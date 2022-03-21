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Блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Україна не просить НАТО, щоб Альянс втручався у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни.

Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

"Ми кажемо НАТО: давайте закриємо небо, наприклад, давайте зробимо так, щоб не було геноциду мирного населення, це об'єктивні речі. Ми не кажемо, щоб ви втручалися у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни. Але давайте вирішимо якісь гуманітарні проблеми, адже це аспект європейської безпеки.

І що ми отримали - ви не закриваєте нам небо, ви стоїте в стороні, у цей час 10 млн людей шукають, де їм жити, 3 млн вже поїхали за кордон. Це ж гуманітарна катастрофа Європи", - розповів він.

"Тому ми вважаємо, що блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі. А не лише говорити публічні заяви про те, що Україна поки що не може бути в НАТО. Адже будь-яка така заява заохочує РФ до більш агресивних дій проти України. А ми хочемо, щоб цього не було. От звідси скепсис", - додав радник глави ОП.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Подоляцька гнида, що ти прикривається тим НАТО? Гнида, що там дороги, будуються? Коли референдум?
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21.03.2022 22:27
+22
за два дня до войны вы сильно оценивали риски , о которых НАТО говорило...даже кричало каждый день на протяжении 2-3 месяцев... так какие сейчас предъявы..
хотелось бы много...но спасибо за то что давали, дают и будут давать и дальше...
они самолетами многотонными затаривали оружием как могли.... а вы ? срывали оборнзаказ ? и продавали госрезервы...
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21.03.2022 22:31
+21
То как Зеля и Дерьмак послали НАТО и США, и их разведку, радуйтесь что вообще нам дают помощь.
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21.03.2022 22:31
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Шановні ! Хто має змогу-донесіть до медіа спільноти,що ця війна має називатись ВІТЧИЗНЯНОЮ,а не просто війною чи конфліктом,бо термін ВІТЧИЗНЯНА містить у собі боротьбу за збереження державності та права народу на існування,що ми і маємо зараз. ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА УКРАЇНИ !
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21.03.2022 22:24 Відповісти
Занадто негативний присмак надали вітчизняній війні до цього.
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21.03.2022 22:31 Відповісти
Це універсальний термін,який не лише найбільше відповідає реаліям,але об'єднає абсолютно всі прошарки населення. Навіть з залишками вати в голові.
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21.03.2022 22:38 Відповісти
Для савєцкого народа -так,для українського к складі совка-НІ. Бо ніхто,крім УПА, не воював за УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ. Воювали за чужу державність. Нинішня війна -за ВЛАСНУ,УКРАЇНСЬКУ.
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21.03.2022 22:48 Відповісти
Ще раз. Для українців -була радянсько -німецька війна,а не вітчизняна,бо вони у масі своїй воювали за збереження радянської держави,а не своєї,української.
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21.03.2022 22:55 Відповісти
Немає ніякої "вітчізні", проте є БАТЬКІВЩИНА, синку.
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21.03.2022 22:38 Відповісти
Ви навіть не зрозуміли,про що я говорив,батьку. Перечитайте уважніше і подумайте,навіщо це.
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Недолуге тлумачення другої світової, яке тягне за собою слово "вітчізняна", нищить сутність визволення свіу від неправди, чим майстерно займаються УКРАЇНЦІ.
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21.03.2022 22:56 Відповісти
Ще раз. Для українців -була радянсько -німецька війна(етап другої світової),а не вітчизняна,бо вони у масі своїй воювали за збереження радянської держави,а не своєї,української. До визволення Світу ще далеко. Спочатку треба Батьківщину (Вітчизну) звільнити від окупантів. Невже те,що я кажу так важко збагнути?
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21.03.2022 23:03 Відповісти
Доволі примітитивне судження.
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21.03.2022 23:17 Відповісти
Ви фахівець з історії 20 століття? Чи просто професійний дописувач?
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21.03.2022 23:33 Відповісти
Це,коли з вилами,а у нас ДЕРЖАВА! Ну невже,бляха,ще й таке пояснювати треба?
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21.03.2022 22:50 Відповісти
Тогда уж лучше назвать Украинской национальной войной, бо кацапы задались целью уничтожить нас как нацию
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21.03.2022 23:19 Відповісти
Термін ВІТЧИЗНЯНА включає в себе і це також. Він об'єднує боротьбу за збереження державності,нації,історії,культури,цінностей-тощо. Просто це універсальний і зрозумілий термін.
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21.03.2022 23:37 Відповісти
Подоляцька гнида, що ти прикривається тим НАТО? Гнида, що там дороги, будуються? Коли референдум?
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21.03.2022 22:27 Відповісти
Війна почалася у 2014.
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21.03.2022 22:42 Відповісти
Шановний Цензоре!
Можна на ніч якусь позитивну новину? Мене від висловів цього Подоляка вже трясти починає.
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21.03.2022 22:36 Відповісти
Подоляк свідомо просить те, чого нам дати не можуть. Бо - бояться. Це так. Але навіщо це скигління?
