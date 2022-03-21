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Російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині, три з них відбила ППО, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ завдали ракетного удару по Рівненському району.
Про це у Telegram повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги , ввечері, у Рівненському районі зафіксовано 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами ЗСУ впоралися. Четверта... Можливі збитки та руйнування і втрати уточнюються", - сказав він.
Топ коментарі
+15 Kif Kroker
показати весь коментар21.03.2022 21:50
+9 Rino Onix
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+8 SuperVsirf .
показати весь коментар21.03.2022 21:50
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так що жирік куй тобі а не фабрику
Мне нравится група. Хоть не поддержала парашу.
Би-2 - Компромисс - YouTube
А вообще-то можно было бы давно тишком-нишком и SLAMRAAMы на хамви передать давно в количествах. Никто бы и не заметил. А то теперь кацапские вертушки взяли моду не залетать в зону поражения наших ПЗРК, а обстреливать нас НУРСами с маневра кабрирования. Да и кацапские штурмовики наличие SLAMRAAMов в зоне городских агломераций отодвинуло бы их еще километров на 10-15, что сделало бы невозможным варварскую бомбёжку ФАБами жилую застройку и гражданские объекты крупных городов.
Обдурені російською пропагандою, вони гинуть без честі і йдуть на вірну смерть. Що ж, це їхній вибір…", - наголосили в ОТУ "Схід".