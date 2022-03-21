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Мовчання українських артистів чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

лорак

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримав ініціативу нардепів щодо позбавлення звання "народних артистів України" низки російських та українських зірок.

Про це міністр повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий, що комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР звернувся з заявою до Президента України Володимира Зеленського з проханням про позбавлення державних нагород – почесних звань "Народний артист України" та "Заслужений артист України" щодо "артистів": Баскова, Бортко, Герелло, Киркорова, Куєк (Лорак), Лободи, Крутого, Повалій.

Коли тисячі українських і світових митців засудили війну, яку розв’язала росія проти України, вони продовжують свою творчість на території цього мордору, сплачуючи податки державі-агресору. А про свою позицію щодо вторгнення – мовчать", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, мовчання громадян України чи нагороджених званнями в Україні прирівнюється до зради.

"Вони мовчать, навіть коли їхній новий роботодавець бомбить українські міста і вбиває наших дітей, цивільних громадян, тих, хто захищає країну. Вони не мають права носити звання Народних чи Заслужених артистів. Для цього треба бути з Народом України чи Заслужити це звання. В жодного з цих людей такої риси нема.

Міністерство культури та інформполітики приєднується до заяви комітету. Прошу Президента України Володимира Зеленського підтримати цю ініціативу і позбавити державних нагород - почесних звань згідно списку Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики", - підсумував міністр.

Дивіться: Зеленський - українцям: Гоніть окупантів! Гоніть цих рабів!. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+56
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21.03.2022 21:18
+30
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21.03.2022 21:23
+23
Интересно сватов и слугу народа ещё показуют на расее?
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21.03.2022 21:21
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21.03.2022 21:18 Відповісти
Интересно сватов и слугу народа ещё показуют на расее?
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21.03.2022 21:21 Відповісти
Даже на Нетфликс Слугу загрузили!
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21.03.2022 21:23 Відповісти
Скотов та слугу наріда зараз по всьому світу будуть показувати.

Доречі, мені теж цікаво, чи показують на расєї.
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21.03.2022 21:23 Відповісти
Тоесть, достаточно осудить и можно продолжать деятельность?
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21.03.2022 21:21 Відповісти
а в россии живучи больше и не нужно, сразу пятнашка
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21.03.2022 21:25 Відповісти
Ткаченко их под статью подводит?
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21.03.2022 21:27 Відповісти
А нам не всё равно, что там сделает в раше жаба с гадюкой? Нам надо своё гнуть.
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Що таке герелло і хто дав йому звання і за що?!
Інші прізвища я хочаб чув, хоча не розумію, за що звання дали їм всім?!
Що вони українського прославили?
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21.03.2022 21:22 Відповісти
А чего в списке нету софии ротарища?
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21.03.2022 21:24 Відповісти
Софія Михайлівна Ротару- пристосуванка всіх часів і народів : згадайте (хто застав "совок" -вона була такою скромницею і палко верещала "Над страною солнце светит-Родина (срср) моя "а потім стала любити грошики понад усе; співала перед кадиркою- та хапала в дві руки "самовари та грамофони" в рассєє! Брехуха стара"одна калина за вікном" -ми вже давно розкусили тебе-ботоксна потвора і синочка з онуком виховала боягузами і зрадниками! Мразота!
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21.03.2022 22:09 Відповісти
Пісюн з Лорак і пуйкоровим. Подрочіть ще один одному. Пуйла і пуйлова запросіть.
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21.03.2022 21:23 Відповісти
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21.03.2022 21:23 Відповісти
Да пусть едут.
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21.03.2022 21:24 Відповісти
Мені розповідала приятелька, яка вивезла дітей до Бельгії, що коли вони стояли у черзі за грошовою допомогою, то там одна самиця з Донецьку була дуже не задоволена чимось, та на всю чергу кричала, що краще б вони у Ростов поїхали, ніж у гейропу.
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21.03.2022 21:33 Відповісти
ага но суне падаль в Европу
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21.03.2022 21:56 Відповісти
У кожномі місті Німеччині люди переказують гроші, збирають харчі, приймають біженців у своїх оселях, наприклад , сьогодні я був у одному місті, де мешканців 7000 , а біженців вже зареєстровано більш ніж 100,
а такі покидьки можуть погіршити ставлення до українців.
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21.03.2022 23:23 Відповісти
всё норм, предавший единажды...
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21.03.2022 21:34 Відповісти
Напиши по емейлу про це у ФСБ. Вважаю в інеті є адреса.
Вони ж не в Німеччині хотіли померти , так хай подохнуть на бєскрайніх просторах Колими.
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Нарешті... Ну ліпше пізно, ніж ніколи...
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21.03.2022 21:23 Відповісти
И лишить гражданства
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21.03.2022 21:24 Відповісти
пообещайте снятие санкций тому, кто укокошит карлика (( почему мир молча смотрит, как убивают Мариуполь и тысячи людей по всей Украине ...
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21.03.2022 21:25 Відповісти
****, а не Куєк...
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21.03.2022 21:26 Відповісти
Розстріляти!
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21.03.2022 21:27 Відповісти
І міністрів, що кіна про підармонів знімали.
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21.03.2022 21:28 Відповісти
так тримати 👍👍👍
позбавляти громадянства та права голосу
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21.03.2022 21:30 Відповісти
Якого права. Всі санкції США і ЕС мають бути і їхнім надбанням. По життєва. Хай гниють в своїй параші.
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21.03.2022 21:36 Відповісти
А где два у@бана-"кролика" затихарились?
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21.03.2022 21:31 Відповісти
та, мабуть, вони "в долє" з сашою ткаченком; він їх прикриває.
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21.03.2022 21:44 Відповісти
а действительно где две тушки деликатесного дерьма
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21.03.2022 21:58 Відповісти
мабуть ***** відгребли кролікі
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21.03.2022 22:11 Відповісти
Певно, плодяться і розмножаються.
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21.03.2022 22:16 Відповісти
Хай рєфєрєндум ще одним питанням буде, а то лідер ********** може тільки з листочка читать, а приймати рішення це не про нього.
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21.03.2022 21:33 Відповісти
Дивився я той сайт, хто підтримує, чи мовчки. Він в 10 раз має бути більшим. То той підерко з Рен ТВ і весь коллектив, де той підерко небезя, і всі інші.
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21.03.2022 21:34 Відповісти
А бегство депутатов к зраде не приравняли? Вон у суркиса еще и награды есть
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21.03.2022 21:42 Відповісти
На Киркорова ,Куек ,Лобуду у Зеленського не підніметься рука...
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21.03.2022 21:43 Відповісти
воно ж само бекало -оні внє палітікі, так що, цікаво глянути на розвиток. Буде тишина, як з укроборонпромом
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21.03.2022 21:48 Відповісти
От них тхне мертвячиной, некромонгеры - слуги сатаны. Это их всех объединяет. В душе они орки, только напамаженные с фальшивыми гримасами.
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21.03.2022 21:44 Відповісти
Вахід Джамієв