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21.03.2022 22:28 Відповісти
Вони навмисне це городять- знімають з себе відповідальність за свої диверсії
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21.03.2022 22:33 Відповісти
Ви однакове городите. Вам методички одні дали? А зброя де береться- з погреба? Не меліть дурниць. Нашим керманичам менше молоть своїми язиками треба було. Як можна надавать якесь озброєння, якщо вони тільки про це сказали, а наші вже по всім медіа про це верещать. Менше триндіть треба було то й літаки були б. Не потрібно з дурної голови на здорову перекладать.
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21.03.2022 22:37 Відповісти
вокруг одни боты, не стоит обращать внимание))
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Так тебя козломордый никто сюда и не тянет. Сиди в своем болоде и соси между ног у *****.
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21.03.2022 22:33 Відповісти
русскій?
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21.03.2022 22:43 Відповісти
Дугіна начитався?
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21.03.2022 22:37 Відповісти
А чого маячню пишеш?
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Це мені? Вікна в мене вже вибиті, а бульбашка луснула дуже давно...
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21.03.2022 23:12 Відповісти
У вса 3-х методички однакові, ви хоч один під одним не пишіть- палитесь
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21.03.2022 22:38 Відповісти
В тебе не спитали, кому що робить. Одразу після тебе полікую
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21.03.2022 22:44 Відповісти
Бухни і стрибни з даху.
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21.03.2022 22:41 Відповісти
То не хами
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21.03.2022 22:45 Відповісти
В ходе войны я многое понял. Важное и не особо важное. Из совсем не важного, что Подоляк дебил.
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21.03.2022 22:31 Відповісти
Там інших просто немає - виключно мародери,дебіли та кацапські шпигуни
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21.03.2022 23:18 Відповісти
Як, ще більш інтенсивно було донести до твого шефа 100% ризик вторгнення? Та вони як на роботу в Київ літали
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21.03.2022 22:31 Відповісти
То как Зеля и Дерьмак послали НАТО и США, и их разведку, радуйтесь что вообще нам дают помощь.
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21.03.2022 22:31 Відповісти
В ихтамнетов можно и так играть.
Гнать на на свое руководство - подыгрывать врагу. Точки над і будут поставлены после победы, а пока не нагнетайте.
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22.03.2022 01:10 Відповісти
за два дня до войны вы сильно оценивали риски , о которых НАТО говорило...даже кричало каждый день на протяжении 2-3 месяцев... так какие сейчас предъявы..
хотелось бы много...но спасибо за то что давали, дают и будут давать и дальше...
они самолетами многотонными затаривали оружием как могли.... а вы ? срывали оборнзаказ ? и продавали госрезервы...
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21.03.2022 22:31 Відповісти
Мало того...если бы не проклинаемые долболюбами пашинские и черноволи на свой страх и риск не раздали бы склады с ПЗРК, ПКР, КРи прочими ништяками-не знаю, где бы мы были. Или знаю. А склады КБ Луч разбомбили первыми.
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21.03.2022 22:35 Відповісти
Ага...Вас за 2 месяца предупреждали. Конкретно. С датами. Вы дороги строили. Под одобрямс ширнармасс. Ненавижу переваливание с больной головы на здоровую. Мы не какцапы.
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21.03.2022 22:32 Відповісти
Прикольно буде, якщо цю шоблу відправить на суд Божий саме хтось із "вагнеревців".
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21.03.2022 22:33 Відповісти
Prikrit nebo nado vesti suchoputnije vojska,a kak po drugomu?PVO,PRO vet nado zavesti kak tut bez suxoputnix vojsk.Odno PVO Patriot obsluzyvajet 30 celovek NATO vojenix,NASAMS 20 celovek takze nuzni.Samolioti tak tut poniatno no etogo malo dlia zakrytyja neba
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21.03.2022 22:33 Відповісти
Давно писав. Байден міг би заявити. Закриття неба в мене на столі. а в Чорному, чорному морі? не може?
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21.03.2022 22:34 Відповісти
Идиот подляцкий! НАТО закрывает небо когда наземные войска НАТО проводят военную операцию. Депилы оповские...
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21.03.2022 22:34 Відповісти
И закрывает небо для всех сторон конфликта...
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21.03.2022 22:36 Відповісти
********* зелёные, а вы шашлыки им предлагали?
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21.03.2022 22:35 Відповісти
Скільки то НАТО волало слугам про небезпеку на кордонах України. Нас не чують? Але скільки допомоги прийшло тільки від США і Брітані!А коли вам,Подоляк казали про війну,що ви робили?Ви дуже красиво кажете про відповідальність інших, може про свою роскажете?
За три роки ви могли оснастити армію до стандартів НАТО. Шкода що через це зараз страждають люди, котрим окрім ЗСУ немає на кого надіятися.Все що нам залишається- стояти на смерть,мабудь Подоляк ,Ермак та їнши розумники не думали що будуть в одному човні з народом України,але сталося не як гадалося.
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21.03.2022 22:36 Відповісти
Російські окупанти, окрім військових дій, проводять на території України й підривну діяльність. Одна з таких - у Закарпатській області.

