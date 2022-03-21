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Новини За кордоном
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Угорщина (1326) Сійярто (240)

Угорщина проти безполітної зони над Україною, миротворців і ембарго на російський газ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у розмові з журналістами, що угорці проти створення безполітної зони над Україною. Адже це несе буцімто небезпеку Угорщині та її громадянам на українському Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на видання hirado.ru.

Також країна проти миротворчих місій в Україні - це може призвести до сухопутного конфлікту з НАТО. Так само Угорщина проти і поставок зброї Україні через її території.

"Оскільки такі вантажі вважаються військовими об’єктами, які підлягають знищенню", - пояснює Петер Сіярто.

Читайте також: Міністр оборони України візьме участь в зустрічі НАТО, Угорщина не застосувала вето

Угорщина також не підтримуватиме санкції Європейського союзу, що стосуються ембарго на російські енергоносії. Це для угорців "червона лінія".

Пан Сіярто поскаржився й на відсутність фінансування від ЄС на підтримку біженців в Угорщині та Польщі, адже "поки ми (Польща й Угорщина - Ред.) несемо цей тягар від імені Європейського Союзу, ми є двома країнами, яким не виділяються кошти ЄС (на це - Ред.)".

Раніше президент Угорщини Віктор Орбан ще раз наголосив, що його країна не підтримує блокування російських нафти та газу. Бо угорська економіка "просто не може функціонувати" без російських вуглеводнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба - Сійярто: Дбати про безпеку громадян Угорщини не означає, що можна закривати очі на вбивство громадян України
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Топ коментарі
+96
Після перемоги ми вам це ще пригадаємо, уйобки.
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21.03.2022 22:54
+58
Венгрия. это троянский кацапский пони .Как можно было их брать в альянс?
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21.03.2022 22:54
+45
підараси.
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21.03.2022 22:54
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Жаль что нет механизма лишения страны членства в ЕС и НАТО. Выперли бы нахрен, по другому запели бы.
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21.03.2022 23:02 Відповісти
На закарпатті поставити на місце потрібно...
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Не пора ли этих ****** выпи**ить из Евросоюза и НАТО? Если им все так не нравится?
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21.03.2022 23:02 Відповісти
Після перемоги усіх ********* позбавити угорських паспортів. А тих, хто не хоче, вислати в Угорщину.
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21.03.2022 23:03 Відповісти
Після Перемоги, суку цю в Кубу.
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21.03.2022 23:04 Відповісти
Після перемоги думаю ми з ними поміняємося місцями в ЄС
Цю шваль просто викинуть звідти, хай смокчуть в москаля, якщо такий ще буде існувати
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21.03.2022 23:04 Відповісти
Хотел что-то написать, но Андрюха все правильно озвучил
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22.03.2022 11:42 Відповісти
Таке саме генетичне сміття, як і їхні східні родич.
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21.03.2022 23:04 Відповісти
справжній союзник *****
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21.03.2022 23:05 Відповісти
Ха це чмо, взагагалі перестане згадувати про Закарпаття!
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21.03.2022 23:05 Відповісти
Мають договір з рашистами про шмат України
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21.03.2022 23:06 Відповісти
А ми проти будь-якої появи Угорщини, у будь-якому сенсі, будь-де в Україні. І в найближчі сто років теж.
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21.03.2022 23:07 Відповісти
вони керують на Закарпатті...Занадто вільно почуваються вороги...прапори на держустановах,не НАША історія і ігнор викладанню Мови у школах...міністр освіти,сбу,прокуратура ,як завжди у подібних випадках,сліпоглухоніма...(((
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21.03.2022 23:09 Відповісти
позашлюбний викидень лаврова??...
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21.03.2022 23:07 Відповісти
Ці підари по вуха в лайні. Наймерзенніша нація уродів.
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21.03.2022 23:08 Відповісти
Сиярто очень хочет получить генеральское звание в ФСБ?
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21.03.2022 23:08 Відповісти
Має Україна сусідів ...((( Чи не настав час розгромити кубло ворогів на Закарпатті,що донбас не повторився...Занадто вільно почуваються вороги...прапори на держустановах,не НАША історія і ігнор викладанню Мови у школах...міністр освіти,сбу,прокуратура ,як завжди у подібних випадках,сліпоглухоніма...(((
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21.03.2022 23:08 Відповісти
путінська повія сіряйто відробляє вкладені в нього гроші...
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21.03.2022 23:09 Відповісти
А вообще-эта тварь орбан, приезжала к х*йлу перед вторжением. Они лобзались друг с другом в унисон. Публично х*йло пообещало дешевый газ. Непублично наверняка Закарпатье.
Самое хреновое, что они в НАТО и ЕС с правом вето. И нет механизмов, чтобы их оттуда выкинуть
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21.03.2022 23:09 Відповісти
Это у нас нет. А у штатов, думаю, есть тот пистон, который вставят венграм в нужный момент.
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21.03.2022 23:33 Відповісти
а дурак і повірив, якщо б йому Закарпаття би й віддав би путін, то тільки для того,щоб зжерти разом із Закарпаттям, в стала би Угорщина як Білорусія, дуже безпечно для громадян, ну просто капець як безпечно.
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22.03.2022 00:00 Відповісти
Венгри не Хуни, а Хунгари асимільоване тюркське отродьє.
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21.03.2022 23:11 Відповісти
путинские подстилки в венгрии, насосали наверное
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21.03.2022 23:12 Відповісти
Все вокруг мадяр их не переваривают. Ни словаки с чехами. В Румынии они тоже воду мутят из-за такой же кучки мадяр как на Закарпатье. Поляки вообще не переносят. Австрийцы недолюбливают из-за бельмотания мадярского языка. Сербы словяне тоже от этих припершихся на берега Дуная когда-то не в восторге. Вот потому в этих мадяров как бы все недоброжелатели вокруг, точно так как у козломордых все враги кругом. Вот они и спелись по общей теме.
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21.03.2022 23:13 Відповісти
В Румынии они тоже воду мутят из-за такой же кучки мадяр как на Закарпатье
**********
У румунській Трансільванії мадярів 1 мільйон 600 тисяч. Не така вже й мала купка.
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21.03.2022 23:23 Відповісти
Як будет 3,14дарас на мадярському?
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21.03.2022 23:13 Відповісти
köcsög
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21.03.2022 23:20 Відповісти
Пьёдорощь ))) Наверное. Но можно их послать - Мадьярёк, бёсд мег (Мадьяры, идите на ***)
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21.03.2022 23:26 Відповісти
Угорщина залишиться оазисом Східної Європи в лещатах Словаччини, України, Молдови, Румунії, Хорватії, Словенії та Австрії. Ймовірно, він хоче зосередитися на торгівлі тільки в Сербії.
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21.03.2022 23:15 Відповісти
Де МЗС України? Вправите цьому ішаку послання. З великим накуй.
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21.03.2022 23:16 Відповісти
Чуєш, холера: ти не *****, ти - х**ло. Теж. Гидотне і блювотне.

