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Російські окупанти завдали чотири ракетні удари по Рівненщині, три з них відбила ППО, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Війська РФ завдали ракетного удару по Рівненському району.

Про це у Telegram повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні під час сьомої повітряної тривоги , ввечері, у Рівненському районі зафіксовано 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами ЗСУ впоралися. Четверта... Можливі збитки та руйнування і втрати уточнюються", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано понад 8 тис. людей, з них - понад 3 тис. дістались з Маріуполя до Запоріжжя, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Та він вже на ладан дихає, йому ті сірники до лампочки, а в пеклі все на газу з п'єзо запалом
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21.03.2022 21:50
+9
У росіян вже моральний надлом - їх б'ють скрізь, багато де покидають раніше зайняті позиції.
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21.03.2022 21:53
+8
там жирік майже 200-й уже
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21.03.2022 21:50
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там десь сірникова фабрика жириновского була.. вроде..
так що жирік куй тобі а не фабрику
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21.03.2022 21:49 Відповісти
там жирік майже 200-й уже
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21.03.2022 21:50 Відповісти
жирик вже заживо розкладається.
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21.03.2022 21:50 Відповісти
Та він вже на ладан дихає, йому ті сірники до лампочки, а в пеклі все на газу з п'єзо запалом
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21.03.2022 21:50 Відповісти
як ви думаете- там на газу з газпрома? чи іншій газ??
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21.03.2022 21:54 Відповісти
Ни там мабуть з Нафтогазу .
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21.03.2022 22:18 Відповісти
жиріку і всі ****** буде дуже приемно смажитися на газпромовскому газі.. це ж свое рідне, ну і що що срака обгоряє-ГАЗПРЕМ_ВАШЕ УСЕ!!
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21.03.2022 21:55 Відповісти
ну не сірникова, а пилорама в Костополі, і не жиріка, а його діда.
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21.03.2022 23:11 Відповісти
Сцыкливые мародеры воюющие с мирным населением.
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21.03.2022 21:50 Відповісти
А мирне населення не боїться. Тільки лютує все більше.
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21.03.2022 21:51 Відповісти
Усатий сцить, вот мокшари йому "театр" і зачищають
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21.03.2022 21:52 Відповісти
Ще трохи погано. Мало би сбитись чотири. А вісім у відповідь. Щоб одна з двох попала.
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21.03.2022 21:53 Відповісти
Зустріти їх батутом )? 3/4 це вже крутяк і вірю буде все в них 4/4
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21.03.2022 22:25 Відповісти
У росіян вже моральний надлом - їх б'ють скрізь, багато де покидають раніше зайняті позиції.
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21.03.2022 21:53 Відповісти
НАТО попереджає, що білоруси все ж таки зайдуть, ссуки. Годину тому новина була. Не зрозуміло- наважаться, не наважаться. Їх там хоч і не багато, але це затягне час до нашої перемоги.
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21.03.2022 22:00 Відповісти
Чи отримають люлей і швидесенько побіжуть зносити луку і давати люлєй москалям на своїй землі.
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21.03.2022 22:02 Відповісти
З боевыми набоями проще усатого таракана будет снести. Это не цветочки перед ОМОНом рассыпать.
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21.03.2022 22:11 Відповісти
Я думаю, що ті, які наважаться зайти - швидш захисники вусатого.Притомні там теж пручаються, як можуть. Але ж є і ідейні ує...ни
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21.03.2022 22:19 Відповісти
За опитуванням більше 90% йти не хочуть, 10% самі не підуть, буде баласт з перших 90. Тому будемо перевчати, доводити істину, але не словами, слова закінчились.
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21.03.2022 22:25 Відповісти
Не дуже вони й воюватимуть, бо в білоруську армію йшли не Батьківщину захищати, а за квартири та добру зарплату. То вояки з них ще ті...
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21.03.2022 23:12 Відповісти
******* подай патроны... що сказать
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21.03.2022 21:54 Відповісти
От бачите, а був би 'компроміс', було б 2 ракети.
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21.03.2022 21:54 Відповісти
Компроcа хочется? Было бы 10.
