Російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині, три з них відбила ППО, - ОВА

Війська РФ завдали ракетного удару по Рівненському району.

Про це у Telegram повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги , ввечері, у Рівненському районі зафіксовано 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами ЗСУ впоралися. Четверта... Можливі збитки та руйнування і втрати уточнюються", - сказав він.

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