Тьху на тебе.
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21.03.2022 23:16 Відповісти
Угорщина буде робити те що скажуть США, так що не звертайте уваги на тупого ******-Сіярто
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21.03.2022 23:16 Відповісти
Але смердить від них кацапським гімном на всю Європу...
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21.03.2022 23:20 Відповісти
Ох і сусідушки... Ну що ******, це вже не в перше. Не гнівіть Бога - рекомендую
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21.03.2022 23:17 Відповісти
********
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21.03.2022 23:20 Відповісти
З Угорщиною настав час закінчувати. Закривати на глухо кордон виселання дипломатів і гнати їх з усіх проектів на закарпатті.Ці фашискі гади вже дістали.Хвате !
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21.03.2022 23:21 Відповісти
Венгрия не против только массового переноса производств в Закарпатье с расчетом потом их отхватить себе. А бесполетная зона над головами венгров там же - это угроза их безопасности. Логика п*здец
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21.03.2022 23:23 Відповісти
виявляється і в ЄС є трохи кацапів - народ-мудяри
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21.03.2022 23:24 Відповісти
Мені одному здається,що після війни потрібно обірвати всі відносини з декількома країнами,як з ворожими до України?
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21.03.2022 23:25 Відповісти
Уроды. Забыли осень 1956 года? Ну так вам напомнят, вдруг чего.
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21.03.2022 23:25 Відповісти
Ох не легко за це прийдеться. Не забудем, продажні свині
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21.03.2022 23:27 Відповісти
це угрофінське племя, потомки половців. Захар Беркут - саме про цих квадратночелюстних які намагались прорватись в теплий край Паннонії.
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21.03.2022 23:35 Відповісти
3 квітня в Угорщині вибори... Сподіваюся, там хоч частина наріду прозріла після нападу москалів на Україну і нарешті Орбану дадуть під зад.
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21.03.2022 23:30 Відповісти
які будуть іще пропозиції, щоб ці кремльовсьі ***** могли сказати проти
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21.03.2022 23:30 Відповісти
Угорці були посібниками німецьких нацистів в 1941, а тепер союзники російських фашистів в 2022 році.
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21.03.2022 23:37 Відповісти
Гоніть в сраку цих уйобків з НАТО та ЄС.
З них ні там, ні там нема ніякої користі, а лише шкода та саботаж.
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21.03.2022 23:38 Відповісти
Угорщина повинна піти на ×уй з НАТО та ЄС
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21.03.2022 23:40 Відповісти
Справжню угорщину шукайте у писемності:

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21.03.2022 23:44 Відповісти
Ти петер однозначно залишишся без російських енергоносіїв коли росія своїми ракетами розгромить гтс
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21.03.2022 23:46 Відповісти
***** обещал мадьрам Закарпатье
мадьяры раздали паспорта и ждут своего звездного часа - конченые твари 👎👎
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21.03.2022 23:47 Відповісти
Мдааа....
Как они себя любят....
Прямо не нация а настоящие НАЦИКИ!!!!
фашисти номер два----- МАДЯРИ
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21.03.2022 23:47 Відповісти
Всі чомусь забули,що перед нападом рашистів на Україну мадяри підвели до Закарпаття свою декоративну армію. Чого б це?
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21.03.2022 23:58 Відповісти
Брехня, ЄС одразу виділив 2 млрд євро для біженців, які є доступні для Польщі.
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21.03.2022 23:59 Відповісти
Мадяры с кацапами - кровные братья. И те и те - финно-угры.
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22.03.2022 00:11 Відповісти
Тюркско- хазарский союз поддерживает рюзкого хана
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22.03.2022 00:12 Відповісти
Эти венгры лет 10 назад продали азерам пожизненно осужденного зверя, зарубившего спящего армянского офицера на курсах НАТО в Будапеште. А это ублюдка в Баку приняли как героя и освободили сразу. Погуглите - рамиль сафаров - Гурген Маргарян.
Армения сразу разорвала дипотношения с Венгрией.
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22.03.2022 00:20 Відповісти
Азербайджан - союзник України, за фактом.
Вірменія - союзник паРаши, й де факто й де юре. Тому не варто перти сюди вірменські наративи, зрозумів?
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22.03.2022 05:25 Відповісти
Дивно було б щось інше почути від посіпак гітлера...
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22.03.2022 00:25 Відповісти
П'ята колона росії в Європі. Відверто недружня до нас країна.
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22.03.2022 00:40 Відповісти
Мадьяры уроды
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22.03.2022 01:14 Відповісти
Треба Угорщину викинути з ЄС і Україну взяти.
Хай Угорщину росія собі захоплює.
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22.03.2022 01:46 Відповісти
Угорщина завжди була падка на фашизм.

Коли їм німці запропонували в 39-му році за них повоювати і пообіцяли, що їм за це щось перепаде з земель - вони погодились.

І це, коли жиріновський всім сусідам України написав листи в 2014-му з пропозицією розділити Україну - Угорщина повелась на це, і після цього нам завжди пред'являє претензії на якесь село поряд з Угорщиною. І постійно все блокує проти України в усіх міжнародних організаціях, і гадить нам. Але їм не дістанеться те українське село. Їм дістанеться тільки за щоку.
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22.03.2022 01:57 Відповісти
Коли росія нападе на угорщину - ми теж виступим проти закриття повітря над угорщиною, проти миротворців і проти ембарго на газ.
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22.03.2022 01:59 Відповісти
Пора ставити питання про виключення угорщини з нато.
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22.03.2022 02:04 Відповісти
"Адже це несе буцімто небезпеку Угорщині та її громадянам на українському Закарпатті. "

Вони вже як росіяни говорять. Це росіяни роздали російські паспорти на Донбасі, і говорять, що там їхні громадяни.
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22.03.2022 02:09 Відповісти
зараз якраз шанс вирішити питання угорців закарпаття.