Мне нравится група. Хоть не поддержала парашу.
Би-2 - Компромисс - YouTube
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21.03.2022 22:00 Відповісти
при згадці слова "компроміс", "переговори", "перемир'я" кількість російських ракет та повітряних тривог різко збільшується
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21.03.2022 22:12 Відповісти
Три збили ,слава Господу, скільки горя могли принести.Молодці !
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21.03.2022 21:56 Відповісти
там и 1 хватит...посмотрите на Киев вчера...
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21.03.2022 23:03 Відповісти
Теперь на 4 ракеты меньше у них и минимум на 3 меньше у нас.
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21.03.2022 21:59 Відповісти
І більше живих
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21.03.2022 22:01 Відповісти
Это да. Вопрос у кого они кончатся раньше.
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21.03.2022 22:06 Відповісти
Супер. Ефективність ППО 75% проти ракет гарний результат. Слава нашим військовим! Але ще в орків багато цих ракет залишилось...
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21.03.2022 22:02 Відповісти
Мабуть, з території бульбофюрера, бо справжні білоруси з українцями не воюють.
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21.03.2022 22:07 Відповісти
А четверта ракєта так злякалая, що полетіла на кремль ріднесенький.
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21.03.2022 22:08 Відповісти
Головне, щоб у нас ракет достатньо було. Збивати то ми можемо.
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21.03.2022 22:09 Відповісти
Головне щоб у нас окрім достатньої кількості ракет ППО не було вже жодного військового дурбецала який розміщує солдат в стаціонарнах казармах, як це вже було на Яворівському полігоні, Миколїві і ще деяких місьцях. Сподиватися що Рівненщіна це глибокий тил вже не варто.
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21.03.2022 22:20 Відповісти
отдали бы финны свои три дивизиона «Бук-М1». Они всё равно у них сняты с боевого дежурства, и три сотни ракет были бы не лишними. Даже если их сразу нельзя пустить в дело, то всё равно позже их можно тюнинговать до М2, а может даже и до М3, и перепаковать двигатели, что позволит увеличить зону поражения по дальности еще на 20-30 км. И если даже к тому времени кацолеты уже не будут летать над нашими городами, то "буки" хорошо зайдут для борьбы с кацапскими БПЛА, которые всё равно будут летать над нашими территориями.
А вообще-то можно было бы давно тишком-нишком и SLAMRAAMы на хамви передать давно в количествах. Никто бы и не заметил. А то теперь кацапские вертушки взяли моду не залетать в зону поражения наших ПЗРК, а обстреливать нас НУРСами с маневра кабрирования. Да и кацапские штурмовики наличие SLAMRAAMов в зоне городских агломераций отодвинуло бы их еще километров на 10-15, что сделало бы невозможным варварскую бомбёжку ФАБами жилую застройку и гражданские объекты крупных городов.
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21.03.2022 22:11 Відповісти
Можно просто те ракеты. Транспортировка значительно проще, чем установки
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21.03.2022 22:17 Відповісти
и шо с ракетами делать без установок? Разложить на травке вокруг Сум и Шостки?
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21.03.2022 22:27 Відповісти
обстреливать нас НУРСами с маневра кабрирования. Какая точность при такой стрельбе?
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22.03.2022 02:22 Відповісти
НУРСами вообще не точно, а с такой дистанции с кабрирования - вообще никакой. Поэтому куда попало, страдают гражданские объекты и мирняк, если он попадает в зону обстрела.
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22.03.2022 06:59 Відповісти
ОТУ "Схід" відбило дев'ять атак за день: знищено 11 танків, 2 літаки та 16 одиниць іншої техніки, 59 російських окупантів.
Обдурені російською пропагандою, вони гинуть без честі і йдуть на вірну смерть. Що ж, це їхній вибір…", - наголосили в ОТУ "Схід".
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21.03.2022 22:19 Відповісти
Підуть на Луцк і Львів ..
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21.03.2022 22:33 Відповісти
Не переживай, зустрінемо)
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21.03.2022 22:42 Відповісти
 
 