Російські спецслужби називаються "угорською громадою" і закликають до від'єднання Закарпаття.
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21.03.2022 22:37 Відповісти
Представники угорської громади регіону почали отримувати з невідомих акаунтів у соцмережах фейкові повідомлення з погрозами.

Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України".

"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам".

Він також подякував представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.
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21.03.2022 22:38 Відповісти
І знову брехня: "- де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни". Як найменше проти України в бої ще втянута Білорусь, кілька країн ОДКБ, війскові з Сирії, Лівії.
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21.03.2022 22:37 Відповісти
Від Конституції ніхто не відмовиться і такі як ти будуть її виконувати або будуть депортовані.
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21.03.2022 22:38 Відповісти
НАТО уже столько сделал...Вот бы ермаки-подоляки хоть полстолько?
Это не о ребятах на фронте, о тех кому НАТО чего-то недоделало!
Слава Украине!
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21.03.2022 22:39 Відповісти
НАТО в яке прагне Україна - це не якісь 4 літери. НАТО - це ******* озброєння, це ******* гнучке забезпечення військових підроздіоів, це логістика що працює чітко, швидко і точно, це достойне грошове забезпечення і соціальний захист військових і їх родин, це клективна безпека!
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Отож і воно.Але цинічні мародери вливають в голови свого "адареннаго" електорату всяку ахінею про "плахоє" НАТО і ті знову ведуться,як повелись на минулих виборах
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21.03.2022 23:15 Відповісти
ONLY NATO!!!
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21.03.2022 22:46 Відповісти
Що міг би робити НАТО, ви добре знаєте!
А що ви самі, ****, могли б робити краще, щоб стільки людей не загинуло, сказати не хочеш?!
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21.03.2022 22:46 Відповісти
Да заткніть вже цю Януковсько-ЗЄлену ***** Подоляка хто-небуть!!!!
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21.03.2022 22:47 Відповісти
удь-які формати компромісів із Росією будуть винесені в Україні на референдум, заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський йди ***** зі своїм референдумом
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21.03.2022 22:50 Відповісти
І все -таки колись історія винесе НАТО вердикт у сприянні геноциду. Що б ви тут всі не кричали. Своїм перестраховуванням вони таки прискорять ядерну війну.
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Падлоляк
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21.03.2022 22:54 Відповісти
НАТО ничего никому не должны! Сколько ещё вам толковать? Хоть устав НАТО наконец то прочитайте. Статья 8, если не ошибаюсь. Властей Украины предупредили о нападении несколько раз. Давно уже могли бы согласится о действиях в часе X и придумать: что привести, как привести, чтобы не обратить ненужное внимание, где установить и кого обучать работать с тем или другим оборудованием.
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21.03.2022 23:17 Відповісти
ти хотів сказати"рашистська історія"?
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21.03.2022 23:35 Відповісти
Ну й скоти безрогі, на всіх сайтах, форумах, соцмережах активно агітують проти НАТО. Якби не НАТО, ми вже були б в жопі. Якби не Команда Зеленський і Ко+73%, була б наша країна забезпечена зброєю в достатній кількості, а не дороги їм.. бабофони *** і купа обіцянок, а підшумок, прибралась свобода слова, за конституцію вже беруться.
