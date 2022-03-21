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За добу на Донбасі успішно відбито 13 ворожих атак, знищено 14 танків, 8 БМП, 1 літак і 300 окупантів, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,війна,чернігівщина

Українські військові протягом поточної доби успішно відбили 13 атак ворог та завдали значних втрат російським окупантам на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Українські захисники знищили: 14 танків; 8 БМП; 2 МТ-ЛБ; 3 артилерійські системи; 4 автомобіля. Загальні втрати живої сили противника склали близько 300 осіб", - йдеться у повідомлені.

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та ще один підбили.

Захисники Маріуполя знищили один патрульний катер проекту 03160 "Раптор". Також, підтверджено знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Командира розвідроти "ДНР" "Людоеда" ліквідували на Донбасі, - ОТУ "Схід"

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Норм статистика, так держать. Это за день и только на Донбассе!
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21.03.2022 22:40
+8
Наші хлопці - краща армія світу!
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21.03.2022 22:51
+6
А где жаренные москали . Цензор пощади я так не усну .
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21.03.2022 22:42
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Норм статистика, так держать. Это за день и только на Донбассе!
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21.03.2022 22:40 Відповісти
Шта?
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22.03.2022 07:51 Відповісти
Збс!
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21.03.2022 22:41 Відповісти
А где жаренные москали . Цензор пощади я так не усну .
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21.03.2022 22:42 Відповісти
Результативно, молодці хлопці.
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21.03.2022 22:43 Відповісти
300 окупантів плюс окупанти у 14-ти танках, восьми БМП і одному самальоті.
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21.03.2022 22:46 Відповісти
Известно одно - если в дынырылыныры началось силовое привлечение кого попало на фронт, то самые боеспособные части разбиты в клочья и это не предел возможностей наших бойцов которые не смотря в сторону орков покрошили их в винигрет
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21.03.2022 22:48 Відповісти
Заодно и проблема с колаборантами решается...
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21.03.2022 23:00 Відповісти
Правильно говорить не "самые боеспособные" а "наименее небоеспособные"
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21.03.2022 23:07 Відповісти
Наші хлопці - краща армія світу!
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21.03.2022 22:51 Відповісти
Хлопці,деблокуйте Маріуполь!!!Там конче потрібна ваша допомога
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21.03.2022 23:23 Відповісти
Отбили 13 атак... мужики , вы там сильно не усердствуйте, а то проведем референдум и вы можете оказаться уже не защитниками, а незаконным банд формированием. Вы пока там страну защищаете, а у нас референдум по уступкам. Так, что осторожно там.
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21.03.2022 23:31 Відповісти
Молодці !!

👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
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22.03.2022 00:32 Відповісти
Знищена дуже цінна штука ,,Леєр-3".
Хлопці , ви просто леви 💪✊🙂
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22.03.2022 00:36 Відповісти
Вернись на бутылку.
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22.03.2022 07:52 Відповісти
********** в jopu
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22.03.2022 06:44 Відповісти
Диванные войска??
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22.03.2022 08:06 Відповісти
Берите ружье и идите защищать Родину
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22.03.2022 08:07 Відповісти
 
 