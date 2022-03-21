Мовчання українських артистів чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради, - Ткаченко
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ініціативу нардепів щодо позбавлення звання "народних артистів України" низки російських та українських зірок.
Про це міністр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий, що комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР звернувся з заявою до Президента України Володимира Зеленського з проханням про позбавлення державних нагород – почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" щодо "артистів": Баскова, Бортко, Герелло, Киркорова, Куєк (Лорак), Лободи, Крутого, Повалій.
Коли тисячі українських і світових митців засудили війну, яку розв’язала росія проти України, вони продовжують свою творчість на території цього мордору, сплачуючи податки державі-агресору. А про свою позицію щодо вторгнення – мовчать", - йдеться в повідомленні.
За словами Ткаченка, мовчання громадян України чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради.
"Вони мовчать, навіть коли їхній новий роботодавець бомбить українські міста і вбиває наших дітей, цивільних громадян, тих, хто захищає країну. Вони не мають права носити звання Народних чи Заслужених артистів. Для цього треба бути з Народом України чи Заслужити це звання. В жодного з цих людей такої риси нема.
Міністерство культури та інформполітики приєднується до заяви комітету. Прошу Президента України Володимира Зеленського підтримати цю ініціативу і позбавити державних нагород - почесних звань згідно списку Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики", - підсумував міністр.
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Доречі, мені теж цікаво, чи показують на расєї.
Інші прізвища я хочаб чув, хоча не розумію, за що звання дали їм всім?!
Що вони українського прославили?
а такі покидьки можуть погіршити ставлення до українців.
Вони ж не в Німеччині хотіли померти , так хай подохнуть на бєскрайніх просторах Колими.
позбавляти громадянства та права голосу
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