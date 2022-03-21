Блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна не просить НАТО, щоб Альянс втручався у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни.
Про це заявив радник глави ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
"Ми кажемо НАТО: давайте закриємо небо, наприклад, давайте зробимо так, щоб не було геноциду мирного населення, це об'єктивні речі. Ми не кажемо, щоб ви втручалися у війну сухопутно, де збройні сили однієї країни проти збройних сил іншої країни. Але давайте вирішимо якісь гуманітарні проблеми, адже це аспект європейської безпеки.
І що ми отримали - ви не закриваєте нам небо, ви стоїте в стороні, у цей час 10 млн людей шукають, де їм жити, 3 млн вже поїхали за кордон. Це ж гуманітарна катастрофа Європи", - розповів він.
"Тому ми вважаємо, що блок НАТО міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить РФ, і більш активно в це втручатися у будь-якому форматі. А не лише говорити публічні заяви про те, що Україна поки що не може бути в НАТО. Адже будь-яка така заява заохочує РФ до більш агресивних дій проти України. А ми хочемо, щоб цього не було. От звідси скепсис", - додав радник глави ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Можна на ніч якусь позитивну новину? Мене від висловів цього Подоляка вже трясти починає.
Гнать на на свое руководство - подыгрывать врагу. Точки над і будут поставлены после победы, а пока не нагнетайте.
хотелось бы много...но спасибо за то что давали, дают и будут давать и дальше...
они самолетами многотонными затаривали оружием как могли.... а вы ? срывали оборнзаказ ? и продавали госрезервы...
За три роки ви могли оснастити армію до стандартів НАТО. Шкода що через це зараз страждають люди, котрим окрім ЗСУ немає на кого надіятися.Все що нам залишається- стояти на смерть,мабудь Подоляк ,Ермак та їнши розумники не думали що будуть в одному човні з народом України,але сталося не як гадалося.
Російські спецслужби називаються "угорською громадою" і закликають до від'єднання Закарпаття.
Водночас на російських інформаційних ресурсах поширюють дезінформацію про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України".
"Ми знали про такі наміри задовго до початку цієї інформаційної атаки. Ми були готові, тому системно й ефективно протидіємо цим вкидам".
Він також подякував представникам угорської громади області за чіткі та злагоджені дії з локалізації атаки та протидії деструктивним акціям Росії.
Это не о ребятах на фронте, о тех кому НАТО чего-то недоделало!
Слава Украине!
А що ви самі, ****, могли б робити краще, щоб стільки людей не загинуло, сказати не хочеш?!
Зеленський йди ***** зі своїм референдумом
- НАТО не має захищати сусідів
- НАТО не має поставляти сусідам зброю
- НАТО не має на меті воювати з РФ, захищати сусідів від РФ
- НАТО - це блок, створений, щоб не воювати
- на території країн НАТО не буває війн
- НАТО нічого не винні Зеленському
Кстати, я напомню кто был в НеТак. Это 2006 год. Медведчук, Кравчук, Шуфрич, Бойко, Суркис. Два процента набрали.