодного з цих людей такої риси нема.



Міністерство культури та інформполітики приєднується до заяви комітету. Прошу Президента України Володимира Зеленського підтримати цю ініціативу і позбавити державних нагород - почесних звань згідно списку Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики", - підсумував міністр.

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