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Якщо гарант Конституції не може (не хоче?) гарантувати виконання конституційного курсу до НАТО та боротьбу за Крим і Донбас, намагаючись все "злити" на референдумі - то ***** нам такий гарант?
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21.03.2022 22:53 Відповісти
Пока не накажут Укроборонпром, отказываюсь слушать любые комментарии наших властей. Верю только в нашу армию и неравнодушных людей.
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21.03.2022 22:54 Відповісти
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21.03.2022 23:02 Відповісти
Хочу нагадати "експертам":
- НАТО не має захищати сусідів
- НАТО не має поставляти сусідам зброю
- НАТО не має на меті воювати з РФ, захищати сусідів від РФ
- НАТО - це блок, створений, щоб не воювати
- на території країн НАТО не буває війн
- НАТО нічого не винні Зеленському
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21.03.2022 23:03 Відповісти
+100%
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21.03.2022 23:10 Відповісти
Да ладно. Властей Украины предупредили о неизбежным нападении России уже в октябре прошлого года. Вам было 5+ месяцев чтобы готовится. И раньше ещё несколько лет чтобы подготовить противовоздушную оборону для ключевых объектов. Кто виноват, что это не было сделано? НАТО?
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21.03.2022 23:03 Відповісти
Но «закрытие неба» не снимет вопрос противоракетной и артиллерийской бомбардировки. Этот спор просто бесполезен и отвлекает от решения проблемы, что по видимому и является его задачей. Украине нужно ПВО и беспилотники именно они могут решить проблему бомбардировок городов с мирным населением. Безполетная зона не решит проблему если удары в основном наносятся с земли. Неужели вы не видите очевидное?
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21.03.2022 23:05 Відповісти
ПВО, ПРО, дроны разных мастей, амуниция, ракеты для умножения на ноль баз в России, откуда по вам стреляет Калибрами и бабки, которые могут послать заблудившихся в сторону приёмных пунктов тех, которых ещё можно исправить.
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21.03.2022 23:23 Відповісти
наглость и лицемерие этих мерзавцев просто поражает... они 3 года разваливали оборонку, заводили дела на добровольцев и участников ООС, сокращали Армию, дискредитировали украинскую внешнюю политику, закатывали миллиарды в асфальт, вместо того, чтобы тратить их на новые вооружения, они плевать хотели на многомесячные предупреждения НАТО о готовящемся широкомасштабном нападении москальской орды и брехали всему народу про "шашлычки в мае", а теперь они же, видите ли в чем-то обвиняют НАТО ... По количеству претензий к НАТО в ОПе даже ********* и секелева переплюнули ...
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21.03.2022 23:06 Відповісти
Я не понимаю зачем вы партию Витренко запретили. Вы же несете ту же чушь про сотоНАТО. Конкурента устраняли?
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21.03.2022 23:06 Відповісти
Кстати, всем кто против сотоНАТО - идите посмотреть рейтинги Витренко. Хотите получить такие же рейтинги? Вперед.
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21.03.2022 23:09 Відповісти
Я еще помню был такой блок НеТак. Который тоже там агитировал против НАТО. Впрочем Подоляк пиарил Думчева. Так что он в плане пиара полный ноль. Может поэтому Медведчук всё и просрал. С таким пиарщиком.