треба домовитись з Угорщиною, щоб вона прийняла їх в якості біженців. дала їм житло і роботу. як вона може не погодитись допомогти своїм людям?

і хай вже назад не повертаються.
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22.03.2022 02:10 Відповісти
Венгри, угорці, чи мадяри - колаборанти. В проживающих на Україні треба забрати подвійне громадянство і закрити границю з цими **********.
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22.03.2022 02:22 Відповісти
Забули 56-й рік? Як вас кацапня в гівно розтерла... Ну-ну, аукнеться вам, ************! Кард. Менсенді та Імре Надь, що виступили тоді проти імперського совка, в гробу перевертаються, дивлячись на Орбана-ху*соса путлеровського.
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22.03.2022 02:35 Відповісти
Вывод - вместе с вопросом исключения рашки из ООН, надо подымать вопрос исключения Угорщины из НАТО и ЕС....
Чтобы 2 раза не вставать...
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22.03.2022 03:00 Відповісти
Сіятро скиглить, що ЄС не хоче кормити мадьярських колоборантів, яких він наплодив на Закарпатті і які втікли до "Великої Угорщини" у перші години війни. Нічого, після війни розберемось, хто допомагав Україні, а хто робив шкоду. Тільки потім мадьярам не завивати, як суки у мороз. Ми запам'ятаємо усе.
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22.03.2022 06:39 Відповісти
Ссыкливые чмошники.Мало их Россия грузила.Забыли 60е года.!Ну мы вам запомним вашу дружелюбность.
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22.03.2022 06:44 Відповісти
Мразота рашистська!
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22.03.2022 09:05 Відповісти
Думаю расеяни и венгры пида*расы одного покроя....

может Венгрия вступит в одкб, лизнёт анус бульбофюреру и поцелует куйла в животик.....
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22.03.2022 09:51 Відповісти
*******-тобики вашу мать...😡
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22.03.2022 09:54 Відповісти
Я не понимаю что они делают в НАТО ? И почему НАТО молчит?
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22.03.2022 09:55 Відповісти
Все по инструкции ***** ...
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22.03.2022 10:04 Відповісти
пилять, да соберите этих всех венгров с терртиории Украины и отошлите их жто серку!
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22.03.2022 10:05 Відповісти
********. Конченные.
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22.03.2022 10:19 Відповісти
Не говори!
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22.03.2022 10:30 Відповісти
Срать на эту мадьярскую мразь. Она ничего не решает,а только воняет.
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22.03.2022 10:37 Відповісти
Ипаньіе икарусьі
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22.03.2022 10:42 Відповісти
То что венгерские Лукашенко (Орбан) и Макей (Сийарто) потакает руссонацистам, не удивляет. Хотя грести денюшку лопатой из фондов ЕС они тоже любят. Подождите результаты выборов венгерского парламента в 3 апреля. Тогда узнаём, есть ли смысл говорить с венграми или можем на них ставить крест.
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22.03.2022 11:00 Відповісти
Венгрия решила выбрать путь провокации и роль лакея преступного убийцы, которым является рашка уже для всего мира. Жалкий путь предателя. Убийства простых жителей Украины откликнуться убийством таких же жителей Венгрии и до. стран. Не думайте, что поддержка убийц сохранит вам жизнь. Они так же надругаются над вами. Потому что человеческое для них 0. Враг по локоть в крови уже никого не жалеет. Украина в огне защищает ваши рубежи. История потом все разложит по полочкам. Вы возможно будете прокляты погибшими. Думайте...
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22.03.2022 11:51 Відповісти
венгры рабы ***** и рашки!
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22.03.2022 12:35 Відповісти
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