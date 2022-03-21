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У Білорусі масовий флешмоб: "Живи заради Білорусі, а не помирай заради Росії", - експерт. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У Білорусі відбувається масовий флешмоб проти участі в російсько-українській війні. По всій країні розклеєні листівки "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії".

Про це заявила політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

У Білорусі масовий флешмоб: Живи заради Білорусі, а не помирай заради Росії, - експерт 01

"У дворах та під’їздах, на дошках оголошень біларуси розклеюють листівки: "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації. Друзі кажуть, що по Мінську таких листівок - маса, а ваш тиранішка Лукашенко наказує комунальникам зривати і знищувати їх! Але що може зробити Ригорович, якщо по всій Республіці Білорусь розпочався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні за РФ проти України?" - написала Кушнір.

Вона вважає, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку розв'язала Росія.

У Білорусі масовий флешмоб: Живи заради Білорусі, а не помирай заради Росії, - експерт 02

"Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна! Живе Біларусь! Нехай це буде першим кроком до масових протестів із засудженням війни Росії проти України! Боріться, не йдіть вмирати, не йдіть вбивати українців!" - звертається до білорусів Кушнір.

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20 березня у Генштабі України повідомили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. При цьому, відповідно до соцдосліджень, 97% громадян Білорусі негативно ставляться до можливої ​​участі Білорусі у цій війні на боці РФ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Вусатого скидайте, довбойоби!
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21.03.2022 22:12
+12
помирати заради роіссі не потрібно ніде. а не тільки в Україні
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21.03.2022 22:16
+11
Білоруси, українці вам не вороги, а ворог - це мразота путлер, який вас втягує в цю криваву бойню, хоче, щоб ви теж були по локті в крові ні в чому не винних українців, не ведіться на це і починайте боротьбу з вашим недофюрером. Удачі вам.
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21.03.2022 22:18
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!!
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.03.2022 22:11 Відповісти
Хвалити Бога, білоруси все ж таки не кацапи!
В них є шанс стати вільними
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Щось не закінчена фраза. А не помирай заради Росії в Україні.
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21.03.2022 22:11 Відповісти
помирати заради роіссі не потрібно ніде. а не тільки в Україні
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21.03.2022 22:16 Відповісти
Це їм скажи. Я, тільки підправив. У Білорусі масовий флешмоб: "Живи заради Білорусі, а не помирай заради Росії"
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Гарно!
Живи заради Білорусі!
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21.03.2022 23:13 Відповісти
Вусатого скидайте, довбойоби!
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21.03.2022 22:12 Відповісти
Там немає кому... Бульбофюрер до "виборів" викосив всіх опозиціонерів: хто за кордоном, хто за ґратами, а кого, взагалі, вже, на жаль, немає... Нікому вже очолити в Білорусі "скидання" того вусатого гандона...
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21.03.2022 22:36 Відповісти
Військові.
Для цього їм треба гостро усвідомити, як їх зрадив власний го(ло)внокомандувач. І зрозуміти, що у них дві опції. Або бути кинутими як м'ясний наповнювач у різанину війни, в якій їм нічого не світить, крім безславної смерті (армія совкового рівня без жодного бойового досвіду буде гарантовано вирізана українськими берсерками)... Або нарешті зробити правильний вибір і врятувати Біларусь.
І так, на відміну від Тіхановської та інших прекраснодушних лібералів, суворі армійські офіцери зможуть правильно діяти в тих умовах, коли треба буде різко міняти курс країни, розривати "братские узы" з кацапами - і не виключено, що включатися до кривавого бенкету війни (але у такому випадку брати-литвини можуть розраховувати на українців, то чому б не тряхнути старовиною?)

