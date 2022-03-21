Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано понад 8 тис. людей, з них - понад 3 тис. дістались з Маріуполя до Запоріжжя, - Верещук

Сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.

Про це у відеозверненні заявила віцепрем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"З 8 погоджених гуманітарних коридорів спрацювало 7. Всього сьогодні гуманітарними коридорами врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.

Донецька область: з Маріуполя до Запоріжжя сьогодні дісталося 3 007 маріупольців, усім надається необхідна допомога у м. Запоріжжя", - сказала вона.

До міста Бердянськ дісталися 26 автобусів, за словами Верещук.

Евакуація з міст Бердянськ населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема селища Мелекіно та селища Нікольське, відбудеться завтра, зранку, з 9 до 11 години.

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Із Запоріжжя також буде направлено ще 27 автобусів по маршруту.

"Київська область. По маршруту "селище Велика Димерка - Бровари" вдалось вивезти більше 4 370 людей. До автобусів для евакуації приєдналась велика кількість приватних авто. По маршруту з Бучі до Ворзеля було евакуйовано 380 людей, а також доставлено гуманітарні допомогу у вигляді продуктів, медикаментів та одягу. На жаль, з села Козоровичі до міста Вишгород евакуація не відбулась. Окупанти обстріляли колону і не дозволили людям вийти", - сказала міністр.

На Луганщині по гуманітарному коридору з міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та Гірське до міста Бахмут було евакуйовано більше 300 людей. Крім цього, у ці населені пункти було доставлено більше 200 тонн гуманітарної допомоги.

"Сьогодні було звільнено наших водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які вчора намагалися доставити вантаж до м. Вовчанськ Харківської області.

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