Сьогодні у сховищі одна прекрасна дівчинка сказала:
- Краще бути інтелігенцією в підвалі, ніж бидлом в лужниках
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21.03.2022 21:47 Відповісти
Правильно, тому почати слід з підозріло мовчазноі артистки Арестович і кричуще мовчазного артиста Зеленського.
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21.03.2022 21:49 Відповісти
Ще вже згадувалась Ротару - якось теж і нашим, і вашим, і ще кролі - вони ж теж народні артисти, вже всіх позбавити, а не колись.
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21.03.2022 21:51 Відповісти
Бляха-муха, ще одно гімно виплило, ткаченко мля. Міністра на якому клейма нема де ставити, яке ніяк звільнити не могли, долбодятел який напашталакав як петушарій

У період правління Януковича, за результатами щорічного дослідження Інституту масової інформації та Незалежної медіа-профспілки потрапив у десятку найбільших ворогів української преси у 2012-2013 роках.

4 листопада 2019 року вийшло розслідування BIHUS.info, у якому було вказано, що одразу після виходу сюжету програми «Гроші» про незаконну забудівлю на Трухановому острові, в соцмережах телеменеджера почали з'являтися світлини звідти.

30 червня 2021 року телеведуча Кароліна Ашіон заявила, що Олександр Ткаченка робив расистські висловлювання щодо неї під час кастингу ведучих для ранкового шоу на телеканалі «2+2», що відбувався, за її словами, 6 років тому. Кароліна була шокована й звільнилася з телеканалу. Олександр Ткаченко заявив, що проведення кастингів не було його прямою роботою.
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21.03.2022 21:51 Відповісти
Дивовижне спостереження.

Чим ближче я чую вибухи за вікном, тим далі від мене Зеленський з усіма його заявами. Чим тихіші вибухи, тим більше я хвилююся через черговий "референдум" з Банкової.

От зараз гримить досить сильно. Це воює наша армія, моя армія. Сильна, потужна, розумна. Там, за чорним проваллям вікна чорного Києва, тінями піднімаються і йдуть на ворога чоловіки і жінки. Декого я знаю, більшість ні, але це не важливо. Головне, я не сумніваюся, що цієї ночі вони уб'ють багатьох росіян. І робитимуть це завтра також, і по-завтра, і стільки разів, скільки буде потрібно.

Долю України вирішують сили, до яких зеленські - єрмаки - арахамії не мають жодного відношення. Вистачить клепки не плутатися під ногами - добре. Не вистачить - мені байдуже, що з ними станеться. - Тамара Горіха Зерня
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21.03.2022 21:56 Відповісти
Стараюсь не реагировать на бред зеленского, особенно про какой-то референдум, лишь бы наша армия воевала и громила рашистов, дальше разберёмся
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21.03.2022 22:28 Відповісти
Если потянуть за хусточку у Писькова, то покажется вторая синяя половинка.
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21.03.2022 22:29 Відповісти
Розкажіть мені, що воно така ГАРЕЛА в перший раз чую. Та ще й народний? Просто *******
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21.03.2022 22:38 Відповісти
Та раніше щоб народного ортимати, треба було щоб їх знав народ А тепер який сь Гарело, я вибачаюсь ***** якого я навіть не чув Звідки він взявся , цей ******?
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21.03.2022 22:43 Відповісти
 
 