Стары Ольса - Бітва пад Воршай
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21.03.2022 23:09 Відповісти
Більшість військових Білорусі йшли не Батьківщину захищати, а за квартирами та заробітною платнею. Тож про "суворих армійських офіцерів" там хіба що чули, але не бачили...
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21.03.2022 23:17 Відповісти
так -то воно так, але, перепрошую, це через лукашенка вони у власній країні - ніхто, і кожен довбаний зайда може їх в...ти, перепрошую, як захоче, таке не тільки військовим, таке жодному нормальному чоловікові не сподобається.
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22.03.2022 00:07 Відповісти
У власній країні най жиють, як хочуть -- мають право, -- а до нас лізти не треба, бо физди отримає будь хто, хто припхається до нас зі зброєю. І білоруси не виняток.
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22.03.2022 00:27 Відповісти
так, але допоки буде в Білорусії хтось як лукошенко, доти буде Білорусія плацдармом для нападу на Україну, ті ж ракети, літаки з бомбами.
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22.03.2022 00:30 Відповісти
Маючи власну сильну армію та будучи членом НАТО нам ті ракети та літаки з бомбами будуть до сраки. Як країнам Балтії зараз. Якось так...
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22.03.2022 00:51 Відповісти
Ну цей фактор як такий нічого не значить. А в українській армії до 2013 року прям чорний орден тамплієрів був, ага Насправді в основному були точно такі самі ************ офіцери мирного часу. Які ставилися до служби зі значним впливом армійського похіїзму (бо ніхто й гадки не мав, що Україні доведеться воювати, та ще й із ким!), не надто заморочувалися високими ідеями патріотизму і більше переймалися з/п, житлом та іншою матеріальною мотивацією.
Але настав 2014 - і раптом! Високі слова зі стендів спалахнули вогнем козацького духу, а офіцери "парадної" армії почали дуже швидко набувати суворість. І бойовий досвід. А зараз взагалі чи не найкрутіша армія світу.
Може, у біларусів теж вийде заматеріти, коли життя припече?..
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22.03.2022 01:20 Відповісти
Матереют когда нападают на твою страну
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22.03.2022 02:12 Відповісти
Так, про це я власне і кажу. А напад на Біларусь трапиться дуже швидко, щойно нові лідери вкажуть ***** напрямок руху слідом за його воєнним коритом. Скоріше за все, одразу почнуться жорсткі заруби з контингентом орків, яких Тарган пустив до країни.
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22.03.2022 04:03 Відповісти
Жартуєте? От з ліхтариками та квіточками вийти і схопити по морді - це вони можуть. А скинути Таргана - ніззя, бо буде, як в Україні.
Клініка.
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21.03.2022 23:04 Відповісти
А колись були біларуси-литвини ось такими...
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21.03.2022 23:22 Відповісти
із полонених білорусів буде сформований визвольний легіон "Погоня"
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21.03.2022 23:15 Відповісти
Белорусы ещё в 14-м, бросив все и отказавшись от возможности вернуться домой, воюют за Украину. Теперь их сотни. Не путать с 3% лукашистов.
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22.03.2022 00:10 Відповісти
Будь ласка, скажiть про це Херсонцам, Мелитопольцам и Бердянцам, которых ****** оккупанты и некому (прямо сейчас) защитить. Бо тоже самое было в Беларуси, только оккупация внутренняя.
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22.03.2022 00:09 Відповісти
Флешмоб смішно крізь сльози такі ж слабакі як і кацати тільки флешмоб
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21.03.2022 22:17 Відповісти
не тільки, там реально саботаж, білоруси завжди були вільні, кріпацтво до них прийшло, саме з кацапами.
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22.03.2022 00:08 Відповісти
Білоруси, українці вам не вороги, а ворог - це мразота путлер, який вас втягує в цю криваву бойню, хоче, щоб ви теж були по локті в крові ні в чому не винних українців, не ведіться на це і починайте боротьбу з вашим недофюрером. Удачі вам.
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21.03.2022 22:18 Відповісти
Може білоруси не такі вже і втрачені? Принаймні певна частина білорусів... Щось там на залізниці партизанять, листівки розповсюджують.
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21.03.2022 22:19 Відповісти
На білорусі знову акція ухаді
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21.03.2022 22:23 Відповісти
Обдурені російською пропагандою, вони гинуть і йдуть на вірну смерть. Що ж, це їхній вибір… - наголосили в ЗСУ
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21.03.2022 22:33 Відповісти
Біларуські солдати й офіцери, яких ваш головнокомандувач збирається підступно кинути у криваву м'ясорубку як гарматне м'ясо заради маніакальних планів свого кремлівського патрона! А також мирні мешканці, обурені кривавими злочинами вашого диктатора! У вас зараз просто ідеальне вікно можливостей - об'єднатися і скинути Таргана. Цього разу поліція нічого не зможе вдіяти проти танків, гелікоптерів і важкої піхоти, це не беззбройних протестувальників бити гумовим дрюччям.
А кацапських горе-вояк, яких вусатий зрадник пустив на ваші землі, не бійтеся. Доведено вояками ЗСУ: зуйові з москалів "вітязі". Якщо знадобиться, Україна допоможе їх *******. Як за славетних часів Речі Посполитої!..
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21.03.2022 22:42 Відповісти
А чему дыеыры и лыныры заглавными?Уж не признаЮт ли они эти псевдореспублики?
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21.03.2022 23:15 Відповісти
Не можуть, бо територіальні питання, згідно з Конституцією, вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. Тому й кримський "окупендум" не є дійсним.
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21.03.2022 23:36 Відповісти
масових протестів білорусів

вже бачили ці імпотентні потуги
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21.03.2022 23:23 Відповісти
вони скорше за все до кінця не вірили, що русские занепастять їх, особливо старше покоління, багато хто з них до останнього не вірили що русские будуть вбивати їх дітей.
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22.03.2022 00:11 Відповісти
Більша частина і зараз перебуває в стані атріцанія очевидного. І в Україні таких ще вистачає.
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22.03.2022 10:09 Відповісти
Хйло будет отпралять на убой конвеером, потому что дебилов конечно много, но вопросы таки начнутся, а там и желающих скоро поубавится, а там и разгонять некому будет а там и санкции (не те, что "официальные", а те, что люди поняли, что такое рф) и т.п. так что ему надо спешить на тот свет.
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21.03.2022 23:43 Відповісти
 
 