Кстати, я напомню кто был в НеТак. Это 2006 год. Медведчук, Кравчук, Шуфрич, Бойко, Суркис. Два процента набрали.
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21.03.2022 23:13 Відповісти
Еще в середине нулевых было понятно что те кто против НАТО в Украине не имеют никаких шансов. Те кто против Европы. Оттого крепкие хозяйственники прикидывались нормальными, кто поумнее. Но видимо Подоляк это время проморгал. Ну как бы это Зеленского проблемы. Но в Украине это не прокатит.
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21.03.2022 23:14 Відповісти
Вообще у нас все кто против НАТО очень быстро маргинализировались. Я вот в памяти не вспоминаю даже. Короче, хочешь убить рейтинг - говори про плохое НАТО. Такой вот детектор.
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21.03.2022 23:24 Відповісти
Самі нічого не робили до війни, як був час, а зараз отримують зброю(так може не в тій кількості, як хотілось би, але все ж), економічну і політичну підтримку країн альянсу, і все одно "НАТО їм не так, НАТО не допомогає🤦
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21.03.2022 23:08 Відповісти
Цинізм зелених перейшов всі мислимі межі.Хто їм тільки не був винний,окрім їх самих.Війна не буде вважатись завершена без реальних сроків для зелених мародерів і кацапських шльондр
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21.03.2022 23:08 Відповісти
Якщо Зеленський не хоче в НАТО, Україна вступить туди без Зеленського.
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21.03.2022 23:10 Відповісти
хорош качать людей подобными пуйловскими наративами про плохое нато,после войны военные станут у руля государства,люстрация всех д...**** которые 30 лет были причастны к власти.будем спрашивать как с понимающих,будем доставать как поганых котов из за шкафа в любой точке мира
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21.03.2022 23:20 Відповісти
Подоляк просто пиар-катастрофа. Кстати, я вот себе думаю. Что было бы если бы Зеленский вместо Подоляка взял себе нормального пиарщика. Хотя не известно согласился бы кто-то на него работать, так что может выбрал кому деньги важнее, не знаю.
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21.03.2022 23:22 Відповісти
Тому ми вважаємо, що блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі.- блок НАТО перед війною реально оцінював ризики для України, вказуючи на них "зе" владі,котра вважала їх фейками Заходу,для створення паніки в українському суспільстві, і не робила нічого з тих засторог і попереджень країн НАТО ,для зменшення ризиків у випадку рашистської окупації.
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21.03.2022 23:30 Відповісти
ЗЕ и вся его ЗЕшобла - это КОЛАБОРАНТЫ и ВРАГИ, ПРОДАВШИЕСЯ *****!!
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21.03.2022 23:30 Відповісти
 
 