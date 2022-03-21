У Білорусі масовий флешмоб: "Живи заради Білорусі, а не помирай заради Росії", - експерт. ФОТО
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У Білорусі відбувається масовий флешмоб проти участі в російсько-українській війні. По всій країні розклеєні листівки "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії".
Про це заявила політичний експерт Світлана Кушнір на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"У дворах та під’їздах, на дошках оголошень біларуси розклеюють листівки: "Живи заради Білорусі, а не вмирай заради Росії" із закликом будь-якими способами намагатися відмовитися від мобілізації. Друзі кажуть, що по Мінську таких листівок - маса, а ваш тиранішка Лукашенко наказує комунальникам зривати і знищувати їх! Але що може зробити Ригорович, якщо по всій Республіці Білорусь розпочався масовий флешмоб проти участі білорусів у війні за РФ проти України?" - написала Кушнір.
Вона вважає, що такий флешмоб може стати першим кроком до масових протестів білорусів проти війни, яку розв'язала Росія.
"Прозрівайте, чиніть опір, відмовляйтеся брати участь у кривавому злочині Путіна! Живе Біларусь! Нехай це буде першим кроком до масових протестів із засудженням війни Росії проти України! Боріться, не йдіть вмирати, не йдіть вбивати українців!" - звертається до білорусів Кушнір.
20 березня у Генштабі України повідомили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. При цьому, відповідно до соцдосліджень, 97% громадян Білорусі негативно ставляться до можливої участі Білорусі у цій війні на боці РФ.
Будь ласка, зачекайте...
руZZкому міру повірити....себе обманути!!!
В них є шанс стати вільними
Живи заради Білорусі!
Для цього їм треба гостро усвідомити, як їх зрадив власний го(ло)внокомандувач. І зрозуміти, що у них дві опції. Або бути кинутими як м'ясний наповнювач у різанину війни, в якій їм нічого не світить, крім безславної смерті (армія совкового рівня без жодного бойового досвіду буде гарантовано вирізана українськими берсерками)... Або нарешті зробити правильний вибір і врятувати Біларусь.
І так, на відміну від Тіхановської та інших прекраснодушних лібералів, суворі армійські офіцери зможуть правильно діяти в тих умовах, коли треба буде різко міняти курс країни, розривати "братские узы" з кацапами - і не виключено, що включатися до кривавого бенкету війни (але у такому випадку брати-литвини можуть розраховувати на українців, то чому б не тряхнути старовиною?)
Стары Ольса - Бітва пад Воршай
Але настав 2014 - і раптом! Високі слова зі стендів спалахнули вогнем козацького духу, а офіцери "парадної" армії почали дуже швидко набувати суворість. І бойовий досвід. А зараз взагалі чи не найкрутіша армія світу.
Може, у біларусів теж вийде заматеріти, коли життя припече?..
Клініка.
А кацапських горе-вояк, яких вусатий зрадник пустив на ваші землі, не бійтеся. Доведено вояками ЗСУ: зуйові з москалів "вітязі". Якщо знадобиться, Україна допоможе їх *******. Як за славетних часів Речі Посполитої!..
вже бачили ці імпотентні потуги
на тот свет.