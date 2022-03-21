Угорщина проти безполітної зони над Україною, миротворців і ембарго на російський газ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у розмові з журналістами, що угорці проти створення безполітної зони над Україною. Адже це несе буцімто небезпеку Угорщині та її громадянам на українському Закарпатті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на видання hirado.ru.
Також країна проти миротворчих місій в Україні - це може призвести до сухопутного конфлікту з НАТО. Так само Угорщина проти і поставок зброї Україні через її території.
"Оскільки такі вантажі вважаються військовими об’єктами, які підлягають знищенню", - пояснює Петер Сіярто.
Угорщина також не підтримуватиме санкції Європейського союзу, що стосуються ембарго на російські енергоносії. Це для угорців "червона лінія".
Пан Сіярто поскаржився й на відсутність фінансування від ЄС на підтримку біженців в Угорщині та Польщі, адже "поки ми (Польща й Угорщина - Ред.) несемо цей тягар від імені Європейського Союзу, ми є двома країнами, яким не виділяються кошти ЄС (на це - Ред.)".
Раніше президент Угорщини Віктор Орбан ще раз наголосив, що його країна не підтримує блокування російських нафти та газу. Бо угорська економіка "просто не може функціонувати" без російських вуглеводнів.
Будь ласка, зачекайте...
Цю шваль просто викинуть звідти, хай смокчуть в москаля, якщо такий ще буде існувати
Самое хреновое, что они в НАТО и ЕС с правом вето. И нет механизмов, чтобы их оттуда выкинуть
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У румунській Трансільванії мадярів 1 мільйон 600 тисяч. Не така вже й мала купка.
Тьху на тебе.
З них ні там, ні там нема ніякої користі, а лише шкода та саботаж.
мадьяры раздали паспорта и ждут своего звездного часа - конченые твари 👎👎
Как они себя любят....
Прямо не нация а настоящие НАЦИКИ!!!!
фашисти номер два----- МАДЯРИ
Армения сразу разорвала дипотношения с Венгрией.
Вірменія - союзник паРаши, й де факто й де юре. Тому не варто перти сюди вірменські наративи, зрозумів?
Хай Угорщину росія собі захоплює.
Коли їм німці запропонували в 39-му році за них повоювати і пообіцяли, що їм за це щось перепаде з земель - вони погодились.
І це, коли жиріновський всім сусідам України написав листи в 2014-му з пропозицією розділити Україну - Угорщина повелась на це, і після цього нам завжди пред'являє претензії на якесь село поряд з Угорщиною. І постійно все блокує проти України в усіх міжнародних організаціях, і гадить нам. Але їм не дістанеться те українське село. Їм дістанеться тільки за щоку.
Вони вже як росіяни говорять. Це росіяни роздали російські паспорти на Донбасі, і говорять, що там їхні громадяни.
треба домовитись з Угорщиною, щоб вона прийняла їх в якості біженців. дала їм житло і роботу. як вона може не погодитись допомогти своїм людям?
і хай вже назад не повертаються.
Чтобы 2 раза не вставать...
может Венгрия вступит в одкб, лизнёт анус бульбофюреру и поцелует куйла в животик.....